Học phụ nữ thông minh bí kíp luôn ‘nằm kèo trên’, điều khiển đàn ông khi yêu

2. Chọn đàn ông, đừng chỉ nhìn vào túi tiền của anh ta. Đừng quan tâm anh ta có bao nhiêu tiền, quan trọng là anh ta vì bạn mà chi bao nhiêu tiền. Đừng để ý anh ta có những gì, là con của ai, chức quyền thế nào, hãy quan tâm ở bên anh ta bạn có cảm giác gì, có được yêu thương hay không. Với phụ nữ , cảm giác an toàn bình yên mới là thứ khó tìm kiếm hơn cả bạc tiền.

1. Lời đàn ông hứa, nghe mát lòng đó chứ cũng đừng tin khắc cốt ghi tâm. Bao giờ anh ta thực hiện được rồi tin vẫn chưa muộn. Vì điều không đáng tin nhất trên đời này chính là lời hứa của đàn ông.

4. Đàn ông ngoại tình, tha thứ hay là không? Đàn ông một khi biết mùi ngoại tình sẽ thành thói quen, là thói hư khó bỏ. Đàn ông đã hư rồi thì chỉ có bỏ, chứ đừng tiếc. Như thứ đã vứt đi, người khác giành cứ cho không, đừng bất chấp, đừng tranh giành, có đáng đâu!

3. Nếu bạn yêu phải một người đàn ông vô tâm, đừng nghĩ chỉ cần bạn đợi chờ, hy sinh hết lòng họ sẽ đổi thay. Với đàn ông vô tâm, cứ vô tâm lại gấp bội với họ, họ tự khắc sẽ trân trọng bạn.

5. Đàn bà không yêu thì thôi, đã yêu thì phải khôn ngoan và đừng ngại thương tổn. Đời đàn bà, ai cũng phải gặp vài kẻ tồi để xứng đáng gặp một hoàng tử sau cùng.

6. Phải nhớ thật kỹ, nhan sắc không bao giờ giữ được trái tim đàn ông một khi đã muốn bỏ đi. Nếu bạn xem nhan sắc là thứ mua được lòng dạ đã không còn nguyên vẹn của đàn ông thì thứ bạn nhận lại cũng chỉ là ham muốn thể xác ở họ.

7. Đàn ông đã muốn rời bỏ bạn, đừng níu kéo. Họ đã muốn đi, bạn níu không nổi, họ muốn ở lại, bạn không cần phải giữ. Điều vô phương nhất ở phụ nữ chính là níu kéo một kẻ đã không còn muốn ở lại.

Đàn ông đã muốn rời bỏ bạn, đừng níu kéo - Ảnh minh họa: Internet

8. Nước mắt và tha thứ của phụ nữ chỉ có giá trị khi đàn ông còn tình còn nghĩa. Đến lúc đã hết tình, bạn khóc bao nhiêu, bạn bao dung thế nào đều là vô ích. Giây phút quay lưng đi, tuyệt đối đừng rơi nước mắt. Tình yêu đã không còn, kiêu hãnh cũng đừng để đánh mất.

9. Trước khi yêu thì suy nghĩ, đã yêu rồi thì đừng nghĩ nữa. Chuyện yêu đương hôm nay thì cứ yêu cho thỏa hôm nay đi. Đừng hứa hẹn ngày mai, đừng thề nguyền trọn kiếp. Tình yêu, đẹp đẽ nhất vẫn là khi trọn vẹn nhất ở hiện tại.

10. Đừng xem thường giác quan của phụ nữ. Đàn ông càng nghĩ mình giỏi che giấu, càng không nhận ra chính vì phụ nữ giỏi giả vờ không nhận ra. Đến khi chán chê, phụ nữ tự khắc sẽ ra đi, đơn giản vì không còn muốn thấy đàn ông tỏ ra bình thản dối lừa thêm nữa.

11. Phụ nữ đừng chỉ là một bức tranh nhiều màu sắc, hãy là một đóa hoa sống động và ngát hương. Kẻ biết thưởng thức, hoa tự khắc đậm hương, kẻ không biết trân trọng, đừng lãng phí tháng ngày.

Kẻ biết thưởng thức, hoa tự khắc đậm hương, kẻ không biết trân trọng, đừng lãng phí tháng ngày - Ảnh minh họa: Internet

12. Khi yêu, đừng tự hỏi đàn ông thích điều gì, một cái hôn nhẹ nhàng, hay mãnh liệt đắm say. Phụ nữ khi yêu, cứ yêu theo cách mình muốn, đừng vì ai, cũng đừng giống ai. Nếu tình yêu của bạn không khác biệt, sẽ có ngày người đàn ông của bạn ra đi để tìm sự khác biệt.

13. Điều gì trên đời này cũng có thể đổi thay. Ngay cả sở thích thói quen của bạn theo tháng nay cũng không như trước, thế thì đừng trách đàn ông có ngày thay đổi. Quan trọng là bạn phải chấp nhận, phải hiểu đó là điều đương nhiên, đừng thất vọng.

14. Ngoài gia đình, mọi mối quan hệ trên đời này đều là phép thử, vì vậy đừng đau lòng.

15. Yêu đủ, tin đủ, đừng yêu quá tin sâu, đến khi họ làm bạn đau, bạn nào còn trách được họ.

Hãy hiểu, đừng là thứ nhất, phải là duy nhất, đừng chỉ là người đầu tiên hay cuối cùng, yêu nhau hôm nay vẹn tròn thủy chung là đủ.