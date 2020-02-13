Phụ nữ có thể giả vờ không biết nhiều thứ nhưng có 2 thứ nhất định phải biết

Phụ nữ yêu 13/02/2020 10:45

Người phụ nữ khôn ngoan có thể tỏ ra không biết nhiều thứ nhưng nhất định phải biết 2 thứ này, có vậy mới mong bình an.

Muốn yên thân, phụ nữ đừng ôm đồm quá nhiều việc, chuyện gì không thích có thể lắc đầu nói không biết. Tuy nhiên phụ nữ khôn ngoan phải biết 2 điều này để cả đời an yên, tâm bình lặng như nước.

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Phụ nữ khôn ngoan nên biết điều này để tâm an yên - Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp

Cuộc đời phụ nữ thất bại nhất là khi bỏ rơi bản thân, không biết làm đẹp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến đàn ông ngoại tình, ngày càng chán vợ. Vì vậy phụ nữ dù có bất cứ chuyện gì cũng phải thật xinh đẹp. Ở nhà cũng phải ăn mặc chỉnh tề, dành thời gian chăm sóc da, tập luyện để có cơ thể khỏe khoắn.

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Phụ nữ muốn hạnh phúc phải biết làm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan không để bản thân tăng cân mất kiểm soát. Không để bản thân lôi thôi, luộm thuộm dù có đầu tắt mặt tối với công việc nhà hay việc bên ngoài. Vì họ biết thanh xuân phụ nữ ngắn ngủi, phải sống hết mình để đẹp rực rỡ như những đóa hoa. 

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Làm đẹp sẽ giúp phụ nữ tự tin hơn - Ảnh minh họa: Internet

Biết điều

Người đàn bà thông minh không ăn nói vô duyên, không khoe khoang, cũng không can thiệp chuyện người khác. Có thể lắc đầu tỏ ra không biết nhiều thứ nhưng nhất định phải biết điều.

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Phụ nữ sống phải biết điều để được mọi người yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Sống ở đời phải biết cách đối nhân xử thế. Với người lớn, bạn phải dành thái độ kính trọng. Với người nhỏ hơn, phải dành tình cảm chân thành, thiện lương. Còn với những người cùng trang lứa, phải biết nhường nhịn, khiêm tốn, không phán xét, không so đo.

Với cha mẹ chồng, bạn phải biết cách dung hòa, nhường nhịn, lắng nghe. Với mối quan hệ đồng nghiệp, phải hòa đồng nhưng vẫn biết giữ khoảng cách nhất định. Đây là cách sống của người đàn bà khôn ngoan để bảo vệ mình trước những sóng gió, thị phi của cuộc đời.

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