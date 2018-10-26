Nếu một ngày vợ chồng chán nhau thì đừng vội buông tay mà hãy làm điều này

Phụ nữ yêu 26/10/2018 13:50

Sự nhàm chán trong hôn nhân là chiếc thòng lọng siết chặt hạnh phúc một cách từ từ. Nếu vợ chồng không nhìn ra được vấn đề, không có ý thức cải thiện, không thay đổi thì hôn nhân tan vỡ là điều sớm hay muộn.

Người ta thường nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Trải qua năm tháng hôn nhân rồi tình yêu sẽ vơi cạn theo năm tháng, chỉ còn có trách nhiệm giữa vợ chồng và con cái. Con người ta có nhiều mối quan tâm khác hơn là chính người vợ, người chồng bên cạnh mình. Cuộc sống cứ cuốn trôi đi, nhiều khi ta chẳng thời gian để dành cho nhau vài ba câu quan tâm chia sẻ.

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Trải qua năm tháng tình yêu sẽ phai nhạt và vợ chồng cảm thấy sống với nhau chỉ vì trách nhiệm - Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cuộc hôn nhân tan vỡ: Chồng ngoại tình, vũ phu hoặc vô tâm… Ngoại trừ những điều đó thì còn một nguyên nhân nữa đó chính là sự nhàm chán trong hôn nhân. Hai người sống với nhau, mỏi mệt trong chính trách nhiệm và bổn phận của mình. Ngày xưa, gặp nhau chỉ cần ngồi với nhau đã thấy hạnh phúc ngập tràn. Bây giờ, sau thời gian ở công sở về nhà nhìn vào mắt chồng hay vợ chỉ thấy sự thất vọng. Bởi người đó khác xưa quá nhiều, họ chẳng mang lại những điều như mình thường mong ước…

Sự nhàm chán trong hôn nhân là chiếc thòng lọng siết chặt hạnh phúc một cách từ từ. Nếu vợ chồng không nhìn ra được vấn đề, không có ý thức cải thiện, không thay đổi thì hôn nhân tan vỡ là điều sớm hay muộn.

Khi hai vợ chồng chán nhau thì có nên buông tay để người kia được tiếp bước con đường hạnh phúc hay không? Đó là câu hỏi hầu như người vợ nào cũng dằn vặt khi thất vọng cùng cực về chồng. Nhưng buông tay rồi, biết bao nhiêu người hối hận về quyết định quá vội vàng của mình. Giá như lúc trước dẹp bớt cái tôi, biết lắng nghe nhiều hơn thì hôn nhân đã không đổ vỡ. Thực tế, nhiều người sau khi tan vỡ mới nhận ra sự quan trọng của gia đình. Nhưng “bát nước hắt đi thì chẳng thể lấy lại được”, bởi thế hãy cân nhắc trước khi đưa ra bất kì quyết định nào.

Nếu một ngày vợ chồng chán nhau thì đừng vội buông tay mà hãy làm điều này - Ảnh 2
Hãy trân trọng hạnh phúc mà chúng ta đang có - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì ngồi oán trách đối phương, kêu gào người đó cho những gì mình muốn thì tại sao chúng ta không thay đổi để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình? Hãy tìm lại những lỗ hổng để trống bấy lâu nay mà cuộc sống vợ chồng đã quên mất đi từ lâu. Mỗi một tuần hãy thử nhắn tin cho nhau vài ba câu yêu thương, bỏ hết gánh nặng cuộc đời cho nhau một không gian thoải mái như ngày đầu mới yêu.

Một ngày hãy bớt vài tiếng càu nhàu, than trách. Đừng chỉ chăm chăm nhìn vào khuyết điểm và thổi phồng nó lên mà hãy nhìn vào điểm tốt của chính người bạn đời của mình. Được sống gần nhau, được chia sẻ cho nhau mỗi ngày đó là một diễm phúc! Ta chẳng bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra với mình khi một giờ, một phút hay một giây qua đi. Vì thế hãy yêu thương nhau nhiều hơn để cuộc đời này ta chẳng bao giờ hối tiếc.

Hãy cùng nhau chia sẻ những khó khăn trong công việc, cũng như trong cuộc sống để đối phương biết rằng cuộc đời này vẫn luôn có một người sẵn sàng ở bên cạnh lắng nghe những dòng tâm sự mỗi khi họ mệt mỏi.

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Hôn nhân là thiên đường hay địa ngục là do chính cách chúng ta đối xử với người bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

“Tương kính như tân”- trân trọng người bạn đời của mình giống như ngày đầu tiên của hôn nhân là điều không phải ai cũng làm được. Hôn nhân có thể là nắm mồ chôn của tình yêu cũng có thể là thiên đường của hạnh phúc. Chọn thiên đường hay địa ngục, quyền quyết định luôn nằm trong tay bạn mà thôi.

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