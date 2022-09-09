Nếu đàn ông thích bạn lắm rồi mà chưa chịu nói ra sẽ có những 5 biểu hiện này

Đàn ông luôn muốn nhìn vào mắt người mà anh ấy để ý. Đàn ông can đảm sẽ không ngại nhìn bạn lâu hơn, muốn để bạn biết anh ấy đang có hứng thú với bạn. Đàn ông nhút nhát sẽ nhìn bạn kín đáo hơn.

Mỗi khi ở cạnh nhau, bạn có nghe thấy anh ấy hít thở sâu? Đây là dấu hiệu đàn ông thấy hồi hộp trước sức hút của bạn. Chỉ khi có cảm tình với một người, đàn ông mới có biểu hiện cơ thể thế này.

Đàn ông thường có nụ cười xã giao, điềm đạm khi giao tiếp, làm việc. Khi ở cạnh người phụ nữ mình yêu thích, đàn ông sẽ cười thoải mái, thành thật hơn. Họ sẽ cười tươi hết cỡ, thoải mái lộ cả hàm rằng. Đàn ông càng cười thoải mái khi ở bên cạnh bạn thì càng chứng minh anh ấy thích bạn thật sự.

Đàn ông thường sờ vào cà vạt khi cảm thấy hồi hộp. Vì ở bên cạnh người phụ nữ mình thích nhưng chưa thể nói ra nên anh ấy cần phải chạm hoặc nắm cái gì đó để thấy thoải mái hơn.

Giọng nói thay đổi

Giọng nói của đàn ông sẽ trở nên ngọt ngào, nhẹ nhàng hơn khi ở cạnh người phụ nữ mình thích. Giọng điệu trong lời nói của anh ấy cũng sẽ chậm hơn, vừa để bạn nghe thấy rõ hơn, vừa tận hưởng cảm giác thư giãn, thoải mái.

Thích đi cạnh bạn

Khi đàn ông thích bạn, anh ấy thường muốn đi cạnh bạn. Anh ấy muốn đi cùng bạn đến bất kì đâu, trò chuyện cùng bạn, lắng nghe bạn nói.



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Tôn trọng vật dụng, đồ đạc của bạn

Một khi đàn ông yêu thích bạn, họ sẽ tôn trọng với mọi thứ thuộc về bạn, kể cả những món đồ nhỏ nhất. Anh ấy sẵn sàng cầm giúp bạn túi xách, áo khoác. Điều này thể hiện anh ấy quý trọng bạn, quan tâm đến những gì thuộc về bạn.

Những cái chạm tay

Chỉ khi có tình cảm với nhau thì những đụng chạm mới trở nên đặc biệt. Khi có những cái chạm tay tình cờ, chứng tỏ anh ấy có tình cảm tốt với bạn.

Không dùng điện thoại khi bên bạn

Khi đàn ông thích bạn, anh ấy sẽ luôn tập trung sức chú ý vào bạn, không quan tâm đến điện thoại. Anh ấy muốn thể hiện sự tôn trọng với bạn, cũng là vì bạn quá đặc biệt nên không thể rời mắt.

Thường hé môi

Đôi môi là nơi vô thức thể hiện cảm xúc của mỗi người. Đàn ông khi có tình cảm với bạn sẽ thường hé môi mỗi khi nhìn thấy bạn. Đôi khi, chính anh ấy cũng không nhận ra ngôn ngữ cơ thể đặc biệt này của mình.