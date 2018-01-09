7 mẫu phụ nữ đàn ông sẵn sàng theo đuổi ráo riết, bao giờ lấy được mới thôi!

Phụ nữ yêu 09/01/2018 06:30

Đây là 7 kiểu phụ nữ đàn ông sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để theo đuổi cho bằng được!

Phụ nữ độc lập

Có một sự thật là không người đàn ông nào thích lấy một người phụ nữ không có việc làm, chỉ biết ở nhà đợi chồng đi làm về. Dù rằng họ luôn nói họ có thể lo cho người phụ nữ của mình thì cũng đừng vội tin. Phụ nữ càng độc lập càng khiến đàn ông say mê. Đàn ông luôn muốn theo đuổi người phụ nữ có sự nghiệp ổn định, độc lập về tài chính. Đàn ông lại càng muốn lấy người vợ có thể cùng anh ấy chia sẻ cả cuộc sống tinh thần và vật chất. Vì vậy, kiểu phụ nữ độc lập luôn khiến đàn ông say mê, theo đuổi ráo riết đến cùng!

Chăm chút cho gia đình

Làm vợ, làm mẹ cũng như làm bất cứ công việc nào khác, có tâm có lòng thì mới tốt đẹp được. Muốn gia đình yên ấm, hạnh phúc thì trước hết phải thấy yêu thương và có trách nhiệm. Xem chồng hôm nay có gì không vui, xem con liệu có ngoan ngoãn như mọi khi. Phụ nữ biết lo cho gia đình, lúc nào cũng nhen nhóm hạnh phúc cho người thân luôn “ghi điểm” xuất sắc trong mắt đàn ông. Đây cũng là mẫu hình đàn ông khao khát cưới làm vợ nhất.

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Phụ nữ càng độc lập càng khiến đàn ông say mê - Ảnh minh họa: Internet

Biết yêu thương ba mẹ chồng

Đàn ông chân chính luôn xem trọng gia đình, ba mẹ mình. Và họ cũng rất trân trọng người phụ nữ biết yêu thương gia đình họ. Với đàn ông, họ luôn tự hào vì người vợ biết chăm sóc cho ba mẹ chồng và gia đình chồng.

Khôn khéo cư xử

Đàn ông luôn thích tự do, họ không mấy thích ràng buộc, dù có vợ con rồi đi chăng nữa. Đàn ông khác với phụ nữ, yêu không có nghĩa là phải quản hết cuộc sống của nhau. Đàn ông không thích phụ nữ kiểm soát hay bới móc chuyện quá khứ của họ. So với đàn bà xinh đẹp, đàn ông vẫn thích phụ nữ biết điều hơn. Chính là mềm rắn đúng lúc, nắm mà như buông, giữ lòng đàn ông chứ chẳng cần phải giữ chân họ. Đàn bà, vẫn là nên biết cách khôn khéo cư xử để đàn ông vừa nể vừa thương yêu hết lòng. So với những đặc điểm khác, đây là nét thu hút đàn ông nào cũng mê đắm.

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Đàn bà, vẫn là nên biết cách khôn khéo cư xử để đàn ông vừa nể vừa thương yêu hết lòng - Ảnh minh họa: Internet

Biết chăm chút cho bản thân

Ai cũng thích cái đẹp, đàn ông cũng không là ngoại lệ. Đàn ông yêu bằng mắt, luôn luôn là sự thật hiển nhiên. Và phụ nữ nên hiểu, nhan sắc luôn là thứ vũ khí khiến đàn ông dễ dàng “đầu hàng” nhất. Phụ nữ đẹp luôn được quà cũng chính vì vậy. Không hẳn bạn phải đẹp mặn mà nổi bật, chỉ cần đẹp nhất có thể. Chỉ cần bạn có thể dành thời gian chăm chút mình tinh tươm, gọn gàng và ngày càng xinh đẹp hơn thì khiến đàn ông một lòng cả đời không hề khó. Quan trọng là đừng bỏ rơi nhan sắc của mình vì bất cứ điều gì, nhé!

Nấu ăn ngon

Con đường đến trái tim đàn ông nhanh nhất chính là đường dạ dày, chưa khi nào sai. Đàn ông nào cũng muốn có người vợ giỏi giang bếp núc, có thể chuẩn bị mâm cơm nóng hổi chờ họ về mỗi chiều tan làm. Với đàn ông, hình ảnh người phụ nữ vào bếp luôn đầy sức hút, là kiểu mẫu của người vợ mà họ luôn tìm kiếm. Cũng không cần bạn phải làm đồ ăn ngon thế nào, chỉ cần biết nấu vài món nhất định, có thể trổ tài khi chồng mỏi mệt thì cũng là đủ. Nên nhớ, là phụ nữ thì nên biết nấu ăn, vì điều đàn ông cần chính là mùi vị gia đình, mùi vị bữa cơm vợ nấu.

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