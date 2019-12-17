Người phụ nữ thông minh nên biết 5 điều này, tôi biết 3, còn bạn biết bao nhiêu?

Phụ nữ yêu 17/12/2019 15:26

Bạn đáng giá bao nhiêu là do chính bản thân bạn định giá, chính bạn quyết định. Thế nên, phụ nữ thông minh nhất định phải biết 5 điều này.

Một người phụ nữ thông minh nhất định phải biết 5 điều này để tự quyết định giá trị của mình, không cho phép bất cứ ai coi nhẹ hay làm tổn thương bản thân. Quan trọng nhất, là họ luôn hạnh phúc, cả khi cô đơn lẫn lúc đang hò hẹn.

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Nàng chẳng dại khờ làm đẹp chỉ để giữ chân đàn ông hay hơn thua với đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet

1. Làm đẹp là để cho bản thân

Chẳng cần sở hữu khuôn mặt hoa hậu, vóc dáng siêu mẫu với thắt đáy lưng ong nhưng phụ nữ nhất định phải không ngừng làm đẹp. Trở nên xinh đẹp, không chỉ giúp bạn tự tin, vui vẻ và yêu đời hơn mà còn là cách giúp cuộc sống của bạn trở nên tích cực bội phần.

Người phụ nữ khôn ngoan luôn ý thức việc nuông chiều bản thân là điều hiển nhiên. Họ chẳng tiếc tiền mua thỏi son, hộp phấn hay bộ quần áo đẹp để giúp bản thân căng tràn sức sống. Nàng chẳng dại khờ làm đẹp chỉ để giữ chân đàn ông hay hơn thua với đàn bà khác.

2. Đừng yêu vì đã cô đơn quá lâu

Nếu chỉ vì cô đơn quá lâu mà bước chân vào một mối quan hệ, chiếm giữ trái tim của một người đàn ông thì đấy là việc làm khá nhẫn tâm. Bởi lẽ, nếu chàng bắt đầu tình yêu bằng tất cả sự chân thành thì bạn chỉ ở bên họ vì sợ phải cô đơn, vừa tổn thương đối phương lại mất thời gian của đôi bên.

Thế nên, phụ nữ đừng tự biến mình thành kẻ vô trách nhiệm trong tình yêu. Bởi lẽ, gieo hi vọng cho người khác rồi tước nó khỏi tay họ sẽ khiến bạn phải day dứt khôn nguôi.

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Bạn còn phải biết ơn những đớn đau ấy bởi nhờ nó bạn mới biết cách trân trọng hạnh phúc mình đang có - Ảnh minh họa: Internet

3. Học cách chấp nhận đau khổ

Cuộc sống có thăng trầm, khi vui vẻ hân hoan lúc buồn thương đau khổ. Là một người phụ nữ bản lĩnh, bạn cần học cách chấp nhận mọi điều xảy đến với đời mình. Bước qua giông bão, qua những khốn cùng cũng là lúc trái tim người phụ nữ mạnh mẽ, ngoan cường hơn bao giờ hết.

Thậm chí, phụ nữ còn phải biết ơn những đớn đau ấy bởi nhờ nó bạn mới biết cách trân trọng hạnh phúc mình đang có.

4. Đừng đau lòng vì đàn ông tồi

Tất nhiên, phụ nữ khi yêu lúc nào cũng dốc cạn tâm can, yêu đến sống đi chết lại. Vậy nên, nếu chẳng may yêu phải đàn ông tồi, hết lần này đến lần giác lừa dối, phản bội mình chị em cũng đừng quá đau buồn.

Ít ra, bạn nên vui vì đã nhận ra bộ mặt thật của gã Sở Khanh ấy sớm, đã không cho anh ta cơ hội được giày vò mình thêm phút giây nào trong đời.

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Thay vì hơn thua, trách móc bạn hãy xí xóa tất thảy để có được tâm thái an yên, trái tim trong lành - Ảnh minh họa: Internet

5. Đừng nói xấu người cũ

Quá khứ là những gì đã qua, những mảnh ký ức đã cũ. Thay vì ghi lòng tạc dạ những điều xấu xa của người yêu cũ, bạn cần học cách bỏ qua, quên sạch chúng đi.

Càng ra sức kể xấu người yêu cũ bạn càng khó buông bỏ những đớn đau trong quá khứ. Anh ấy dẫu không phải là một người đàn ông tử tế với bạn nhưng biết đâu lại vô cùng chân thành với một người phụ nữ khác.

Thay vì hơn thua, trách móc bạn hãy xí xóa tất thảy để có được tâm thái an yên, trái tim trong lành chào đón những niềm vui mới đến với mình.

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