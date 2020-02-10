Tàn nhẫn hơn cả ngoại tình, đàn bà ngàn lần chết tâm vì những việc làm này của đàn ông

Ngoại tình 10/02/2020 14:52

Nguy hiểm và tàn nhẫn hơn cả ngoại tình, đây là những việc làm của đàn ông khiến đàn bà chết tâm vạn lần, dù có ly hôn cũng mang nỗi đau day dứt cả đời.

Có những điều khiến phụ nữ đau đớn và mệt mỏi hơn cả việc chồng ngoại tình, ai cũng nên biết để tìm đường lui, tự bảo vệ mình trước những sóng gió có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Nói những lời có tính sát thương cao

Lời nói là thứ vũ khí nguy hiểm có thể khiến người khác chết tâm. Vết thương ngoài da có thể liền lại nhưng nỗi đau về mặt tinh thần, tâm hồn khó lòng mà hồi phục được. Nhiều tháng năm về sau, đàn bà vẫn sẽ cảm thấy tổn thương khi nhớ lại những lời khó nghe của chồng.

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Đàn bà chết tâm vì những lời nói sát thương của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đàn ông nên cẩn trọng lời nói của mình. Ăn có thể ăn tùy tiện nhưng lời nói không được bừa bãi. Khi nói hãy suy xét xem những điều mình thốt ra có khiến người phụ nữ của mình tổn thương hay không. Nếu có, tốt nhất là nên dừng lại, đừng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

Chồng vô tâm, thờ ơ

Đây là điều khiến đàn bà chết tâm, muôn đời sống trong dằn vặt day dứt. Phụ nữ khi lấy chồng chỉ mong đàn ông biết hiểu, biết lo nghĩ và quan tâm đến vợ con. Vì vậy họ khó lòng chịu được việc người chồng của mình vô tâm, thờ ơ trước mọi thứ.

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Chồng vô tâm khiến phụ nữ mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có thể mạnh mẽ, một mình chăm sóc con, lo cho gia đình nhưng lại không chịu được người chồng vô tâm. Họ sợ cảm giác lấy chồng cũng như không, lấy phải người đàn ông thờ ơ, lạnh nhạt với mọi việc xảy ra trong gia đình.

Vô trách nhiệm

Phụ nữ rất sợ kiểu đàn ông vô trách nhiệm với vợ con. Ngoài đường luôn làm hài lòng thiên hạ nhưng về nhà lại không làm tròn trách nhiệm của mình. Việc gì cũng để vợ lo, con cái cũng chẳng màng đến.

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Đàn ông vô trách nhiệm khiến đàn bà tủi thân - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu đàn ông này khá ích kỷ. Họ chỉ muốn sống trong thế giới của riêng mình, không nghĩ cho người khác. Đây cũng là nguyên nhân khiến đàn bà khổ sở, chết tâm.

Thiếu vắng những lời quan tâm, hỏi han

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Phụ nữ sợ nhất kiểu đàn ông thờ ơ - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, điều khiến đàn bà đau khổ hơn cả việc chồng ngoại tình là thiếu vắng sự quan tâm, hỏi han của người chồng. Phụ nữ cần tình yêu và sự quan tâm của chồng. Khi không cảm nhận được những điều này của chồng, họ sẽ dần dần không còn thiết tha gì cuộc hôn nhân này nữa.

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Từ khóa:   đàn bà khổ sở chồng ngoại tình chồng vô tâm

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