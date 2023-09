Đàn bà khôn: Phải có tiền, TIỀN CỦA CHÍNH MÌNH!

Đàn bà chưa chồng phải có tiền

Đảm bảo an toàn cho đàn bà không là tiền của cha mẹ, càng không thể là tiền của đàn ông. Đàn ông có thể cho đàn bà tình yêu, cũng có thể cung phụng đàn bà bạc tiền. Nhưng đời đàn bà, cảm giác an toàn nhất không bao giờ chỉ từ tiền của đàn ông mà có. Chỉ có tiền, tiền của chính mình làm ra mới khiến đàn bà thấy an toàn nhất. Huống hồ, đàn bà chưa chồng càng phải có tiền, để chứng minh mình độc lập, để hãnh diện với sự nỗ lực và cố gắng của mình. Đàn bà có thể không cần kiếm nhiều tiền, chỉ cần có tiền để mua món mình thích, có được món đồ mình muốn. Đàn bà tự nuôi sống được mình, ủi an bản thân khi nên, xa xỉ khi cần. Tiền không mua được nhân phẩm của đàn bà nhưng đàn bà có tiền chính là đã tự tạo nên giá trị của chính mình. Vì vậy, là đàn bà, nhất định phải cố gắng mỗi ngày. Phải nhớ, khi bạn thất tình chẳng ai nói được gì bạn, nhưng khi bạn không có tiền người ta chắc chắn sẽ xem thường bạn!

Phải nhớ, khi bạn thất tình chẳng ai nói được gì bạn, nhưng khi bạn không có tiền người ta chắc chắn sẽ xem thường bạn! - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà lấy chồng rồi càng phải có tiền

Nhiều đàn bà mang suy nghĩ chỉ cần lấy chồng giàu thì chẳng cần phải đi làm, tiền của chồng cũng là tiền của mình. Nhưng chồng không thể nào là bảo hiểm an toàn cho cả đời đàn bà, tiền của đàn ông có nhiều cũng không thể hoàn toàn là tiền của đàn bà. Đàn bà để chồng nuôi thì sẽ có ngày muốn mua cái gì cũng phải xin chồng, vất vả bao nhiêu nơi góc bếp cũng mang tiếng vô dụng. Đàn bà để chồng nuôi thì đến cả một bước lùi cho mình và con cũng không có. Vì đời thế nào chẳng vật đổi sao dời, người đàn ông bên mình hôm nay ngày mai vẫn có thể là của thiên hạ. Vậy đến lúc đàn ông bỏ đi, đem cả hạnh phúc lẫn tiền tài đi thì đàn bà còn lại gì?