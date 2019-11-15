Những cách níu kéo khiến đàn ông coi thường phụ nữ

Nhiều người vì không chấp nhận được mất mát quá lớn mà cố chấp níu kéo đàn ông . Trong lúc tuyệt vọng và rối bời nhất, họ không ý thức được rằng đàn ông đang xem thường họ. Sự xem thường hay thương hại đều không thể hàn gắn một tình yêu đã tan vỡ.

Phụ nữ thường là người yêu và hy sinh nhiều trong tình yêu. Nhưng chuyện đời không phải lúc nào cũng như bạn muốn. Người bạn yêu và tin tưởng tuyệt đối có thể sẽ thay lòng đổi dạ, hay những mâu thuẫn gay gắt dần khiến cả hai rời xa nhau. Đến một giới hạn, anh ấy là người nói lời chia tay với bạn. Đằng sau một màn đổ vỡ thì phụ nữ luôn là người tổn thương nhiều hơn. Vì phụ nữ vốn yếu đuối hơn đàn ông.

Cuộc sống con người hôm nay không thể thiếu mạng xã hội. Phụ nữ thường có thói quen cập nhật trạng thái hiện tại của mình. Sau khi chia tay hay ly hôn, nhiều người thường xuyên để những dòng trạng thái đau khổ, tuyệt vọng hay căm hận đối phương. Nhưng những gì họ thể hiện khiến người khác đồng cảm thì ít mà xem thường thì nhiều.

Đặc biệt là với đàn ông, bạn có nghĩ họ sẽ hiểu hết nỗi lòng của bạn? Sự thật là một khi đã dứt tình rời đi, đàn ông sẽ không còn quan tâm đến những gì bạn nghĩ hay cảm thấy. Thậm chí, có người còn cho rằng bạn quá cần họ, và họ xem thường bạn.

Không chỉ vậy, mạng xã hội không phải là nơi để đăng tải những câu chuyện cá nhân. Bởi bạn sẽ không biết có bao nhiêu người đang mổ xẻ và cười nhạo trên nỗi đau của bạn.

Dùng thể xác để níu kéo

Phụ nữ dùng thể xác để níu kéo đàn ông là cách dại dột nhất khiến họ cực kì coi thường - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ chỉ lên giường với người phụ nữ họ yêu, còn đàn ông lại có thể ngủ với bất kì người phụ nữ nào. Bởi thế, bạn đừng nghĩ rằng có thể dùng tình dục để níu kéo đàn ông. Anh ta đồng ý gần gũi với bạn, không có nghĩa là anh ta sẽ ở lại bên bạn. Đó là người đàn ông từng bỏ rơi, phản bội hay tổn thương bạn. Và việc anh ta lên giường với bạn sau đó chỉ là vì bạn níu kéo và anh ta muốn giải tỏa nhu cầu tình dục.

Và có thể sau khi được thỏa mãn nhu cầu, đàn ông sẽ thấy hưng phấn hơn mà chấp nhận quay lại. Nhưng liệu tình dục có giữ được trái tim người đàn ông đã từng muốn đi? Khi họ chỉ coi bạn là một nơi để giải tỏa thì sẽ có lúc tìm được một người khác giúp họ thấy thăng hoa hơn.

Phụ nữ dùng thể xác để níu kéo đàn ông là cách dại dột nhất khiến họ cực kì coi thường.

Hành hạ bản thân

Nhiều phụ nữ vì thất tình, ly hôn mà tìm đến rượu bia, bỏ ăn bỏ ngủ, cơ thể tàn tạ. Nhưng bạn biến mình thành kẻ đáng thương như thế để ai xem? Đàn ông sẽ không thương tiếc cho bạn đâu. Hay nếu bạn chỉ muốn tạm quên đi nỗi đau, thì liệu có dùng cả đời này để chìm trong bê tha và không tỉnh táo?

Người đàn bà khôn ngoan nhất là người dù lòng có buồn đau thế nào cũng luôn thể hiện rằng mình khỏe mạnh, bình yên. Vì họ hiểu đó là chút kiêu hãnh cuối cùng để khi đàn ông quay đầu lại nhìn vẫn phải suy nghĩ, vẫn thấy thắc mắc. Họ không muốn để đàn ông thỏa mãn với suy nghĩ họ không thể sống tốt nếu thiếu anh ta.

Thực tế, khi đàn ông thấy người cũ sống càng vui vẻ, hạnh phúc, và xinh đẹp hơn, anh ta càng có cảm giác không cam tâm. Đây mới là cách để đàn ông phải hối hận, thậm chí là quay về, thay vì hành hạ bản thân.

Đe dọa tự tử

Phụ nữ khôn không bao giờ níu kéo đàn ông, đó là cách họ bảo vệ chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Có thể bạn nghĩ rằng khi dọa tự tử thì anh ấy có thể sẽ quay về bên bạn. Dù đa số đàn ông đều sợ bạn sẽ làm điều dại dột mà tạm thời trở về, nhưng thật ra họ lại cực kì xem thường bạn.

Không ai muốn ở cạnh một người xem thường mạng sống của bạn. Ngay cả khi bạn yếu đuối và tổn thương nhất thì cũng đừng lấy sinh mạng ra để dọa đàn ông. Ngoài một chút sợ hãi ban đầu thì về sau họ sẽ càng xem thường bạn. Họ sẽ cho rằng ngay cả chính mình bạn còn không quý trọng được thì lấy gì để họ coi trọng bạn?

Phụ nữ khôn không bao giờ níu kéo đàn ông, đó là cách họ bảo vệ chính mình. Phụ nữ có thể bị bội tình, bị bỏ rơi nhưng nhất định không được bỏ bê bản thân. Phụ nữ có thể làm đàn ông hối tiếc, oán hận nhưng tuyệt đối không thể để họ xem thường.