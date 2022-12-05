NGOẠI TÌNH không chừa một ai: 9 ngành nghề có tỷ lệ "ăn vụng" cao nhất, dù nam hay nữ đều dễ vướng phải

Phụ nữ yêu 05/12/2022 12:50

Theo khảo sát những người làm trong lĩnh vực này dễ ngoại tình nhất, nếu bạn có chồng hoặc vợ trong này nên lưu ý.

Trang Victoria Milan - một trang web hẹn hò được thiết kế để mọi người tìm kiếm những mối quan hệ bí mật, ngoài luồng - đã tiến hành một khảo sát với 5658 phụ nữ đã hoặc đang lừa dối bạn đời về mối quan hệ của mình với người khác.

Kết quả cho thấy, 65% phụ nữ thừa nhận rằng họ có các mối quan hệ ngoài hôn nhân tại nơi làm việc. Tuy nhiên, 85% số người được hỏi không muốn làm "chuyện ấy" với đồng nghiệp dù họ rằng mối tình vụng trộm này làm cho cuộc sống thú vị và vui vẻ hơn.

Theo khảo sát của trang web Victoria Milan, dưới đây là 9 ngành nghề dễ phát sinh những cuộc tình bí mật, lừa dối bạn đời:

1. Tài chính (bao gồm môi giới, ngân hàng, các nhà phân tích): 21%

2. Hàng không (bao gồm phi công, tiếp viên chuyến bay, phụ trách bay): 19%

3. Y tế (bác sĩ, y tá): 15%

4. Kinh doanh (CEO, nhà quản lý, thư ký): 12%

5. Thể thao (vận động viên, hướng dẫn viên, người đại diện): 11%

6. Nghệ thuật (chẳng hạn như nhạc sĩ, người mẫu, diễn viên, nhiếp ảnh gia): 7%

7. Công nghiệp dịch vụ giải trí về đêm (DJ, vũ công, người phục vụ): 6%

8. Pháp lý (luật sư, thư ký, các công tố viên, thẩm phán): 5%

9. Truyền thông (báo chí, quan hệ công chúng, truyền thông): 4%

Các lĩnh vực khác chiếm 2% trong cuộc khảo sát này.

NGOẠI TÌNH không chừa một ai: 9 ngành nghề có tỷ lệ 'ăn vụng' cao nhất, dù nam hay nữ đều dễ vướng phải - Ảnh 1

Ngoài khảo sát của trang web Victoria Milan, một cuộc điều tra xã hội khác của diễn đàn về vấn đề ngoại tình công sở được thực hiện với 500 người tình nguyện tham gia, độ tuổi từ 20-60 cho thấy: 70% nam giới và 50% nữ giới cho rằng chuyện vụng trộm ngoài hôn nhân rất hay xảy ra.

50% nam giới tham gia khảo sát cho biết họ có các mối quan hệ ngoài hôn nhân ở chốn công sở vì muốn tìm các giác mới lạ.

50% nam mới và 65% nữ giới cho rằng tình cảm ngoài luồng phát sinh ở nơi làm việc do họ thường xuyên gặp gỡ nhau.

NGOẠI TÌNH không chừa một ai: 9 ngành nghề có tỷ lệ 'ăn vụng' cao nhất, dù nam hay nữ đều dễ vướng phải - Ảnh 2

50% nam giới và 68% nữ giới khẳng định "ăn chả, ăn nem" ở nơi làm việc vì họ nhận được sự giúp đỡ trong công việc.

40% nam giới cho rằng họ muốn giải tỏa khỏi gánh nặng gia đình bằng cách tìm một mối quan hệ yêu đương bí mật.

NGOẠI TÌNH không chừa một ai: 9 ngành nghề có tỷ lệ 'ăn vụng' cao nhất, dù nam hay nữ đều dễ vướng phải - Ảnh 3

Theo chia sẻ của người sáng lập kiêm giám đốc điều hành trang web Victoria Milan, cho hay: "Cuộc khảo sát cho thấy mặc dù rõ ràng họ nhìn thấy nguy cơ sự nghiệp tiêu tùng khi ngoại tình chốn công sở nhưng họ vẫn không cưỡng lại được bởi những mối tình này khiến họ có một cuộc sống hấp dẫn hơn nhiều".

Tất nhiên, kết quả của cuộc khảo sát này chỉ mang tính tham khảo. Hơn 5000 người tham gia khảo sát không thể đại diện cho tất cả và không phải là khuôn mẫu của mọi người. Nếu bạn đời của bạn có thuộc những ngành nghề trên, điều đó không có nghĩa là họ lừa dối bạn.

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