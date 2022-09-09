Đàn ông tốt không chỉ biết “lên giường” với bạn, mà còn cam tâm tình nguyện nằm cùng trên 3 kiểu giường này

Phụ nữ yêu 09/09/2022 11:00

Đàn ông yêu bạn nhiều hay ít, hãy nhìn thử xem liệu anh ấy có chịu ở bên khi bạn nằm trên những chiếc giường này.

Giường sinh

Muốn biết tình cảm vợ chồng đậm tình hay bạc nghĩa, hãy nhìn vào lúc người vợ sinh con. Chỉ khi vợ nằm trên chiếc giường sinh, thì tình cảm của người chồng mới được bóc trần một cách chân thật nhất.

Nhiều câu chuyện phụ nữ đi sinh mới biết chân tình của người chồng bên cạnh. Không ít người chồng thờ ơ tới mức chỉ chọn con chứ không chọn vợ. Có người nhìn thấy vợ sinh con gái thì chẳng màng cô ấy vừa vượt cửa tử gian nan thế nào. Nhưng cũng có người, con vừa được đẩy ra thì liền hỏi xem vợ mình thế nào, rơi nước mắt khi thấy vợ đau đớn khổ cực. Ở phòng sinh, tình cảm của đàn ông vừa chân thật cảm động nhưng cũng vừa phũ phàng tàn nhẫn lộ diện trước mặt vợ mình.

Một người đàn bà hạnh phúc sẽ không bao giờ thấy cô đơn hay bị ghẻ lạnh khi ở trên giường sinh. Dù là sinh con trai hay con gái, cô ấy vẫn được chồng hỏi han, chăm sóc tận tình. Dù là trải qua vật vã đớn đau, cô ấy cũng thấy xứng đáng vì thấy chồng lo lắng, quan tâm. Ở trên giường sinh, phụ nữ mới biết rõ người đàn ông cùng mình chung sống có mấy phần yêu thương mình.

Đàn ông tốt không chỉ biết “lên giường” với bạn, mà còn cam tâm tình nguyện nằm cùng trên 3 kiểu giường này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giường bệnh

Khi kết hôn, người ta thường thề nguyện sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long, sẽ không rời bỏ nhau dù nghèo khó hay bệnh tật. Nhưng không phải người đàn ông nào cũng đủ yêu thương, kiên nhẫn để ở lại bên vợ khi bệnh tật. Đứng trước thực tế khó khăn, trước bệnh tật gian nan, hôn nhân mới trở nên mong manh khó tưởng.

Khi đàn ông nói yêu bạn rất nhiều, có phải là lúc bạn đang khỏe mạnh và rực rỡ nhất? Vậy cũng chưa chắc rằng khi bạn bị bệnh tật dày vò, anh ấy vẫn không chần chừ nói yêu bạn. Nhưng một người đàn ông đem bạn đi chạy chữa khắp nơi, không nề hà bạn bệnh tật phiền phức, nắm tay bạn không rời sợ bạn biến mất, thì chắc chắn yêu bạn rất nhiều. Một người sợ bạn không thể khỏe mạnh để đi cùng anh ấy đến cuối đời là người yêu bạn chân thành và sâu đậm nhất.

Khi đàn ông yêu nhiều, tình yêu ban đầu sẽ dần biến thành tình thân. Anh ấy sẽ xem bạn như người thân. Và chẳng ai trên đời này có thể thản nhiên, vô tình khi người thân của mình bệnh tật.

Đàn ông tốt không chỉ biết “lên giường” với bạn, mà còn cam tâm tình nguyện nằm cùng trên 3 kiểu giường này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Giường vợ chồng

Trên chiếc giường ngủ của vợ chồng thì đương nhiên chỉ có vợ chồng nằm cạnh nhau. Nhưng trên chiếc giường đó sẽ có hai con người với những suy nghĩ có thể chẳng giống nhau, với những quan niệm sống hoàn toàn khác nhau.

Trên một chiếc giường, vợ chồng nói với nhau về nhiều thứ, chẳng hạn như bố mẹ chồng, con cái, họ hàng hai bên, nhưng lại chẳng bao giờ nói về nhau. Trên chiếc giường đó, vợ quay lưng tủi thân, chồng chăm chăm vào điện thoại. Hoặc là rõ ràng nằm cạnh nhau nhưng chồng chẳng bao giờ nhường nhịn sau mỗi cuộc cãi vã, nằm sát về một bên để mặc vợ rơi nước mắt. Vợ chồng sống cạnh nhau như thế không thể nào hạnh phúc.

Đàn ông yêu vợ không bao giờ để vợ cô đơn trên giường ngủ, không để vợ lạc lõng trong mối quan hệ gia đình, vợ chồng. Chiếc giường vợ chồng hạnh phúc nhất chính là khi mơ màng ngủ cũng không muốn buông tay, khi nhắm mắt lại vẫn thấy thỏa mãn vì có người cạnh bên. Không có người thứ ba, không có những mâu thuẫn khiến cả hai mệt mỏi. Một người chồng đích thực sẽ không để những chuyện đó phá hỏng cuộc hôn nhân của mình.

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Từ khóa:   phụ nữ yêu hôn nhân vợ chồng

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