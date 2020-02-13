3 thứ chồng có dâng tận tay đàn bà khôn ngoan cũng ngó lơ không thèm lấy

Phụ nữ yêu 13/02/2020 10:39

Đây là những thứ đàn bà khôn ngoan không thèm lấy, còn đàn bà dại cố ôm hết vào người để rồi khổ sở. Muốn biết mình dại hay khôn hãy đọc bài viết này.

Người đàn bà khôn ngoan luôn biết thứ gì lấy được và thứ gì không nên lấy. Đặc biệt là 3 thứ này từ chồng, có cho họ cũng chẳng thèm đụng tay đến.

dan ba khon ngoan 1
Đàn bà khôn ngoan nên biết từ chối những điều này - Ảnh minh họa: Internet

Tiền riêng của chồng

Đàn bà khôn luôn biết tiền gì nên tiêu, tiền gì không nên tiêu. Họ thích tiền nhưng không để đồng tiền làm mờ mắt. Họ chỉ tiêu những đồng tiền mình làm ra, chứ không dòm ngó đến những khoản tiền riêng của chồng. Tài chính là vấn đề quan trọng quyết định thành bại của một cuộc hôn nhân.

dan ba khon ngoan 2
Phụ nữ đừng đụng đến số tiền riêng của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đàn bà quá quan tâm đến “quỹ đen” của chồng sẽ khiến đàn ông cảm thấy mất tự do. Thế nên dù biết họ cũng sẽ ngó lơ không để ý đến.

Lời hứa hẹn “ngọt như mía lùi”

Những lời hứa hẹn của đàn ông, phụ nữ khôn chỉ nghe, còn phụ nữ dại xem đó là thật rồi chờ đợi mỏi mòn. Đàn bà khôn dù có nghe trăm lời ngàn lời ngọt ngào cũng sẽ bỏ ngoài tai. Vì họ biết đàn ông hứa nhiều nhưng chẳng nhớ bao nhiêu.

dan ba khon ngoan 3
Phụ nữ khôn đừng tin tưởng chồng tuyệt đối - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì trông chờ vào việc đàn ông thực hiện lời hứa, họ sẽ chăm chỉ làm việc kiếm tiền, chăm sóc bản thân. Họ sẽ không vì câu nói “ở nhà anh nuôi” mà khiến bản thân phải chịu sự xem thường của người đàn ông bên cạnh.

Cuộc sống hưởng thụ

Phụ nữ đừng ham cuộc sống hưởng thụ, được chồng cung cấp tiền tiêu mỗi tháng. Vì xài tiền của đàn ông, bạn đã đánh mất tự do. Đàn ông hứa nuôi bạn nhưng sẽ không thể giữ lời hứa đó đến trọn đời. Khi gia đình xảy ra mâu thuẫn, bạn sẽ bị cho là kẻ ăn bám, vô dụng, chỉ biết tiêu tiền.

dan ba khon ngoan 4
Phụ nữ đừng ở nhà hưởng thụ để chồng nuôi - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên thời trẻ đừng vội hưởng thụ, hãy chăm chỉ kiếm tiền. Sau này về già có một số tiền tiết kiệm, bạn muốn có cuộc sống như thế nào cũng chẳng ai cấm cản. Bạn sẽ chẳng phải nghe lời càm ràm, chê bai của ai, cũng chẳng cần trông chờ vào chồng hay con cháu.

Những kiểu phản bội độc ác nhất của đàn ông, phụ nữ dù có tha thứ cũng chẳng bao giờ quên được

Những kiểu phản bội độc ác nhất của đàn ông, phụ nữ dù có tha thứ cũng chẳng bao giờ quên được

Đây là những kiểu đàn ông phản bội độc ác nhất khiến đàn bà dù có tha thứ nhưng tháng năm sau này vẫn còn nhớ như in, căm hận đến tận xương tủy.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ dại phụ nữ khôn những điều phụ nữ nên biết

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 44 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 59 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 29 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 10 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này