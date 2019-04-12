Nếu đã chấp nhận làm kẻ thứ ba, hãy nhớ kỹ 5 điều này!

Phụ nữ yêu 12/04/2019 05:30

Nếu bạn vẫn còn muốn người khác tôn trọng thì đừng để ai biết về mối quan hệ vụng trộm sai trái này. Vì dù là ai thì cũng không bao giờ đánh giá cao một kẻ đang tâm giết chết hạnh phúc gia đình của người khác!

Dù là cố ý hay vô tình trở thành một kẻ thứ ba, bạn cũng đừng bao giờ quên những điều này.

Đừng bao giờ nghĩ bạn là nạn nhân

Nạn nhân là những người bị động chịu thua thiệt, họ không làm chủ được hành động và tình huống của mình. Một người dù biết đó là điều sai trái nhưng vẫn thương tổn, gây ra nỗi đau cho người khác thì không bao giờ là nạn nhân.

Nếu đã chấp nhận làm kẻ thứ ba, hãy nhớ kỹ 5 điều này! - Ảnh 1
Một người dù biết đó là điều sai trái nhưng vẫn thương tổn, gây ra nỗi đau cho người khác thì không bao giờ là nạn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Nạn nhân của những cuộc ngoại tình là những người vợ bị phản bội, những đứa trẻ bị cha chúng bỏ quên, những người thân của một người đàn ông lầm đường lạc lối. Và cho dù nỗi đau hay thiệt thòi bạn chịu nhiều đến thế nào thì bạn cũng là người thứ ba, chứ không bao giờ là một nạn nhân.

Đừng tin vào lời hứa của đàn ông ngoại tình

Một người đàn ông có thể lừa dối bạn đời của mình thì còn người phụ nữ nào anh ta có thể không dối lừa? Vợ là người chấp nhận và hy sinh cho anh ta hoàn toàn, anh ta còn có thể bỏ rơi thì bạn là gì với anh ta?

Đừng bao giờ tin vào lời hứa của một người đàn ông đã dối lừa bạn đời của mình. Anh ta chỉ có thể càng nói dối, chiêu trò nhiều hơn chứ không bao giờ bỏ được thú vui dối lừa phụ nữ.

Đừng hy sinh quá nhiều

Nếu đã chấp nhận làm kẻ thứ ba, hãy nhớ kỹ 5 điều này! - Ảnh 2
Khi đã chấp nhận làm người thứ ba, bạn đừng mơ về một tương lai hạnh phúc cùng người đàn ông này - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã chấp nhận làm người thứ ba, bạn đừng mơ về một tương lai hạnh phúc cùng người đàn ông này. Đừng bao giờ hy sinh bất cứ điều gì vì một người đàn ông đã biết phản bội vợ. Bạn có thể yêu, chưa thể buông bỏ nhưng đừng giao cuộc sống của mình cho anh ta. Vì ngày anh ta bỏ rơi bạn chắc chắn sẽ đến. Và tới lúc đó, bạn sẽ mất mọi thứ, và cần không ít thời gian để phục hồi.

Đừng hy vọng anh ta sẽ bỏ vợ để đến với bạn

Đây là ảo tưởng ngu dại nhất của những người phụ nữ làm kẻ thứ ba. Vì sự thật là nếu anh ta có thể bỏ vợ vì bạn, bạn đã không phải làm nhân tình. Rất ít đàn ông khờ khạo rời bỏ gia đình để đến với một người phụ nữ chấp nhận làm kẻ thứ ba phá hạnh phúc của người khác. Đàn ông ngoại tình khôn ngoan hơn bạn nghĩ, dù là tình yêu hay lý trí của anh ta cũng đều tham lam và ích kỷ. Anh ta sẽ chỉ nghĩ và chọn điều tốt nhất cho bản thân, chứ không phải vì bạn.

Đừng bao giờ nói với ai về mối quan hệ tội lỗi này của bạn

Nếu đã chấp nhận làm kẻ thứ ba, hãy nhớ kỹ 5 điều này! - Ảnh 3
Nếu bạn còn muốn được người khác tôn trọng thì đừng bao giờ để ai biết về mối quan hệ này - Ảnh minh họa: Internet

Làm người thứ ba chẳng có gì đáng tự hào hay khoe khoang cả. Nếu bạn muốn tất cả mọi người biết bạn có thể giật chồng người khác, được chồng người khác yêu chiều thì đừng nghĩ đó là điều đáng kiêu hãnh của phụ nữ. Vì chẳng ai đánh giá cao một kẻ thứ ba, dẫu thứ bạn nhận được có nhiều hơn người vợ tội nghiệp kia thế nào. Người thứ ba thì chính là sai, và một kẻ sai sẽ không bao giờ được tung hô và cảm thông.

Nếu bạn còn muốn được người khác tôn trọng thì đừng bao giờ để ai biết về mối quan hệ này. Đây là điều bạn phải chấp nhận và cũng là cách để tự bảo vệ mình khi đã đâm đầu vào một người đàn ông có gia đình!

Khi người thứ ba xuất hiện, đừng cố níu giữ, em hãy can đảm buông bỏ

Khi người thứ ba xuất hiện, đừng cố níu giữ, em hãy can đảm buông bỏ

Nếu người ta yêu em và chỉ coi em là duy nhất đã không có phút yếu lòng để người thứ ba xen vào. Hãy can đảm buông bỏ để tìm hạnh phúc khác cho mình.

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