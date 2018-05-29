Những điều đàn bà sau ly hôn có được khiến gái độc thân cũng phải thèm thuồng

Phụ nữ yêu 29/05/2018 10:31

Đàn bà sau ly hôn trái tim mang đầy vết xước. Trải qua nhiều va vấp, qua nhiều biến động họ thấu hiểu được rằng chẳng có tình yêu nào là trường tồn, bất biến. Đàn bà ly hôn những tưởng sẽ mất mát và đau thương quá nhiều nhưng ở họ, vẫn có những điều những cô gái đôi mươi chưa từng bước vào hôn nhân cũng phải thèm thuồng.

Hiểu được rằng hôn nhân không chỉ cần có tình yêu

Nhiều người ví von rằng: "Hôn nhân như cái toilet, người trong muốn ra, người ngoài muốn vô". Các cô gái ngưỡng tuổi đôi mươi, khi sắp lấy chồng họ thường vẽ ra một viễn cảnh cho hạnh phúc lứa đôi. Chỉ cần sống chung một nhà, đêm đêm có thể ôm nhau ngủ thì cuộc đời còn có hạnh phúc nào hơn?

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Đàn bà sau ly hôn hiểu được rằng cuộc sống hôn nhân không hề đẹp như họ từng mơ tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng chỉ có những người đàn bà bước qua những vết thương của cuộc hôn nhân mới nhận ra rằng: Hôn nhân rất khắc nghiệt. Dưới mái nhà không chỉ có tình yêu mà còn có những xung đột, va chạm về tính cách, lối sống. Hôn nhân bền vững khi và chỉ khi được xây dựng trên nền tảng của kinh tế ổn định. Và hai con người, khi sống cùng nhau phải biết gạt bỏ bớt cái tôi, sống vì đối phương. Khi không thể dung hòa, hôn nhân ắt hẳn rơi vào ngõ cụt.

Không còn xem đàn ông là quan trọng nhất

Đàn bà ở độ tuổi nào khi yêu cũng sống bằng tất cả những gì mình có. Những cô gái đôi mươi, khi yêu thường khoác một chiếc áo lung linh và hoàn mỹ cho tình nhân của họ. Họ ngỡ rằng trên đời này chẳng có ai tử tế và tốt đẹp bằng người đàn ông của mình. Yêu và hi sinh đến quên mình nhưng nhiều khi điều đàn bà nhận được chỉ toàn đắng chát. Một cô gái đôi mươi sống hết lòng với tình yêu một khi bị phản trắc họ khó thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, để cuộc đời chìm đắm trong những bi quan không lối thoát.

Những điều đàn bà sau ly hôn có được khiến gái độc thân cũng phải thèm thuồng - Ảnh 2
Đàn bà có thể đứng vững, có thể hạnh phúc mà chẳng còn có đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn bà sau ly hôn, trải qua nhiều biến động mới nhận ra rằng: Đàn ông thật ra chẳng quan trọng như mình từng nghĩ. Lòng người là thứ khó đoán định hơn cả sông cả biển. Ngay cả người chồng mình thương yêu hết mực còn đâm lén sau lưng thì liệu rằng trên đời này còn người đàn ông nào khác đủ chân thành? Đàn bà sau ly hôn với vốn sống đã có, họ biết điều gì là cần thiết cho bản thân mình. Họ sống vì con, chăm chỉ kiếm tiền, tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp. Không cần một người đàn ông bên cạnh họ vẫn có thể đứng vững.

Yêu thương và trân trọng bản thân mình

Sau khi ly hôn, điều đàn bà thường nhận ra rằng: “Mình đã sống hi sinh vì người khác quá nhiều”. Đàn bà khi có chồng, họ thường lấy niềm vui của chồng con làm thước đo cho hạnh phúc đời mình. Rất nhiều người đàn bà khi có chồng cả năm chẳng có lấy một con son mới, quần áo luộm thuộm, đầu tóc rối bù.

Đàn bà sau ly hôn, khi đắm chìm trong cảm giác tuyệt vọng rồi mới nhận ra mình đã thật sự lãng quên bản thân. Sau đổ vỡ, nhận ra mình xứng đáng được nhận những yêu thương nhiều hơn. Đàn bà chiều chuộng bản thân, ăn ngon mặc đẹp. Tô son đỏ và hò hẹn với bạn bè, những điều họ đã đánh mất trong cuộc hôn nhân bất hạnh.

Những điều đàn bà sau ly hôn có được khiến gái độc thân cũng phải thèm thuồng - Ảnh 3
Đàn bà sau ly hôn sẽ buông trôi những đau đớn và nắm lấy những giá trị đích thực của cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà sau ly hôn, từng trải và thấu hiểu lòng người. Với những gì họ có được sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, họ biết buông trôi những điều đau đớn và nắm lấy những giá trị đích thực trong cuộc đời. Đôi khi, những gì họ có được những cô gái độc thân cũng phải thèm thuồng.

Đàn bà sau ly hôn: Tự do là điều quý giá nhất

Đàn bà sau ly hôn: Tự do là điều quý giá nhất

Chị nhận ra mình đã để thời gian trôi qua mà chẳng nhận lại được gì ngoài những vết thương. Chị đã sợ con khổ, sợ mình không thể bước trên con đường một mình. Nhưng mười năm nữa, hai mươi năm nữa nếu tiếp tục sống với chồng chị có hạnh phúc không hay lại đau đớn, lại tổn thương?

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