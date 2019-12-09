Nếu chưa kết hôn, phụ nữ tuyệt đối đừng làm điều này với đàn ông để tránh tổn thương chính mình

Khi vẫn còn tự do, tự tại, chưa bị gò bó vào cuộc sống hôn nhân, phụ nữ chưa kết hôn tuyệt đối không làm những điều này với đàn ông để tránh làm chính bản thân mình chịu nhiều tổn thương, cay đắng.

Rất nhiều phụ nữ khi yêu sẵn sàng hy sinh làm mọi thứ cho người mình yêu. Để rồi khi có chuyện xảy ra, chính mình lại là người chịu tổn thương nhiều nhất. Vì thế, phụ nữ chưa kết hôn, đừng dại làm những điều này với đàn ông, kẻo mất tất cả và nhận về cay đắng cho chính mình. Đừng bao giờ sống chung dưới một mái nhà khi chưa kết hôn Chỉ có đàn bà dại mới chấp nhận sống, ở chung dưới một một mái nhà với người đàn ông khi chưa kết hôn. Vì làm như vậy, phụ nữ chỉ là người thiệt thòi mà thôi, chứ đàn ông họ đâu có mất gì? Thậm chí, nhiều người có bầu nhưng người đàn ông vẫn rũ bỏ trách nhiệm và đến bên người đàn bà khác. Lúc này, bạn có hối hận, có uất nghẹn hay tức giận thì cũng đã quá muộn. Và hơn ai hết, những tổn thương, những nỗi đau, cả thiệt thòi sẽ gặm nhấm, theo bạn suốt cuộc đời.

Phụ nữ chưa kết hôn đừng sống chung dưới một mái nhà với đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Bạn sống chung dưới một mái nhà, chăm lo cho người đàn ông mình yêu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Để rồi đắng cay nhận ra khi mọi thứ mình làm đều là vô nghĩa, đều là dại dột khi anh ta rời xa bạn, đến bên người đàn bà khác và cung phục họ. Thật sự chua xót, tủi hờn, tổn thương lắm phụ nữ à! Đàn ông rất sĩ diện, rất tự trọng. Bởi thế, họ có thể chấp nhận lấy một người vợ đã có một đời chồng. Thế nhưng, họ sẽ không bao giờ chấp nhận người phụ nữ khi biết bạn đã từng sống chung với kẻ khác mà chưa danh chính ngôn thuận. Vì vậy, phụ nữ đừng dại dột, đừng tin vào những lời hứa, những lời dỗ ngon ngọt của đàn ông, để rồi chỉ một phút yếu lòng nhưng sẽ phải trả giá cả đời.

Phụ nữ đừng dại sống thử nếu không muốn nhận nhiều cay đắng - Ảnh minh họa: Internet Khi chưa kết hôn, phụ nữ đừng gọi người đàn ông là chồng Nhiều người cho rằng, gọi nhau một tiếng “chồng” là rất bình thường đối với những người đang yêu. Bởi gọi người đàn ông là “chồng” sẽ thể hiện tình yêu thương vô bờ bến của bạn đến người ấy và mong muốn anh ta sẽ trở thành người chồng hợp pháp của mình trong tương lai. Thế nhưng, ai biết được, người đàn ông nay bạn vẫn gọi là “chồng” mai đã tay trong tay với người khác. Để rồi, bao hụt hẫng, bao tổn thương sẽ chất chồng trong trái tim, tâm hồn bạn. Phụ nữ chưa kết hôn đừng gọi đàn ông là chồng, để rồi nhận nhiều cay đắng - Ảnh minh họa: Internet Khi gọi người đàn ông là “chồng” sẽ khiến anh ta cảm thấy bạn là người quá dễ dãi, quá đỗi yêu thương họ. Và biết đâu, họ sẽ lợi dụng điều này để làm tổn thương bạn, coi thường bạn. Thậm chí, cảm giác bị người phụ nữ gọi mình là “chồng” khiến đàn ông cảm thấy tính sở hữu của bạn rất cao, anh ta cảm thấy gò bó, tù túng trong mối quan hệ với bạn. Để rồi, từng bước, từng bước anh ấy sẽ dần rời xa bạn mãi mãi. Người đàn bà thông minh sẽ chọn cho mình cách yêu đúng đắn, nhất là phụ nữ chưa kết hôn đừng dại hi sinh toàn bộ cho người đàn ông. Để rồi khi tan vỡ, bản thân lại chịu đựng mọi đau thương, mọi dày vò, thậm chí cả đời lỡ dở vì người đàn ông không xứng đáng.

Những thứ nhất định phụ nữ trung niên phải sở hữu nếu hôn nhân không trọn vẹn Nếu một ngày hôn nhân không trọn vẹn, phụ nữ trung niên sở hữu những điều này sẽ mạnh mẽ vượt qua và hạnh phúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/neu-chua-ket-hon-phu-nu-tuyet-doi-dung-lam-dieu-nay-voi-dan-ong-de-tranh-ton-thuong-chinh-minh-345771.html