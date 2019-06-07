Đi qua những tổn thương, bạn đừng cho phép bản thân khờ dại thêm nữa. Đã đến lúc phải khôn ngoan và sống nghiêm khắc hơn với bản thân mới mong có được một hạnh phúc trọn vẹn.

Đừng lấy người cũ ra làm tiêu chuẩn để chọn lựa. Điều này chỉ khiến bạn càng không thể quên được quá khứ, và làm tổn thương người sau. Đã khờ dại, đã tổn thương một lần rồi thì hãy khôn ngoan hơn.

Nếu có quyết định đi thêm bước nữa, hãy chọn người có tâm, đừng dựa vào ngoại hình. Tuyệt đối đừng chọn người giống với người trước đó. Bởi nhiều người có thói quen chọn tới chọn lui đều quay về kiểu giống người xưa.

Bạn hãy tự đặt ra những tiêu chí nghiêm khắc cho bản thân để không phải khổ đau thêm nữa. Chọn người đến sau có tâm một chút để có thể nương tựa và bù đắp lại những tháng ngày đã quá mệt mỏi trước đây.

Phụ nữ hãy chọn người yêu thương mình thật lòng - Ảnh minh họa: Internet

Vết thương lành rồi mới nghĩ đến chuyện yêu đương

Nếu vết thương chưa lành thì đừng dại mà yêu đương. Đừng vì quá cô đơn sau mối quan hệ đổ vỡ mà lao vào chuyện tình với ai đó. Hãy để cho vết thương lòng của mình lành lặn hẳn rồi hãy yêu.

Đừng dễ dãi nói lời yêu khi còn tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Bởi nếu yêu ngay, bạn sẽ không thể tránh khỏi những so sánh và tổn thương thêm một lần nữa. Đừng để bản thân dễ dãi, dễ nghiêng ngả vào một người đàn ông.

Là một người mẹ có trách nhiệm

Đây là điều mà phụ nữ nào sau đổ vỡ cũng phải tự nhắc nhở bản thân. Hãy kiếm tiền cho con cuộc sống đủ đầy một chút để bù đắp cho con.

Làm tròn trách nhiệm của mình với con cái rồi hãy nghĩ đến bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Hãy cho con được học hành đàng hoàng, có một cuộc sống đủ đầy, chứ đừng ích kỷ nghĩ cho bản thân. Sau ly hôn, đừng vội tìm cho mình một bến đỗ mà hãy nghĩ làm sao có thể nuôi con khôn lớn. Bởi con cái là người vô tội trong chuyện này, bạn phải có trách nhiệm với con chứ đừng mải mê tìm kiếm hạnh phúc cho riêng bản thân mình.