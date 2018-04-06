Dấu hiệu đàn ông chỉ muốn yêu bạn ‘cho vui’, đừng mong chuyện dài lâu!

Phụ nữ yêu 06/04/2018 05:30

Phụ nữ khi yêu thường hết lòng vì đối phương nhưng không phải lúc nào cũng nhận lại điều xứng đáng. Vậy làm thế nào để biết bạn đang trao tình cảm cho một người muốn nghiêm túc lâu dài với bạn?

Bất chợt biến mất rồi lại xuất hiện

Cả hai thường có những lần hẹn hò cùng nhau, tìm hiểu nhau từng ngày. Nhưng bất chợt anh ấy biến mất một vài ngày rồi lại xuất hiện. Đừng tin vào lý do anh ấy đưa ra là bận rộn. Vì rõ ràng, đàn ông khi yêu thật lòng và nghiêm túc luôn có thể dành thời gian cho người họ yêu. Sự im lặng hay lơ là của một người đàn ông chỉ có thể giải thích rằng anh ta không xem trọng mối quan hệ của hai người, thích thì đến, buồn thì đi. Và với người đàn ông thế này, đừng mong anh ấy nghĩ chuyện lâu dài với bạn.

Dấu hiệu đàn ông chỉ muốn yêu bạn ‘cho vui’, đừng mong chuyện dài lâu! - Ảnh 1
Sự im lặng hay lơ là của một người đàn ông chỉ có thể giải thích rằng anh ta không xem trọng mối quan hệ của hai người - Ảnh minh họa: Internet

Không muốn nói về chuyện tương lai

Khi bạn nói đến chuyện tương lai thì tức thì anh ấy sẽ chuyển đề tài hoặc chỉ nói hoa loa cho “có lệ”. Đây là dấu hiệu rõ ràng ở một người đàn ông không muốn có mối quan hệ nghiêm túc lâu dài với bạn. Với người đàn ông này, họ chỉ muốn quen bạn ở hiện tại, vui ở lúc bây giờ, chưa khi nào đặt bạn vào những kế hoạch trong tương lai. Và phụ nữ, đã yêu thì nên yêu người muốn nghĩ chuyện tương lai với mình. Thanh xuân của phụ nữ không dài, đừng trao cho người không biết trân trọng!

Không để bạn “ra mắt” bạn bè và gia đình

Đàn ông khi muốn lâu dài trong tình cảm với ai thì luôn muốn gia đình và bạn bè biết. Họ muốn để người phụ nữ của mình yên tâm hơn về một tương lai rõ ràng. Nhưng ngược lại, người đàn ông của bạn hoàn toàn không muốn ai trong bạn bè hay gia đình của anh ấy biết về bạn. Đối với anh ta, yêu thì chỉ là yêu, gia đình là chuyện cưới. Thế thì rõ ràng, bạn không phải là đối tượng anh ta muốn cưới.

Dấu hiệu đàn ông chỉ muốn yêu bạn ‘cho vui’, đừng mong chuyện dài lâu! - Ảnh 2
Đối với anh ta, yêu thì chỉ là yêu, gia đình là chuyện cưới - Ảnh minh họa: Internet

Không muốn tìm hiểu về gia đình bạn

Đàn ông luôn muốn tìm hiểu về gia đình của người vợ tương lai của mình. Dù rằng, họ sẽ không thể hiện quá nhiều nhưng chắc chắn có tìm hiểu và muốn gặp người thân của đối phương. Vì vậy, đừng tin lời anh ta nói “Anh không quan tâm gia đình em thế nào, anh chỉ yêu em”. Một người đàn ông muốn lâu dài với bạn sẽ không tránh né nói về hoàn cảnh gia đình bạn, vì anh ấy muốn cùng bạn lo toan cho gia đình sau này. Nếu anh ta không hề có ý muốn biết gì về gia đình bạn thì hãy tự hiểu rằng chàng trai này chỉ đang yêu bạn cho vui!

Dấu hiệu đàn ông chỉ muốn yêu bạn ‘cho vui’, đừng mong chuyện dài lâu! - Ảnh 3
Nếu anh ta không hề có ý muốn biết gì về gia đình bạn thì hãy tự hiểu rằng chàng trai này chỉ đang yêu bạn cho vui! - Ảnh minh họa: Internet

Không thành thật với bạn về mọi chuyện

Tin tưởng và sự thành thật là cơ bản để có một mối quan hệ lâu dài và vững chắc. Nếu muốn nghiêm túc tính chuyện tương lai với bạn, đàn ông sẽ luôn thành thật mọi điều về anh ấy với bạn. Vì khi có thể đủ thấu hiểu nhau, cả hai mới có thể bên nhau cả đời. Ngược lại, khi không rõ ràng nghiêm túc với bạn, anh ấy sẽ chỉ nói hoa loa, thậm chí là không thật lòng với bạn. Cũng vì thái độ không trân trọng mối quan hệ của hai người nên người đàn ông này không muốn bộc bạch hết mọi thứ với bạn. Nếu vậy thì bạn nên suy nghĩ về mối quan hệ này, rõ ràng không đáng để bạn phí tình cảm!

7 mẫu phụ nữ đàn ông sẵn sàng theo đuổi ráo riết, bao giờ lấy được mới thôi!

7 mẫu phụ nữ đàn ông sẵn sàng theo đuổi ráo riết, bao giờ lấy được mới thôi!

Đây là 7 kiểu phụ nữ đàn ông sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để theo đuổi cho bằng được!

Xem thêm
Từ khóa:   dấu hiệu cho thấy đàn ông yêu chơi đàn ông

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 16 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 27 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 32 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này