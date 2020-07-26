Nếu đàn ông "đụng chạm" cơ thể theo cách này thì 99% chàng đã động lòng si mê bạn

Phụ nữ yêu 26/07/2020 05:19

Một khi đã có những “đụng chạm” này thì chính là đàn ông thích bạn đến si mê, trong lòng đã xem bạn đặc biệt hơn bất kì ai.

Một người đàn ông thích bạn “điên cuồng” sẽ thường có những “đụng chạm” thế này.

Chuyện cũ trong lòng anh ấy

Chuyện cũ hầu như là giới hạn cấm trong bất kì mối quan hệ nào của đàn ông. Họ không dễ dàng chia sẻ những chuyện quá khứ với bất kì ai. Nhưng nếu bạn là người họ đặc biệt quan tâm họ sẽ chủ động để bạn “đụng chạm” vào giới hạn này. Vì họ muốn chia sẻ cùng bạn, được bạn thấu hiểu và tin tưởng.

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Đàn ông càng không ngần ngại kể những chuyện cũ cho bạn nghe thì càng chứng minh họ đang động lòng vì bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông càng không ngần ngại kể những chuyện cũ cho bạn nghe thì càng chứng minh họ đang động lòng vì bạn. Nếu hai người đang trong mối quan hệ bạn bè thì đây là dấu hiệu đàn ông muốn tiến thêm một bước xa hơn cùng bạn.

Nhiều lần tiếp xúc cơ thể

Những tiếp xúc cơ thể thân mật chỉ có ở những người đang muốn thuộc về nhau. Đây có thể gọi là sức hút giới tính, càng có thiện cảm với nhau thì càng muốn có sự đụng chạm gần gũi.

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Khi đàn ông thích một người, họ sẽ có những cử chỉ đụng chạm nhẹ nhàng, trông có vẻ tình cơ nhưng thực chất là xuất phát từ mong muốn thầm kín - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn ông thích một người, họ sẽ có những cử chỉ đụng chạm nhẹ nhàng, trông có vẻ tình cờ nhưng thực chất là xuất phát từ mong muốn thầm kín. Họ sẽ vô tình chạm tay bạn, đụng vào bả vai, cánh tay hay cổ của bạn. Một người đàn ông tử tế sẽ không có những hành động đụng chạm này với người khác giới. Chỉ khi trong lòng họ bạn có vị trí đặc biệt thì họ mới muốn gần gũi, thân mật với bạn như thế. Ranh giới gần gũi cơ thể của đàn ông chỉ mở ra cho người họ có cảm tình.

Để bạn gọi biệt danh thân mật

Gọi nhau bằng biệt danh thân mật là bình thường với những mối quan hệ bạn bè thân thiết. Nhưng điều này chỉ xảy ra khi một trong hai biết rõ về nguồn gốc của tên gọi này. Không phải với ai đàn ông cũng chủ động chia sẻ điều này, chỉ khi bạn thật sự thân thiết. Và cũng không phải với người bất kì nào đàn ông cũng để họ gọi mình bằng biệt danh thân mật.

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Khi đàn ông rung động trước một người, họ sẽ thấy vui vẻ, thoải mái khi cả hai có biệt danh riêng dành cho nhau - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt hơn, nếu giữa bạn và đàn ông có biệt danh riêng chỉ cả hai biết thì càng chứng minh có sự tin tưởng và tình cảm lớn dành cho nhau. Khi đàn ông thích một người, dù đối phương gọi họ bằng tên gì họ cũng đều đồng ý. Khi đàn ông rung động trước một người, họ sẽ thấy vui vẻ, thoải mái khi cả hai có biệt danh riêng dành cho nhau.

Chỉ khi đàn ông thật lòng với ai, họ mới để đối phương “động chạm” những điều này. Ngược lại, nếu bạn không phải là người trong lòng thì không bao giờ họ để bạn đến gần họ như thế.

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