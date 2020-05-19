Những cách ‘phũ’ vợ nên học gái hư để chồng yêu không lối thoát

Gái hư có những cách giữ chồng rất hay mà vợ chính chuyên nên học hỏi để được chồng yêu thương, không bao giờ có tư tưởng phản bội.

Phụ nữ hãy ăn uống nghỉ ngơi điều độ, đừng vì chồng chưa về mà bỏ bữa hoặc đợi đến khuya. Vì biết khi nào đàn ông mới tàn tiệc vui của mình để về nhà? Thế nên hãy ăn cơm sớm, tắm rửa thoải mái rồi đi ngủ. Thanh xuân của phụ nữ chỉ có một thời, vì vậy hãy biết gìn giữ để sau này không phải khổ. Bên cạnh đó, bạn đừng chờ chồng quan tâm đến mình, chính bạn phải biết yêu thương bản thân trước đã.

Phụ nữ khôn ngoan đừng dính lấy chồng như sam - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không thích vợ lúc nào cũng kè kè bên mình 24/24. Họ không thích bị quản thúc, cũng chẳng muốn vợ cứ kè kè bên cạnh. Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy biết “tách rời” chồng một chút để cho anh ấy không gian riêng. Bạn đừng có tư tưởng quản lý chồng kẻo lãnh hậu quả ê chề.

Đừng tỏ ra quá cần chồng

Hãy tỏ ra không cần chồng - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà dại luôn sống cần chồng, không có chồng là không sống được. Còn người khôn ngoan không chồng vẫn có thể sống tốt, sống kiêu hãnh. Vì với họ, thứ quan trọng nhất là tiền và con cái. Chỉ cần có hai thứ này trong tay, phụ nữ như có cả thiên hạ.

Khi rảnh, hãy đi cà phê cà pháo như đàn ông

Cuộc sống của phụ nữ đừng quanh quẩn trong 4 bức tường. Khi buồn thì hẹn hò, cà phê cà pháo cùng bạn bè, đừng ở nhà làm việc nhà rồi nấu nướng, giặt giũ. Hãy tìm những thú vui cho bản thân để biết được cuộc sống này ý nghĩa, vui vẻ như thế nào.

Dành thời gian cho bản thân

Phụ nữ khôn ngoan sẽ dành thời gian cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Vợ đảm đang, hiền lành luôn nghĩ phải yêu thương chồng nhiều thì mới được yêu thương. Còn gái hư yêu bản thân mình trước. Vì họ nghĩ, đàn ông càng giữ càng mất. Thế nên phụ nữ hãy biết chăm sóc bản thân trước để được chồng yêu thương, tôn trọng cả đời.