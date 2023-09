Người đàn ông bản lĩnh sẽ biết xin lỗi vợ vào những thời điểm này

Khi làm tổn thương vợ, đàn ông hãy nói lời xin lỗi

Cuộc sống hôn nhân không thể thiếu những lúc người chồng làm sai khiến vợ tổn thương. Thế nhưng có những ông chồng có cái tôi quá lớn mà thành ra ích kỷ. Mặc dù biết rõ bản thân đã làm sai, đã gây đau đớn, tủi thân cho người phụ nữ của mình nhưng nhất quyết không chịu xin lỗi. Để rồi, mối quan hệ của hai vợ chồng ngày càng đẩy nhau ra xa hơn, thậm chí xảy ra chiến tranh lạnh.

Người đàn ông bản lĩnh sẽ biết xin lỗi khi làm tổn thương vợ - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông bản lĩnh sẽ biết coi trọng và yêu thương vợ mình. Thế nên, mỗi khi làm sai, anh ấy sẽ sẵn sàng xin lỗi vợ một cách chân thành nhất. Chắc chắn, khi nhận được lời xin lỗi thành tâm từ chồng sẽ không người phụ nữ nào còn giận dỗi. Bởi phụ nữ vốn rất bao dung, vị tha, không bao giờ muốn hơn thua với chồng. Họ chỉ muốn chồng hiểu ra lỗi lầm và sửa chữa. Có như vậy mới giúp hôn nhân hạnh phúc và bền vững mãi mãi.

Đàn ông nên xin lỗi sau mỗi lần say rượu

Đàn ông say rượu thường không làm chủ được bản thân, cảm xúc và hành động. Do đó, khi say rượu, đàn ông có thể nói và có những hành động khiếm nhã khiến vợ buồn hoặc tổn thương. Hơn nữa, mỗi khi chồng say rượu, người vợ sẽ vừa phải tận tâm chăm sóc vừa lo lắng cho tình hình, sức khỏe của người đàn ông.

Sau khi say rượu, đàn ông nên xin lỗi vợ chân thành - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên, sau khi tỉnh táo, người đàn ông bản lĩnh sẽ không ngần ngại xin lỗi vợ. Đặc biệt, nếu tinh tế, một món quà nho nhỏ bất ngờ chắc chắn sẽ làm vợ vui và mọi buồn phiền, giận dữ của chị em sẽ tan biến. Mặt khác còn giúp tình cảm của hai vợ chồng thêm gắn kết, yêu thương nhau nhiều hơn.