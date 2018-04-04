Đàn bà khôn: Tuyệt đối không hỏi chồng 5 câu này dù có thắc mắc thế nào!

Phụ nữ yêu 04/04/2018 05:30

Một người đàn bà khôn ngoan và thông minh sẽ không bao giờ hỏi chồng 5 câu hỏi này. Vì họ biết nếu cứ thế, chồng sẽ có lúc chán chê mình mà ngoại tình!

1. “Anh có yêu em không”

Chuyện phụ nữ hay nghĩ lung tung, hoài nghi, rồi đâm ra lo lắng về tình cảm của đối phương là điều dễ hiểu. Họ sẽ thường hỏi người yêu hay chồng rằng “Anh có yêu em không?”. Đàn ông ban đầu có thể sẽ trả lời chân thành rằng “Có”. Nhưng nếu họ cứ nghe bạn hỏi hoài một câu hỏi thế này thì sẽ có lúc chán chẳng buồn trả lời. Thật ra, trong tình yêu hay hôn nhân, nếu đối phương trân trọng bạn, họ sẽ để bạn biết. Bằng những hành động yêu thương, cách thể hiện tình cảm chân thành nhất bạn sẽ luôn thấy rõ câu trả lời của họ, ngay cả khi hai người đã bên nhau lâu như thế nào. Vì vậy, bạn không cần phải hỏi đâu, chỉ cần nhìn vào hành động của họ là đủ.

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Bạn không cần phải hỏi đâu, chỉ cần nhìn vào hành động của họ là đủ - Ảnh minh họa: Internet

2. "Em và người yêu cũ của anh ai tốt hơn?"

Người yêu cũ của người yêu là một điều gì đó rất không hay khi nhắc đến. Đó là quá khứ của người đàn ông của bạn, bạn nên tôn trọng, hơn là bới móc tìm kiếm. Dù là bạn hay anh ấy thì đều không nên so sánh hay nhắc về người cũ. Bạn là hiện tại, người cũ là quá khứ, đừng so sánh nếu bạn không muốn có lúc làm tổn thương anh ấy.

Một vài điều nho nhỏ bạn muốn biết về người cũ, nếu dần dần trở thành những câu hỏi lớn, dễ nảy sinh vấn đề giữa hai bạn thì sẽ càng khó giải quyết. So sánh làm gì với một tình yêu đã cũ, bạn tốt hơn hay người cũ tốt hơn có gì quan trọng khi hiện tại người anh ấy yêu là bạn? Phụ nữ dại chính là muốn biết quá nhiều về người cũ của đàn ông.

Thay vào đó, bạn hãy tự tin là chính mình, cố gắng trở thành một cô gái quyến rũ, thú vị và thu hút hơn. Anh ấy sẽ càng yêu thương và trân trọng bạn hơn, còn tâm trí đâu mà nghĩ chuyện cũ nữa?

3. "Em và công việc, anh trọng cái nào hơn?"

Với đàn ông, sự nghiệp cũng quan trọng như lòng tự trọng của họ, đàn ông luôn cần sự nghiệp để chứng tỏ bản thân. Do đó, bạn đừng bao giờ bắt anh ấy lựa chọn giữa bạn và sự nghiệp. Nếu bạn thật lòng yêu thương anh ấy, hãy hiểu anh ấy đang cố gắng hết mình vì tương lai của hai người. Đừng lãng mạn hóa cuộc sống khi bạn cần thực tế nhận thức được rằng trong tình yêu ta luôn cần sự tôn trọng nhất định với đối phương. Bạn đặt ra câu hỏi thế này hoàn toàn không mang lại bất kì lợi ích gì cho tình yêu của cả hai, ngược lại sẽ gây khó xử cho người đàn ông của bạn.

Đàn bà khôn: Tuyệt đối không hỏi chồng 5 câu này dù có thắc mắc thế nào! - Ảnh 2
Với đàn ông, sự nghiệp cũng quan trọng như lòng tự trọng của họ - Ảnh minh họa: Internet

4. "Anh yêu em vì điều gì?"

Rõ ràng, đàn ông sẽ hiểu câu hỏi này chính là: Anh hãy khen ngợi em, đừng nói gì khiến em thất vọng! Và bạn chỉ mong được câu trả lời khiến bạn thấy thỏa mãn, tự hào về mình. Dù vậy, đừng hỏi quá nhiều lần, đàn ông dần không còn hứng thú và  sẽ thấy chán nản. Tình yêu cần những khơi gợi, như hương của cà phê cần dìu dịu đắm say.

Đàn bà khôn: Tuyệt đối không hỏi chồng 5 câu này dù có thắc mắc thế nào! - Ảnh 3
Tình yêu cần những khơi gợi, như hương của cà phê cần dìu dịu đắm say - Ảnh minh họa: Internet

5. "Anh có để tâm đến lỗi lầm của em?"

Bạn không hoàn hảo và chắc chắn sẽ khó tránh những sai lầm. Và khi yêu nhau hay thành vợ chồng, sẽ có lúc bạn gây ra những lỗi không hay, khiến anh ấy đau lòng. Nhưng đàn ông khi đã muốn lâu dài với bạn, chính là chỉ để tâm đến bạn của hôm nay. Họ đủ bao dung để bỏ qua hết những chuyện cũ. Và điều tốt nhất bạn nên làm lúc này là đừng khơi lại những lỗi lầm đã cũ, hãy cùng anh ấy tạo những hồi ức mới.

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