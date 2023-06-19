Những dấu hiệu nhận biết một gã đàn ông đểu cáng, nếu yêu nhầm chị em hãy bỏ ngay kẻo muộn

Phụ nữ yêu 19/06/2023 10:15

Yêu nhầm cưới sai chính là liều thuộc độc giết chết cuộc đời một người phụ nữ, khiến họ phải tự nhốt mình trong ngục tù đớn đau mà không dám cất lời than vãn với bất cứ ai…

Một người đàn ông yêu thương ta thật lòng sẽ luôn mong muốn khiến ta hạnh phúc, luôn cố gắng làm tất cả những gì có thể để người phụ nữ mình yêu có thể mỉm cười viên mãn khi kề bên. Thế nên, nếu chàng bảo bạn phải làm những điều này, đưa ra những đòi hỏi này chứng tỏ đấy là gã đàn ông có-vấn-đề, đã đến lúc bạn cần nghiêm túc nhìn lại mối quan hệ ngay.

Những dấu hiệu nhận biết một gã đàn ông đểu cáng, nếu yêu nhầm chị em hãy bỏ ngay kẻo muộn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Lãng quên bạn bè của mình, chỉ cần biết mỗi chàng là đủ

Những gã đàn ông đểu cáng vì muốn người phụ nữ cúc cung tận tụy chăm sóc, phục vụ và toàn tâm toàn ý yêu thương mình nên ra sức yêu cầu bạn hãy quên lãng những người bạn thân thiết, những mối quan hệ bạn bè. Từ đây, anh ấy sẽ là tất cả của bạn, là chính gia đình bạn.

Thực chất, anh ta đưa ra yêu sách ấy là muốn cách ly bạn khỏi thế giới xung quanh, để có thể dễ dàng sai khiến bạn mà không ai có thể can dự vào. Một người đàn ông chỉ muốn nhận mà không muốn cho, vì lợi ích của mình mà ép buộc người khác phải nhún nhường, hi sinh không đáng để bạn dây dưa thêm ngày nào nữa đâu.

Công khai mật khẩu điện thoại, mạng xã hội, thẻ tín dụng

Khi yêu, phụ nữ có thể chia sẻ với đàn ông tất cả những điều sâu kín nhất trong lòng, những bí mật không thể kể cùng ai. Thế nhưng, với mật khẩu điện thoại, email hay thẻ tín dụng bạn tuyệt đối không được hé môi nửa lời.

 

Một người đàn ông muốn xâm phạm đời tư của người yêu, muốn kiểm soát bạn chứng tỏ anh ta quá gia trưởng, tính chiếm hữu quá cao và chàng không hề tôn trọng bạn. Chưa kể, bạn chẳng thể hiểu được lòng dạ đàn ông, một khi thay tính đổi nết họ sẽ đểu cáng đến mức rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng hay đăng nhập vào facebook của bạn để hạ bệ danh dự, uy tín của bạn cũng không chừng.

Những dấu hiệu nhận biết một gã đàn ông đểu cáng, nếu yêu nhầm chị em hãy bỏ ngay kẻo muộn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hãy thay đổi phong cách ăn mặc theo ý anh ta

Mỗi người đều có một quan điểm, sở thích hay thói quen riêng. Thế nên, đàn ông đừng nhân danh tình yêu mà bắt phụ nữ phải thay đổi, phải sống theo ý mình, làm theo những gì mình muốn. Việc ăn mặc, trang điểm của một người phụ nữ không chỉ thể hiện cái tôi cá nhân mà còn là cách cô ấy thể hiện tính cách, khí chất con người mình.

Việc cấm người yêu mặc váy ngắn, không được trang điểm khi đi chơi với bạn bè hay không được sơn móng tay là những yêu cầu rất ấu trĩ và không thể chấp nhận.

Đừng bắt họ phải kết hôn

Một người đàn ông không thể cho bạn một danh phận chứng tỏ anh ta không hề muốn cho bạn điều ấy. Khi mối quan hệ đủ sâu đậm, cả hai đủ thấu hiểu, gắn bó thì người đàn ông tử tế nào cũng muốn cùng người phụ nữ mình yêu nên duyên chồng vợ. Việc “rào trước đón sau” thay cho câu nói “đừng bắt tôi phải cưới cô, tôi chưa muốn lấy vợ” chứng tỏ anh ấy chỉ muốn yêu cho vui, yêu qua đường. Chờ đến khi chán chê, đến khi thanh xuân của bạn qua đi và tìm được con mồi ngon hơn chàng sẽ hất phăng bạn ra khỏi đời họ mà vui bên duyên mới

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Nếu “cuộc yêu” của cả hai đang dần nhàm chán và tẻ nhạt thì hãy rời xa chiếc giường êm ái để tìm một địa điểm mới lạ hơn ngay chính trong căn nhà của bạn.

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Từ khóa:   hôn nhân gia đình chuyện gia đình

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