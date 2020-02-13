Những điểm PHONG THỦY giá trị nhất của phụ nữ, sử dụng đúng sẽ hốt vàng hốt bạc

Phụ nữ yêu 13/02/2020 10:06

Đây là những đặc điểm của phụ nữ mang lại vận mệnh giàu sang, nếu sử dụng đúng sẽ hốt hết may mắn, tiền bạc của thiên hạ, cả đời không sợ nghèo khổ.

Muốn giàu có, phụ nữ cần biết sử dụng đúng và hợp lý những bộ phận này trên cơ thể. Nhờ đó từ tay trắng bạn cũng sẽ phất lên như diều gặp gió.

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Đặc điểm của phụ nữ nếu sử dụng đúng sẽ hốt vàng hốt bạc - Ảnh minh họa: Internet

Miệng

Đây là một trong những đặc điểm của phụ nữ có thể mang lại vận trình vượng sắc cho bạn nếu sử dụng hợp lý. Người nói chuyện duyên dáng, khéo léo sẽ được nhiều người yêu mến. Khi đó nhiều cơ hội tốt sẽ tìm đến. Không cần quá giỏi giang, chỉ cần ăn nói khéo léo là bạn sẽ gặp nhiều thuận lợi trong sự nghiệp và cuộc sống. Bên cạnh đó có câu “họa từ miệng mà ra”, do đó bạn phải cẩn trọng.

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Phụ nữ ăn nói duyên dáng sẽ được yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống tốt đẹp hay bế tắc đều từ miệng mà ra. Đừng mang chuyện xấu của người khác ra để cười cợt, chỉ trích, đừng khoe khoang về bản thân. Hãy biết sống khiêm tốn và suy nghĩ cho mọi người. Muốn nói gì nên cân nhắc kỹ càng, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.

Tay chân

Người phụ nữ muốn hạnh phúc, hãy tự làm việc kiếm tiền. Đừng ngồi không một chỗ chờ người khác cho mình cuộc sống sung sướng, giàu sang. Muốn thành công, muốn bình yên, hãy dựa vào hai tay hai chân để kiếm ra tiền, cho bản thân cuộc sống tốt đẹp hơn.

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Phụ nữ phải chăm chỉ kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan đừng nghĩ cách hại người. Hãy kiếm đồng tiền lương thiện, đừng đi lên bằng cách hãm hại người khác. Làm ít ăn ít, nhiều ăn nhiều.

Tâm thiện

Đặc điểm quan trọng nhất của phụ nữ là tâm hồn lương thiện. Dù vẻ ngoài có xinh đẹp đến mấy cũng không thể sánh bằng một trái tim nhân hậu. Thế nên phụ nữ ngoài làm đẹp, hãy chăm chút cho tâm hồn. Sống ở đời mở lòng ra một chút, bạn sẽ nhận được nhiều điều ý nghĩa.

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Phụ nữ tâm thiện lành sẽ có được nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

"Nhân chi sơ, tính bổn thiện", hãy giữ trái tim thiện lương trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi đó, bạn sẽ thấy cuộc sống này đẹp đẽ hơn rất nhiều.

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