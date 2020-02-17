Những câu nói của đàn bà một lần đò dành riêng cho chị em phụ nữ để sống khôn hơn mỗi ngày

Đàn ông không phải là duy nhất, đừng dựa dẫm quá nhiều để rồi khi đổ vỡ, bạn chẳng thể nào tự bảo vệ, chăm sóc cho mình.

Dưới đây là những câu nói của đàn bà một lần đò dành cho chị em phụ nữ, dù còn độc thân hay đã có chồng cũng nên nằm lòng để sống khôn ngoan hơn.

Người đàn ông phản bội như chiếc áo cũ, nếu đã cởi ra rồi thì đừng mặc lại. Phụ nữ đừng dại cho người khác cơ hội làm tổn thương mình đến hai lần trong cuộc đời.

Phụ nữ không biết thương mình thì đừng bao giờ đòi hỏi bất cứ ai yêu thương, trân trọng. Hãy yêu bản thân trước, người xung quanh tự khắc sẽ cảm thấy yêu mến bạn.

Phụ nữ khôn nên biết yêu thương mình - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân đòi hỏi cả hai có trách nhiệm với nhau. Nếu chưa thật sự sẵn sàng và chưa tìm được người đàn ông tử tế, phụ nữ nên vui chơi cho thỏa thích rồi nghĩ đến chuyện chồng con cũng chưa muộn.

Đàn bà đừng vì kẻ tệ bạc mà khóc, hãy vì người tử tế mà cười tươi mỗi ngày. Thanh xuân ngắn ngủi, thay vì chọn nước mắt, hãy giữ cho mình một nụ cười tươi dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Phụ nữ đừng vì kẻ tệ bạc mà bỏ rơi bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi yêu nên khôn ngoan, tinh tế một chút. Đừng cố chấp ở bên cạnh người đã không còn dành tình cảm cho mình. Nên nhớ hết yêu là hết yêu, đừng cố chấp làm khổ mình, mệt luôn người khác.

Cuộc đời này là do bạn làm chủ, đừng vì một lời nói của người khác mà vội thay đổi. Muốn hạnh phúc hãy kiếm thật nhiều tiền, sau đó sống theo ý bản thân mong muốn, không phải dựa vào ai.

Người phụ nữ muốn hạnh phúc phải biết tự kiếm tiền. Đừng trông chờ người khác sẽ mua hay tặng cho mình. Vì nhận quà từ người khác, bạn sẽ phải trả lại gấp đôi.

Đàn bà hãy khôn ngoan để bảo vệ mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có cũng được, không có cũng chẳng sao. Đừng xem họ là nguồn sống duy nhất của cuộc đời mình. Bạn nên nhớ tiền, con cái và cha mẹ quan trọng hơn đàn ông gấp trăm lần.

Đổ vỡ rồi cũng không sao, quan trọng là quãng thời gian sau này đừng dại dột nữa. Sau những vấp ngã, tổn thương, phụ nữ hãy mạnh mẽ và trưởng thành hơn.