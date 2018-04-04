Không bao giờ là quá muộn để…ly hôn!

Phụ nữ yêu 04/04/2018 05:30

Đàn bà ly hôn thì để ý gì đến tuổi tác, đàn bà tuổi nào mà không cần hạnh phúc?

Đàn bà ly hôn thì để ý làm gì tuổi tác?

Dì tôi ly hôn khi gần 60 tuổi, vì dượng ngoại tình.

Điều này khiến ai ai trong họ hàng cũng ngỡ ngàng. Vì mọi người đều mang một suy nghĩ giống nhau, tới tuổi ấy rồi còn ly hôn làm gì nữa? Nhất là những người con của dì, không một ai chấp nhận quyết định của mẹ mình. Họ nói dì làm thế có nghĩ cho con cháu không, có biết thiên hạ nói dì lớn tuổi còn không biết phận mình?

Còn dượng, ngỡ ngàng sửng sốt đến không nói nên lời. Suốt gần mấy thập kỷ bên nhau, dì luôn là người đợi dượng về, sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm dượng gây ra. Với dượng, dì hầu như là một người vợ cam chịu, chỉ biết vì con cháu sau này. Vì vậy, ngày dì quyết định ly hôn ở tuổi này khiến dượng bàng hoàng đến phẫn nộ. Dượng trách dì không nể nang mặt mũi chồng, già từng này tuổi còn làm chuyện màu mè cho thiên hạ cười chê?

Không bao giờ là quá muộn để…ly hôn! - Ảnh 1
Không bao giờ là quá muộn để...ly hôn! - Ảnh minh họa: Internet

Dì tôi mặc kệ, dì chỉ nói đến tuổi này mà dượng còn ngoại tình được thì sao dì lại không thể ly hôn? Dì còn sống chính là còn quyền quyết định cuộc đời mình. Huống hồ cả đời dì đã nghĩ nhiều, hy sinh không ít vì chồng con thì sao dì lại không có quyền chọn bình yên cho mình. Dì cười như không, đàn bà ly hôn thì để ý gì đến tuổi tác, đàn bà tuổi nào mà không cần hạnh phúc?

Không bao giờ là quá muộn để…ly hôn

Không phải ai cũng ủng hộ quyết định của những người phụ nữ như dì tôi. Cũng không phải ai ngoài kia cũng đủ can đảm ly hôn như dì cả. Đàn bà, ai chẳng sợ ly hôn, sợ chịu không nổi đời về sau mang tiếng dở dang, mang vết thương lở dở khó lành. Đàn bà còn sợ tuổi già đến vội vàng, sợ phải một mình sống một cuộc sống không còn đàn ông ở bên. Vì vậy, nhiều người dù chồng bội bạc, chồng tệ đến nhường nào vẫn chấp nhận sống cùng, chịu đựng suốt mấy mươi năm dài.

Phụ nữ lấy chồng, thường mang suy nghĩ từ giờ, chồng chính là cả cuộc đời, là cột mốc hạnh phúc sau cùng trong cuộc đời. Họ đặt hết thảy hy vọng và hạnh phúc đời mình vào một người đàn ông duy nhất. Đến khi chồng ngoại tình, chồng tệ bạc, họ thà chấp nhận chứ không đủ sức cho suy nghĩ kết thúc để giải thoát chính mình. Phụ nữ sợ ly hôn, chính là sợ muộn rồi sao có thể bắt đầu lại, trễ rồi làm thế nào lại có thể hạnh phúc lần nữa. Thôi thì cứ chép miệng ngao ngán mà cho qua, ly hôn rồi thiên hạ cười chê mình biết làm sao?

Không bao giờ là quá muộn để…ly hôn! - Ảnh 2
Thôi thì cứ chép miệng ngao ngán mà cho qua, ly hôn rồi thiên hạ cười chê mình biết làm sao? - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ là, thiên hạ ngoài kia nói gì mà chẳng được? 20 mấy tuổi ly hôn, họ bảo tuổi trẻ chả biết gì, nghĩ suy không chính chắn. Đến 60 tuổi đi qua mấy mươi năm cuộc đời, người ta lại trách đàn bà không nghĩ cho con cháu. Nhưng thế gian ngoài kia có bất hạnh thay mình được không, có giúp mình hạnh phúc hơn được không? Lời của thiên hạ đừng nghe, hãy nghe xem trái tim mình muốn gì, đâu mới là điều khiến mình sống ý nghĩa và vui vẻ hơn?

Cũng đừng chỉ biết nghĩ cho con cháu. Con còn nhỏ, không ly hôn được vì sợ con thiếu thốn một gia đình đủ đầy. Đến khi con đủ tuổi trưởng thành, cũng sợ ly hôn sẽ khiến con mất mặt với mọi người. Nhưng hãy nghĩ lại đi, con còn nhỏ, đừng để con lớn lên trong một gia đình đã không đủ đầy yêu thương. Con lớn rồi, hãy để con hiểu mình cũng phải sống cuộc đời của mình, cũng như con rồi sẽ có cuộc sống riêng của con. Đừng để tình yêu và trách nhiệm của con là gánh nặng lên hạnh phúc và khao khát của mình. Phải hiểu, mình có hạnh phúc thì mới đủ sức bảo bọc cho con, và mình có hạnh phúc mới là sống không vô ích.

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Đàn bà ly hôn thì để ý gì đến tuổi tác, đàn bà tuổi nào mà không cần hạnh phúc? - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, dù là 20, 30, 40 hay là 60 thì đều không bao giờ là quá muộn để ly hôn. Vì đàn bà, dù ở độ tuổi nào cũng đều cần yêu thương và hạnh phúc. Đàn bà  còn thanh xuân mỹ miều hay đã héo mòn tuổi trẻ cũng cần được trân trọng và nhớ đến. Và đến một lúc, dù là gái trẻ đẹp hay kẻ già đầu bạc trắng cũng đều có quyền quyết định hạnh phúc đời mình, đều có quyền “đuổi” một người đàn ông tệ bạc ra khỏi cuộc đời mình. Đừng trì hoãn, đừng từ bỏ, đừng cam chịu, cũng đừng dối lừa mình nữa. Thời gian với đàn bà, dù là còn bao nhiêu vẫn là quý giá, vẫn là cần phải sống từng phút giây xứng đáng nhất. Vì vậy, đừng sợ ly hôn dù bạn đang bao nhiêu tuổi, phụ nữ nhé!

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