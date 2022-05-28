Người phụ nữ khôn chỉ nhìn đúng 4 điểm này trên người đàn ông thì biết ngay đối phương là người chung thủy hay lăng nhăng

Phụ nữ yêu 28/05/2022 13:17

Đàn ông càng dành cho bạn tình yêu chân thành bao nhiêu thì càng làm cho bạn nhiều việc ý nghĩa bấy nhiêu.

Miệng

Người đàn ông chung thủy thích làm hơn là nói. Họ cho rằng hành động sẽ mang đến lợi ích thiết thực, thể hiện tình cảm trực tiếp hơn những lời nói. Đàn ông càng dành cho bạn tình yêu chân thành bao nhiêu thì càng làm cho bạn nhiều việc ý nghĩa bấy nhiêu.

Ngược lại, đàn ông lăng nhăng thường thích hứa hẹn hơn là hành động. Họ thường dùng những lời mật ngọt để khiến phụ nữ say mê, dùng lời hay ý đẹp để phụ nữ mù quáng tin tưởng. Lời nói càng hay không thể hiện đàn ông yêu bạn chân thành, nhưng đàn ông chỉ nói mà không làm thì chắc chắn không hề yêu bạn thật lòng.

Phụ nữ thích yêu bằng tai và “chết” vì những lời mật ngọt dụ dỗ của đàn ông.

Mắt

Đôi mắt là nơi chứa đựng sự chân thành của con người. Người đàn ông chung thủy không bao giờ né tránh ánh mắt của bạn. Anh ấy luôn dõi mắt theo bạn, muốn nhìn thấy ngắm bạn. Nếu bạn luôn thấy đôi mắt anh ấy ngập tràn ấm áp, ngọt ngào khi nhìn bạn, thì chứng tỏ trong lòng anh ấy chỉ có duy nhất mình bạn.

Đàn ông lăng nhăng thường có ánh mắt không “yên phận”. Anh ta khó tập trung vào riêng mình bạn, hoặc thường lãng tránh khi gặp vấn đề. Anh ta sợ bạn đọc được những suy nghĩ thật lòng từ đôi mắt của mình. Anh ta đã làm gì sai trái với bạn và không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt bạn khi nói chuyện. Và đặc biệt, đàn ông trăng hoa thường thích nhìn phụ nữ khác hơn là nhìn vợ hay người yêu của mình.

Người phụ nữ khôn chỉ nhìn đúng 4 điểm này trên người đàn ông thì biết ngay đối phương là người chung thủy hay lăng nhăng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đôi chân

Đàn ông thích đi đây đi đó, ham thích tự do, đam mê chu du là chuyện thường. Vì họ thích khám phá, thích những điều mới mẻ. Nhưng khi đàn ông yêu chân thành thì bước chân của họ sẽ hướng về phía bạn. Họ sẽ muốn đến những nơi có bạn nhiều hơn, hoặc có đi đâu cũng muốn đi cùng bạn. Thậm chí, họ sẵn sàng ở yên một chỗ cả đời vì bạn.

Nhưng đàn ông trăng hoa không thể bỏ thói quen rong chơi. Thông thường, đàn ông thích thay đổi chỗ ở, thích giao du gặp gỡ nhiều người sẽ dễ ngoại tình hơn người khác. Vì càng đi nhiều, gặp nhiều thì họ càng thấy nhiều điều mới mẻ hơn. Rất khó để giữ chân người đàn ông này.

Đôi tay

Đàn ông càng yêu bạn thì càng có đôi tay đáng tin tưởng. Anh ấy thích nắm tay bạn khi ra đường, dù là đi đâu, dù là gặp gỡ ai. Vì anh ấy muốn chở che, yêu thương bạn. Đối với anh ấy, cái nắm tay dù đơn giản nhưng thể hiện tình cảm rõ ràng nhất.

Ngược lại, đàn ông không chung thủy thường ngại nắm tay bạn. Anh ta thấy việc bày tỏ tình cảm nơi đông người, giới thiệu bạn với người khác là không cần thiết. Đồng thời, kiểu đàn ông này có xu hướng không chủ động bảo vệ bạn, không có khả năng chở che cho bạn khi gặp khó khăn.

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Nếu bạn chỉ cảm thấy chồng lúc nào cũng muốn nhanh cho xong, chẳng có âu yếm hỏi han, cũng không có đòi hỏi nồng nhiệt. Vậy thì có lẽ anh ấy đang có điều gì không hài lòng về vợ, thậm chí đã tìm được một người khác để tìm cảm hứng?

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