Đàn bà khôn: Phải có tiền, TIỀN CỦA CHÍNH MÌNH!

Phụ nữ yêu 31/03/2018 05:30

Đàn bà, có thể hôm nay độc thân, ngày mai lấy chồng hay một ngày nào đó phải ly hôn nhất định đừng quên, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải độc lập, phải có tiền của chính mình.

Đàn bà chưa chồng phải có tiền

Đảm bảo an toàn cho đàn bà không là tiền của cha mẹ, càng không thể là tiền của đàn ông. Đàn ông có thể cho đàn bà tình yêu, cũng có thể cung phụng đàn bà bạc tiền. Nhưng đời đàn bà, cảm giác an toàn nhất không bao giờ chỉ từ tiền của đàn ông mà có. Chỉ có tiền, tiền của chính mình làm ra mới khiến đàn bà thấy an toàn nhất. Huống hồ, đàn bà chưa chồng càng phải có tiền, để chứng minh mình độc lập, để hãnh diện với sự nỗ lực và cố gắng của mình. Đàn bà có thể không cần kiếm nhiều tiền, chỉ cần có tiền để mua món mình thích, có được món đồ mình muốn. Đàn bà tự nuôi sống được mình, ủi an bản thân khi nên, xa xỉ khi cần. Tiền không mua được nhân phẩm của đàn bà nhưng đàn bà có tiền chính là đã tự tạo nên giá trị của chính mình. Vì vậy, là đàn bà, nhất định phải cố gắng mỗi ngày. Phải nhớ, khi bạn thất tình chẳng ai nói được gì bạn, nhưng khi bạn không có tiền người ta chắc chắn sẽ xem thường bạn!

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Phải nhớ, khi bạn thất tình chẳng ai nói được gì bạn, nhưng khi bạn không có tiền người ta chắc chắn sẽ xem thường bạn! - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà lấy chồng rồi càng phải có tiền

Nhiều đàn bà mang suy nghĩ chỉ cần lấy chồng giàu thì chẳng cần phải đi làm, tiền của chồng cũng là tiền của mình. Nhưng chồng không thể nào là bảo hiểm an toàn cho cả đời đàn bà, tiền của đàn ông có nhiều cũng không thể hoàn toàn là tiền của đàn bà. Đàn bà để chồng nuôi thì sẽ có ngày muốn mua cái gì cũng phải xin chồng, vất vả bao nhiêu nơi góc bếp cũng mang tiếng vô dụng. Đàn bà để chồng nuôi thì đến cả một bước lùi cho mình và con cũng không có. Vì đời thế nào chẳng vật đổi sao dời, người đàn ông bên mình hôm nay ngày mai vẫn có thể là của thiên hạ. Vậy đến lúc đàn ông bỏ đi, đem cả hạnh phúc lẫn tiền tài đi thì đàn bà còn lại gì?

Đàn bà lấy chồng rồi thì càng phải có tiền. Có tiền để mua thứ mình thích, chiều chuộng chồng con bằng công sức mình bỏ ra. Có tiền để có tiếng nói với chồng, có tiền để bảo vệ mình và con khi sóng gió bủa vây. Đàn bà có tiền, khi chồng giàu sang mình cũng không thấy thua thiệt, khi chồng khó khăn mình cũng không ngại vất vả. Tiền không mua được đức hạnh một người vợ, sự đảm đang của một người mẹ, nhưng tiền sẽ khiến đàn bà giá trị hơn trong mắt chồng.

Đàn bà khôn: Phải có tiền, TIỀN CỦA CHÍNH MÌNH! - Ảnh 2
Đàn bà lấy chồng rồi thì càng phải có tiền - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà ly hôn lại nhất thiết phải có tiền

Đàn bà ly hôn rồi, tiền là thứ nhất thiết phải có. Đàn bà có tiền để làm đẹp, để tự tin, để ngẩng cao đầu ngay khi đã không còn đàn ông ở bên. Đàn bà có tiền để đến những nơi xinh đẹp, để thấy cuộc đời này vẫn còn những bến đỗ xứng đáng hơn. Đàn bà có tiền để cho con một cuộc sống dù không có cha bên cạnh vẫn an bình và hạnh phúc. Đàn bà có tiền còn là để ủi an những đêm về cô quạnh, để thấy mình so với việc níu kéo một người đàn ông tệ thì kiếm tiền vẫn tốt hơn. Đàn bà ly hôn, tiền không chỉ là phương tiện để sống, mà còn thứ để nuông chiều chính mình đã từng tủi hổ khổ đau. Tiền không mua được hạnh phúc của đàn bà nhưng tiền sẽ cho đàn bà cảm giác an toàn khi bão tố ập đến.

Đàn bà khôn: Phải có tiền, TIỀN CỦA CHÍNH MÌNH! - Ảnh 3
Đàn bà ly hôn rồi, tiền là thứ nhất thiết phải có - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà, có thể hôm nay độc thân, ngày mai lấy chồng hay một ngày nào đó phải ly hôn nhất định đừng quên, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải độc lập, phải có tiền của chính mình. Dù ít hay nhiều, dù là tiền chỉ mua được vài thứ mình thích, hay tiền đủ để nuôi sống chính mình và gia đình thì cũng đừng thôi suy nghĩ phải cố gắng mỗi ngày. Khi đàn bà độc lập, đàn bà sẽ tự khắc quyến rũ. Đàn bà không nên thực dụng nhưng nhất định phải thực tế và kiếm tiền là điều thực tế nhất mà đàn bà đều phải làm cho bằng được!

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