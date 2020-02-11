Những kiểu phản bội độc ác nhất của đàn ông, phụ nữ dù có tha thứ cũng chẳng bao giờ quên được

Phụ nữ yêu 11/02/2020 11:14

Đây là những kiểu đàn ông phản bội độc ác nhất khiến đàn bà dù có tha thứ nhưng tháng năm sau này vẫn còn nhớ như in, căm hận đến tận xương tủy.

Đàn ông ngoại tình có nhiều dạng, trong đó có 3 kiểu tàn nhẫn nhất. Phụ nữ dù tha thứ cho chồng ngoại tình nhưng vẫn không thể nào quên, luôn sống trong những chuỗi ngày dằn vặt, mệt mỏi.

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Đàn ông phản bội có 3 kiểu độc ác nhất - Ảnh minh họa: Internet

Chồng ngoại tình với bạn thân

Đây là một trong những kiểu đàn ông phản bội độc ác nhất. Phụ nữ không chỉ chịu nỗi đau chồng ngoại tình mà còn tổn thương vì bị bạn thân phản bội. Đối mặt với hai nỗi đau lớn nhất cuộc đời, họ sẽ căm hờn đến tột độ. Vì nhiều lý do, bạn có thể chấp nhận tha thứ nhưng vẫn không thể nào quên được.

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Chồng ngoại tình với bạn thân của mình là nỗi đau lớn nhất của đàn bà - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì xem bạn thân là tri kỷ, chồng là người quan trọng nhất cuộc đời nên đàn bà khó lòng mà quên được mối hận này. Họ sẽ sống để dạ chết mang theo và không bao giờ dễ dàng dành tình cảm thêm lần nữa cho kẻ phản bội.

Chồng ăn vụng khi vợ mang thai

Đây là giai đoạn đàn ông ngoại tình tàn nhẫn nhất. Khi vợ cần chồng nhất thì anh ta lại ăn nằm với người đàn bà khác. Đối mặt với giây phút thập tử nhất sinh, người vợ nào cũng cần chồng ở bên cạnh. Họ muốn được chồng nắm tay an ủi để vơi đi nỗi sợ trong lòng. Nhưng đàn ông lại tàn nhẫn đến mức không hề đoái hoài đến những gì vợ phải gánh chịu.

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Đàn ông ăn vụng khi vợ mang bầu thật sự rất tàn nhẫn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình khi vợ bụng mang dạ chửa hoặc nằm trên bàn mổ quả thật chẳng đáng để tha thứ.

Chồng ăn vụng rồi “giận cá chém thớt”

Đây là kiểu đàn ông đớn hèn, nhục nhã nhất. Ở ngoài "cơm không lành canh không ngọt" với nhân tình liền quay về mặt nặng mày nhẹ với vợ con. Thậm chí còn xem vợ con là bao cát để tha hồ hành hạ khi không được nhân tình thỏa mãn.

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Đàn ông ngoại tình khiến đàn bà chết tâm - Ảnh minh họa: Internet

Hành động này của đàn ông vô cùng độc ác và tàn nhẫn. Dù phụ nữ có chấp nhận bỏ qua nhưng cũng sẽ khắc ghi tận sâu trong lòng. Nhiều năm về sau, họ cũng sẽ không quên được nỗi đau này.

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