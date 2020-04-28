Người chồng tốt sẽ có 6 đặc điểm này, chồng bạn có được bao nhiêu điểm?

Phụ nữ yêu 28/04/2020 17:08

Dưới đây chính là những dấu hiệu chỉ có ở người chồng tốt, nếu anh ấy có từ 3 điểm trở lên thì bạn chắc chắn sẽ có cuộc hôn nhân ấm êm viên mãn.

Phụ nữ lấy chồng, sợ nhất chính là lấy nhầm người. Bởi lẽ nếu chọn sai bạn sẽ như bảo mẫu, cả đời phải hầu chồng trong uất ức, tủi hờn. Ngược lại, nếu lấy được một người chồng tốt thì bạn sẽ được nuông chiều như bà hoàng, chẳng bao giờ phải khổ vì đàn ông.

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Một người chồng tốt, chung thủy sẽ luôn giữ chừng mực với bất cứ người khác giới nào - Ảnh minh họa: Internet

1. Luôn giữ chừng mực với đồng nghiệp nữ

Ắt hẳn chị em đã quá quen với những câu chuyện ngoại tình công sở, khi vợ nhận thấy những điều đáng ngờ giữa chồng và đồng nghiệp nữ, đàn ông trăng hoa luôn bao biện bằng câu nói kinh điển “anh với cô ấy chỉ là đồng nghiệp”. Trong khi đó, nếu cả hai chỉ có mối quan hệ trong sáng thì những mập mờ đã không xuất hiện.

Một người chồng chung thủy, một người đàn ông tử tế sẽ luôn giữ chừng mực với bất cứ người khác giới nào. Họ tránh tiếp xúc cơ thể, không quá thân mật và cũng không hề tơ tưởng đến chuyện ngoại tình. Chàng làm thể để vạch rõ ranh giới rằng “tôi là đàn ông đã có gia đình, tôi không muốn làm điều gì khiến vợ phải buồn lòng”.

2. Chủ động chia sẻ việc nhà với vợ

Chỉ đàn ông gia trưởng, ích kỷ mới có thể thốt ra câu “việc nhà là việc của đàn bà”. Việc nhà là việc của cả chồng, vợ lẫn con cái. Ai cũng phải có trách nhiệm, nghĩa vụ chia sẻ những công việc trong gia đình, đấy cùng là cách để vun đắp hạnh phúc.

Một người đàn ông thương vợ luôn chủ động làm việc nhà mà không cần vợ phải nhắc nhở. Thậm chí, khi thấy vợ mệt mỏi, có một ngày không vui họ còn muốn vợ dành toàn bộ thời gian để nghỉ ngơi, mọi việc trong nhà họ đều đảm đương tất cả.

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Việc đàn ông chi bao nhiêu phần trăm số tiền họ có để khiến người phụ nữ của mình vui vẻ sẽ cho ta biết anh ta yêu đối phương nhiều đến nhường nào - Ảnh minh họa: Internet

3. Sẵn sàng chi tiền vì bạn

Việc một người đàn ông có 100 nghìn nhưng sẵn sàng chi 99 nghìn cho bạn khác xa với việc anh ấy có 100 triệu nhưng chỉ chi 1 triệu cho bạn. Việc đàn ông chi bao nhiêu phần trăm số tiền họ có để khiến người phụ nữ của mình vui vẻ sẽ cho ta biết anh ta yêu đối phương nhiều đến nhường nào.

Nếu chồng sẵn sàng làm tất cả trong khả năng kinh tế của mình để dành cho bạn những điều tốt đẹp nhất thì anh ấy chính là người đàn ông bạn nên giữ chặt.

4. Luôn nghe điện thoại của bạn

Những người chồng vô tâm thường cố tình tắt điện thoại khi vợ gọi đến lúc đang đi nhậu với bạn bè, khi tâm trạng không tốt. Họ quên mất rằng việc không liên lạc được với chồng khiến phụ nữ lo lắng, bất an vô cùng.

Nếu chồng luôn bắt máy khi bạn gọi, liên lạc với bạn ngay khi anh ấy nhìn thấy cuộc gọi nhỡ thì bạn chẳng cần phải lo lắng về việc chồng ngoại tình bởi trong tim chàng chỉ có mỗi bạn.

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Giữa việc giành lấy phần hơn, muốn làm người chiến thắng thì anh ấy sẽ chọn người vợ đầu ấp tay gối - Ảnh minh họa: Internet

5. Luôn chủ động trò chuyện sau khi giận hờn

Hôn nhân sẽ khó tránh khỏi những va chạm, khác biệt khiến hai bên tranh cãi. Trước những mâu thuận, hờn giận dù ai đúng ai sai thì sau khi đã nguôi ngoai, khi cả hai đã có đủ bình tĩnh đàn ông chung thủy sẽ luôn chủ động bắt chuyện với bạn.

Giữa việc giành lấy phần hơn, muốn làm người chiến thắng thì anh ấy sẽ chọn người vợ đầu ấp tay gối.

6. Không hà tiện thời gian với bạn

Những người đàn ông trăng hoa thường rất hào phóng thời gian với người ngoài. Họ có thể ngồi nhậu hàng giờ với bạn bè, đi café cả buổi tối với đồng nghiệp nhưng lại khó chịu ra mặt khi phải chở vợ đi mua 1 chiếc váy. Họ xem đấy là sự phí phạm thời gian, rằng vợ đang làm uổng phí thời gian vô ích.

Ngược lại, người chồng một lòng một dạ với gia đình lại chẳng hề hà tiện thời gian với vợ con. Anh ấy kiên nhẫn chơi cùng con, đưa vợ đi mua sắm và ân cần chăm sóc khi vợ ốm đau mà không hề ca thán nửa lời.

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