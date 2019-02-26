Những câu nói cực thấm để phụ nữ sống không bị ai tổn thương, vùi dập

Phụ nữ nên chọn lọc những mối quan hệ trong từng giai đoạn cuộc đời. Bạn bè với phụ nữ vừa là nền tảng tinh thần, vừa có tác động trong suy nghĩ và quan điểm. Chỉ cần nhìn người bạn cạnh bên, người ta sẽ biết bạn là người phụ nữ thế nào.

Người ta hay nói “lòng dạ đàn bà”. Đơn giản vì như tổ ong, bình thường là nơi mật ngọt mật thơm hiện hữu. Nhưng nếu bị chọc phá, tổ ong nào cũng có thể đủ sức giết chết một kẻ phá bĩnh. Lòng dạ đàn bà cũng thế. Nếu họ được đối đãi chân thành, yêu thương, lòng họ đều là hoa là mật ngọt. Nhưng nếu đàn ông chọc phá đàn bà, thì đừng trách có ngày khổ sở vì “thứ độc” từ lòng dạ mà đàn bà gieo rắc. Và giữa đàn bà và đàn bà, lòng dạ ai thiện lương, dạ ai cay độc còn không biết hết.

Hãy hiểu một chân lý đơn giản thôi, con người sẽ không ai bỏ đi nếu họ muốn ở lại. Và nếu người ta đã muốn đi thì bạn có giữ thế nào cũng không nổi. Thế thì cố công làm gì nếu chỉ là vô ích, giữ sức để nắm những điều giá trị hơn.

Vì cuộc sống này hay con người đời này không hề vì bạn là phụ nữ mà nhường nhịn, ưu ái bạn. Thậm chí, họ còn sẵn sàng vùi dập làm bạn thương tổn. Bởi thế, những lúc cần phải bảo vệ mình, bạn nhất định phải là cành hồng có gai nhọn, đẹp và yếu ớt nhưng người ta phải ái ngại.

5. 10 năm trước, người ta sẽ nhìn thu nhập của cha mẹ bạn để cư xử với bạn. 10 năm sau, người ta sẽ nhìn vào thu nhập của bạn để đối đãi với cha mẹ bạn

Có thể bạn không phải là kiểu phụ nữ thực dụng nhưng cuộc đời này sẽ buộc bạn phải sống vì tiền. Kiếm tiền nhiều hay ít không quan trọng, nhưng đừng bao giờ để người khác xem thường bạn và gia đình. Phụ nữ kiếm tiền không chỉ để người khác nể trọng, mà là còn để báo hiếu cha mẹ.

6. Phụ nữ đừng tin tưởng người khác một cách quá vô tư

Phụ nữ cả tin một lần có khi dại dột một đời - Ảnh minh họa: Internet

Càng lớn tuổi, phụ nữ càng phải có cặp mắt nhìn một thì phải thấu mười. Vì đằng sau một con người có khi chẳng thân thiện như những gì họ thể hiện. Phụ nữ cả tin một lần có khi dại dột một đời. Nghe đó, biết đó chứ đừng tin hết lòng. Người ta nói ngon nói ngọt để mình nghe, còn tin hay không là ở cách mình lựa chọn để bảo vệ bản thân. Lời dễ nghe ai nói cũng được, còn lòng người thì khó đoán như mò kim đáy biển.

7. Đừng ỷ vào nhan sắc, vì nó sẽ phai tàn theo tháng năm

Người phụ nữ có một tâm hồn đẹp chính là người phụ nữ đẹp nhất. Nhan sắc không thể là thứ trang sức cả đời, nhưng một nội hàm đẹp đẽ sẽ giúp phụ nữ tỏa sáng bất chấp tháng năm. Đừng ỷ vào nhan sắc mà bỏ bê trau dồi nội hàm. Ngoại hình hay hay nội hàm đều cần thiết với phụ nữ.

Hãy cố gắng có cả một bề ngoài dễ nhìn và cả một tâm hồn rực rỡ. Cuộc sống này không phải ai cũng chỉ nhìn hình thức mà đánh giá một con người. Nhưng nếu bạn có một hình thức ưa nhìn, người ta sẽ không khắt khe với bạn. Từ đó, tâm hồn đẹp của bạn càng được thế gian soi rọi. Quan trọng là hãy biết chăm chút cả bề ngoại và nội hàm của mình.

8. Thu phục lòng người bằng những lời nói

Thuyết phục một người ủng hộ bạn không cần bạn phải giỏi giang xuất sắc hơn người. Mà điều quan trọng là bạn phải để người ta thấy ở bạn có điều họ cần để trở nên ưu tú và thành công hơn. Đó mới là cách thu phục lòng người hiệu quả nhất.