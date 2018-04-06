Dấu hiệu đàn ông chỉ muốn yêu bạn ‘cho vui’, đừng mong chuyện dài lâu!

Phụ nữ khi yêu thường hết lòng vì đối phương nhưng không phải lúc nào cũng nhận lại điều xứng đáng. Vậy làm thế nào để biết bạn đang trao tình cảm cho một người muốn nghiêm túc lâu dài với bạn?

Bất chợt biến mất rồi lại xuất hiện Cả hai thường có những lần hẹn hò cùng nhau, tìm hiểu nhau từng ngày. Nhưng bất chợt anh ấy biến mất một vài ngày rồi lại xuất hiện. Đừng tin vào lý do anh ấy đưa ra là bận rộn. Vì rõ ràng, đàn ông khi yêu thật lòng và nghiêm túc luôn có thể dành thời gian cho người họ yêu. Sự im lặng hay lơ là của một người đàn ông chỉ có thể giải thích rằng anh ta không xem trọng mối quan hệ của hai người, thích thì đến, buồn thì đi. Và với người đàn ông thế này, đừng mong anh ấy nghĩ chuyện lâu dài với bạn. Sự im lặng hay lơ là của một người đàn ông chỉ có thể giải thích rằng anh ta không xem trọng mối quan hệ của hai người - Ảnh minh họa: Internet Không muốn nói về chuyện tương lai Khi bạn nói đến chuyện tương lai thì tức thì anh ấy sẽ chuyển đề tài hoặc chỉ nói hoa loa cho “có lệ”. Đây là dấu hiệu rõ ràng ở một người đàn ông không muốn có mối quan hệ nghiêm túc lâu dài với bạn. Với người đàn ông này, họ chỉ muốn quen bạn ở hiện tại, vui ở lúc bây giờ, chưa khi nào đặt bạn vào những kế hoạch trong tương lai. Và phụ nữ, đã yêu thì nên yêu người muốn nghĩ chuyện tương lai với mình. Thanh xuân của phụ nữ không dài, đừng trao cho người không biết trân trọng!

Không để bạn “ra mắt” bạn bè và gia đình Đàn ông khi muốn lâu dài trong tình cảm với ai thì luôn muốn gia đình và bạn bè biết. Họ muốn để người phụ nữ của mình yên tâm hơn về một tương lai rõ ràng. Nhưng ngược lại, người đàn ông của bạn hoàn toàn không muốn ai trong bạn bè hay gia đình của anh ấy biết về bạn. Đối với anh ta, yêu thì chỉ là yêu, gia đình là chuyện cưới. Thế thì rõ ràng, bạn không phải là đối tượng anh ta muốn cưới. Đối với anh ta, yêu thì chỉ là yêu, gia đình là chuyện cưới - Ảnh minh họa: Internet Không muốn tìm hiểu về gia đình bạn Đàn ông luôn muốn tìm hiểu về gia đình của người vợ tương lai của mình. Dù rằng, họ sẽ không thể hiện quá nhiều nhưng chắc chắn có tìm hiểu và muốn gặp người thân của đối phương. Vì vậy, đừng tin lời anh ta nói “Anh không quan tâm gia đình em thế nào, anh chỉ yêu em”. Một người đàn ông muốn lâu dài với bạn sẽ không tránh né nói về hoàn cảnh gia đình bạn, vì anh ấy muốn cùng bạn lo toan cho gia đình sau này. Nếu anh ta không hề có ý muốn biết gì về gia đình bạn thì hãy tự hiểu rằng chàng trai này chỉ đang yêu bạn cho vui!

Nếu anh ta không hề có ý muốn biết gì về gia đình bạn thì hãy tự hiểu rằng chàng trai này chỉ đang yêu bạn cho vui! - Ảnh minh họa: Internet Không thành thật với bạn về mọi chuyện Tin tưởng và sự thành thật là cơ bản để có một mối quan hệ lâu dài và vững chắc. Nếu muốn nghiêm túc tính chuyện tương lai với bạn, đàn ông sẽ luôn thành thật mọi điều về anh ấy với bạn. Vì khi có thể đủ thấu hiểu nhau, cả hai mới có thể bên nhau cả đời. Ngược lại, khi không rõ ràng nghiêm túc với bạn, anh ấy sẽ chỉ nói hoa loa, thậm chí là không thật lòng với bạn. Cũng vì thái độ không trân trọng mối quan hệ của hai người nên người đàn ông này không muốn bộc bạch hết mọi thứ với bạn. Nếu vậy thì bạn nên suy nghĩ về mối quan hệ này, rõ ràng không đáng để bạn phí tình cảm!

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