Nếu thấy chồng làm việc này, chứng tỏ anh ấy đang dần khinh bỉ, căm ghét và muốn ly hôn với bạn

Nếu đã tới lúc bạn nhìn thấy chồng làm những việc này, thì thật nguy hiểm vì có lẽ anh ấy đang muốn ly hôn với vợ…

Người ta thường nói, vợ chồng là bạn đời trăm năm. Khi cùng đeo nhẫn cưới, hứa hẹn nơi lễ đường, ký vào đơn đăng ký kết hôn, cả hai đã nguyện ý sống với nhau đến răng long đầu bạc. Nhưng thực tế, có khi chưa đi với nhau đến trọn một lần 10 năm đã đổi thay.

Đàn ông còn thương vợ thì dù có gì khó chịu với vợ hay gia đình cũng không thể hiện thái độ bất mãn tới mức chán chường gia đình. Anh ấy vẫn sẽ chú ý đến cảm xúc, mong muốn của vợ, không muốn gia đình chìm trong không khí nặng nề, mệt mỏi. Vì anh ấy quý trọng gia đình, không muốn hôn nhân đổ vỡ .

Khi đàn ông chán vợ , cảm thấy bức bối với cuộc sống hôn nhân, họ sẽ không muốn nhường nhịn, thậm chí là tìm cớ để gây gổ, trút giận lên vợ. Họ đem những buồn bực về nhà để vợ chịu trận, so sánh vợ với người phụ nữ khác. Vợ làm gì họ cũng thấy không hợp ý, chướng tai gai mắt. Đây là dấu hiệu chồng chán hôn nhân đến “tận cổ”, thậm chí là có ý định muốn ly hôn với vợ.

Càng ngày càng ít thời gian

Khi đàn ông có dấu hiệu phản bội sẽ chán về nhà, họ thấy nặng nề và vô vị khi gặp vợ con. Vì thế, họ lấy nhiều lý do để không về nhà, chẳng hạn như đi với bạn bè, hội họp với đồng nghiệp. Hay nếu về nhà sớm, họ cũng chỉ thích một mình xem phim, chơi game hay làm việc. Ngay cả khi rảnh rỗi ở nhà họ cũng không muốn dành thời gian ở bên vợ con.

Khi đàn ông có dấu hiệu phản bội sẽ chán về nhà, họ thấy nặng nề và vô vị khi gặp vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi yêu luôn chú trọng đến cảm xúc, suy nghĩ của vợ. Họ sẽ không lạnh lùng với vợ, không quan tâm gia đình thế nào.

Không muốn chia sẻ công việc nhà với bạn

Người đàn ông chung thủy, còn yêu vợ sẵn sàng chia sẻ công việc nhà với vợ. Dù là người vụng về thế nào cũng có thể lau dọn nhà cửa, chú ý đến các thiết bị trong nhà có hư hỏng hay không. Vì còn yêu thương vợ con nên họ luôn quan tâm đến nhà cửa, mệt mỏi khổ cực của vợ.

Anh ta chán ghét những lời thở than hay dáng vẻ mỏi mệt của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, đàn ông khi đã muốn ly hôn thì chẳng màng đến nhà cửa, vợ cực nhọc làm việc nhà thế nào. Anh ta chán ghét những lời thở than hay dáng vẻ mỏi mệt của vợ. Với người đàn ông này, đã cạn hết cảm xúc, cảm thông cho vợ.

Khi đàn ông hết tình cảm, muốn ly hôn thì phụ nữ hãy chỉ nên níu giữ một lần để giữ lấy gia đình của mình, nếu không thể thì hãy buông tay. Ai cũng muốn hôn nhân hạnh phúc một vợ một chồng cả đời. Nhưng nếu không thể, hãy cho nhau cơ hội tìm hạnh phúc khác.