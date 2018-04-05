Bồ có gì hơn vợ để đàn ông phải bất chấp ngoại tình?

Phụ nữ yêu 05/04/2018 05:30

Đàn ông một khi nếm mùi ngoại tình sẽ bám lấy nhân tình không rời, họ bị cuốn vào sức hút khó chối từ của nhân tình. Dù rằng đôi khi bồ cũng chẳng xinh đẹp hơn vợ, vậy bồ có gì hơn vợ để đàn ông phải bất chấp ngoại tình?

Luôn lạc quan, vui vẻ

Đây luôn là điểm khác biệt giữa nhân tình và vợ. Vợ không thể lúc nào cũng vui vẻ với việc nhà, chăm con, dọn dẹp, bếp núc…Những bộn bề trong cuộc sống hôn nhân luôn khiến nhiều bà vợ không thể cứ cười tươi mọi lúc với chồng.

Ngược lại, nhân tình thì hoàn toàn khác. Nhân tình luôn có thể vui cười, mọi hành động ánh mắt nụ cười luôn khiến đàn ông thấy rung động. Đây cũng là điều tạo nên sự mới mẻ  mà đàn ông có vợ không thể tìm được ở vợ mình.

Bồ có gì hơn vợ để đàn ông phải bất chấp ngoại tình? - Ảnh 1
Nhân tình luôn có thể vui cười, mọi hành động ánh mắt nụ cười luôn khiến đàn ông thấy rung động - Ảnh minh họa: Internet

“Hư” trên giường

Đàn ông một khi ngoại tình luôn có suy nghĩ chỉ có họ là chủ động khi yêu, vì vậy càng lâu dài càng nhàm chán. Đàn ông luôn có mong muốn người phụ nữ của mình có thể chủ động trong tình dục, cùng họ thăng hoa trong chốn phòng the. Đây cũng là lý do đàn ông bị những cô bồ cuồng nhiệt mê hoặc, sẵn sàng bội bạc vợ con.

Không những thế, phụ nữ quyến rũ đàn ông có vợ thường sẽ có kinh nghiệm giường chiếu. Họ vừa chủ động, vừa rất biết cách chiều chuộng đàn ông, đủ “hư” để đàn ông một lần nếm mùi khó lòng rời bỏ.

Sẵn sàng dành thời gian cho đàn ông

Phần lớn phụ nữ có gia đình luôn có quá nhiều lo toan cho chồng con, hai bên gia đình, việc ở công sở. Đây là trách nhiệm, là điều tạo nên một tiếng “vợ” mà phụ nữ phải gánh vác. Nhưng nếu vợ không dành thời gian cho chồng, không ưu tiên và xem trọng vị trí của chồng trong cuộc sống, rất dễ khiến anh ấy  chán chê.

Vợ khôn ngoan luôn sắp xếp thời gian dù ít nhưng “chất” dành cho chồng. Họ luôn để chồng ở vị trí đầu tiên, trước cả con cái và gia đình chồng. Vì họ hiểu, khi được ưu tiên, đàn ông sẽ cũng chỉ tập trung vào vợ con. Và nếu chồng không nhận được sự ưu tiên từ vợ, anh ấy sẽ tìm kiếm điều đó ở người phụ nữ khác.

Bồ có gì hơn vợ để đàn ông phải bất chấp ngoại tình? - Ảnh 2
Vợ khôn ngoan luôn sắp xếp thời gian dù ít nhưng “chất” dành cho chồng - Ảnh minh họa: Internet

Quan tâm đến sở thích của chồng

Điều đàn ông thích ở nhân tình chính là cô ấy có thể lắng nghe họ kể về sở thích, sẵn sàng cùng họ làm điều họ đam mê. Đây là điều mà đôi khi vợ sẽ lơ là và không để tâm. Vì vậy, vợ nên để tâm đến những thói quen hay sở thích của chồng. Hãy cùng anh ấy làm những điều anh ấy thích, anh ấy cũng sẽ  cùng bạn đến những nơi bạn thích.

Chấp nhận mọi thứ ở chồng

Nhiều bà vợ luôn muốn thay đổi những điều họ không thích ở chồng. Nhưng họ càng làm thì càng khiến chồng thấy khó chịu.

Đàn ông chỉ thay đổi khi họ thật sự muốn, và không ai đủ sức ép họ đổi thay. Do đó, hãy học cách chấp nhận mọi thứ ở chồng. Vì nếu không, đàn ông sẽ tìm đến người phụ nữ khác sẵn sàng chấp nhận hết mọi thứ ở họ.

Bồ có gì hơn vợ để đàn ông phải bất chấp ngoại tình? - Ảnh 3
Nếu không, đàn ông sẽ tìm đến người phụ nữ khác sẵn sàng chấp nhận hết mọi thứ ở họ - Ảnh minh họa: Internet

Luôn cho đàn ông tự do

Đàn ông luôn muốn có tự do. Họ bị thu hút bởi người phụ nữ vừa có đam mê, sở thích cùng họ, vừa khiến họ yêu, vừa cho họ tự do vừa đủ. Và nhân tình luôn làm rất tốt điều này. Họ không bao giờ dò hỏi, quản thúc, hay bắt đàn ông làm gì như vợ. Do đó, khi đã là vợ, bạn nên giữ chồng vừa đủ chặt, đừng buông quá lỏng, cũng đừng siết đến khó giữ. Cách giữ đàn ông tốt nhất chính là cho họ đủ tự do để quay về.

Khiến đàn ông thấy mình quan trọng

Nhân tình luôn mang lại cho đàn ông cảm giác mình là người quan trọng trong cuộc đời cô ấy. Nhân tình sẽ im lìm lắng nghe đàn ông nói, hỏi anh ấy, cậy dựa vào anh ấy mọi điều. Họ muốn đàn ông có cảm giác làm chủ mọi thứ, đây là điều người đàn ông nào cũng khao khát.

Vợ nên hiểu rằng, bạn có thể mạnh mẽ và bản lĩnh khi cần nhưng đứng trước chồng, cứ hãy là người vợ ngoan ngoãn dựa dẫm vào chồng.  

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