22 câu nói trần trụi nhưng thấm thía, đọc một lần tỉnh ngộ một đời

2. Bằng cấp có thể mua được bằng tiền, nhưng với xã hội này nếu bạn không có bằng cấp thì có nghĩa là bạn không có năng lực.

1. Cuộc sống này, con người có nhiều tiền chưa chắc đã sướng, nhưng không có tiền thì chắc chắn khổ.

3. Lúc còn nhỏ, người ta sẽ nhìn vào thu nhập của cha mẹ bạn để đối đãi với bạn. Khi trưởng thành, họ sẽ nhìn vào lương của bạn để cư xử với cha mẹ bạn.

Sống lương thiện là sự lựa chọn, sống toan tính đê hèn cũng là sự lựa chọn - Ảnh minh họa: Internet

5. Phụ nữ cố gắng cả đời để mạnh mẽ kiên cường được như đàn ông. Đàn ông nói vài câu, làm vài việc đã trở thành “đàn bà”.

6. Tiền có thể mua được nhiều thứ. Tiền mua được nhà cửa nhưng không mua được hơi ấm gia đình. Tiền mua được đồng hồ, nhưng không mua được thời gian. Tiền mua được chiếc giường nhưng không mua được giấc ngủ.

Tiền mua được sách vở nhưng không mua được tri thức trải nghiệm. Tiền mua được thuốc nhưng không được sức khỏe. Tiền mua được bằng cấp nhưng không mua được năng lực. Tiền cũng mua được máu, thể xác của con người nhưng không mua được cuộc sống, tình yêu.

7. Con người sống vì tình yêu khi còn trẻ, nhưng dần trưởng thành sẽ sống vì tiền.

8. Người ta trả tiền cho bạn dựa vào năng lực. Nhưng tiền không phải là thước đo đánh giá đíng nhất một con người. Tiếc thay, xã hội này lại thường đo đạt bằng cách đó.

Cuộc sống này luôn bất công, bạn chỉ có thể cố gắng thích nghi với nó - Ảnh minh họa: Internet

9. Đồng tiền có sức cám dỗ hơn bất kì thứ gì trên đời này, khiến con người mụ mị và tha hóa.

10. Có những mối quan hệ nếu bây giờ bạn không can đảm buông tay thì sau này sẽ có lúc hối hận.

11. Một người thông minh sẽ không bao giờ nói quá nhiều về bản thân, vì họ biết người khác đã làm việc đó sau lưng họ rồi.

12. Núi này cao có núi khác cao hơn, dù bạn có tài giỏi thế nào thì vẫn có người hơn bạn.

13. Trong cuộc sống này, chẳng ai quan trọng bạn đã vất vả, khổ cực thế nào, họ chỉ xem trọng kết quả và vị trí cuối cùng bạn đạt được.

14. Cuộc sống này luôn bất công, bạn chỉ có thể cố gắng thích nghi với nó.

15. Tuổi trẻ cho bạn sức sống nhưng không cho bạn thấu hiểu. Đến khi tuổi trẻ qua đi, khi đã hiểu được rồi thì cũng không thể quay lại.

16. Người ngủ cùng bạn trong bóng tối chưa chắc muốn nắm tay bạn ra ánh sáng. Người ngợi khen bạn giữa nơi đông người cũng có thể đâm sau lưng bạn ở nơi chẳng có ai.

Cuộc đời cho bạn nhiều rắc rối không phải để bạn chấp nhận chết chìm, mà là buộc bạn phải học cách bơi - Ảnh minh họa: Internet

17. Khi bình yên nắng đẹp, người ta thường quên đi những hẹn thề ngày mưa gió.

18. Yêu đương là chuyện đồng lòng. Bạn yêu một người không yêu bạn thì đó là lỗi của bạn. Tình yêu không có lỗi, nhưng chọn sai người là lỗi của mình.

19 Cuộc đời này có vô vàn cái đích. Những cái đích đến cũng sẽ chạy đua với nhau. Bạn mỗi ngày đều chiến đấu, càng chạy càng nặng, càng tiến tới càng phải cố gắng không ngừng.

20. Cuộc đời cho bạn nhiều rắc rối không phải để bạn chấp nhận chết chìm, mà là buộc bạn phải học cách bơi.

21. Cụm từ “không biết làm” không bao giờ có hiệu lực trong thế giới này. Chuyện gì bạn cũng có thể học để làm, đôi khi “không biết” chính là cái tội.

22. Cuộc đời này không cho bạn cái bạn muốn, chỉ cho bạn cái bạn cần. Có được thứ mình muốn bạn phải nắm bắt thứ mình cần.