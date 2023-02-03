Nếu chồng có 3 dấu hiệu này, chị em hãy sớm chuẩn bị đường lui cho mình kẻo khổ đau cả đời

Phụ nữ yêu 03/02/2023 06:46

Nếu chồng có đủ 3 dấu hiệu này, chị em đừng dại dây dưa thêm ngày nào nữa kẻo vừa khổ mình lại hại con.

Hôn nhân ngoài tình yêu còn có cả lòng tin và sự tôn trọng mới mong ăn đời ở kiếp, hạnh phúc trăm năm. Thế nên, nếu chồng xem thường, ngờ vực vợ quá đáng thì chị em chẳng nên cố nhẫn nhịn thêm nữa. Bởi lẽ, cứ mỗi ngày sống trong “địa ngục trần gian” đồng nghĩa với việc bạn đang tự bóp chết cuộc đời của chính mình.

Keo kiệt với vợ

Tiết kiệm là một đức tính tốt, bởi nếu chồng quá phóng khoáng thì làm bao nhiêu cũng sẽ tiêu sạch, không tích cóp được đồng nào. Thế nhưng, tiết kiệm và keo kiệt lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Là một người đàn ông, là chồng nhưng anh ấy tính toán chi li từng đồng với vợ. Thậm chí, anh ấy làm được bao nhiêu tiền cũng không nói cho vợ biết, chỉ đưa một số tiền rất nhỏ mỗi tháng và bắt vợ phải chi tiêu gói gém thì chồng bạn đã không còn xem vợ ra gì.

Bởi lẽ, nếu yêu chiều vợ đàn ông sẽ chẳng tiếc tay chi tiền khiến bạn vui, cuộc sống của bạn đủ đầy, sung túc. Tiết kiệm từng đồng với vợ là kiểu người ki bo, kẹt xỉ và xem tiền là thứ quan trọng nhất đời, nghĩa vợ chồng chẳng đáng giá một xu.

Nếu chồng có 3 dấu hiệu này, chị em hãy sớm chuẩn bị đường lui cho mình kẻo khổ đau cả đời - Ảnh 1
Sự vô tâm của đàn ông, vô tâm trước cảm xúc của vợ chính là điều khiến người vợ tổn thương, đau lòng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Không thèm quan tâm đến cảm xúc của vợ

Một người chồng yêu thương vợ con sẽ luôn để tâm đến bạn đời của mình. Chỉ cần một cái nhíu mày, nét mặt không vui anh ấy đã tinh ý nhận ra mà kịp thời an ủi, hỏi han. Ngược lại, khi đã chẳng còn xem trọng thì dẫu bạn có khóc nức nở trong đêm anh ấy cũng chẳng thèm đoái hoài, vẫn có thể ngủ ngon lành.

Sự vô tâm của đàn ông, vô tâm trước cảm xúc của vợ chính là điều khiến người vợ tổn thương, đau lòng nhất. Đúng như câu nói “người ta có thương mình đâu”, một khi đã chán vợ, nguội lạnh cõi lòng thì tình bạc hơn vôi.

Nếu chồng có 3 dấu hiệu này, chị em hãy sớm chuẩn bị đường lui cho mình kẻo khổ đau cả đời - Ảnh 2
Nếu bạn nhờ chồng đưa đi đâu anh ấy cũng tìm đủ lí do để từ chối, hoặc nếu đồng ý cũng khó chịu, hằn học thì đồng nghĩa với việc anh ấy đã không còn xem trọng bạn nữa - Ảnh minh họa: Internet

Không muốn đưa vợ đi ra ngoài cùng

Khi yêu và hãnh diện về người phụ nữ của mình đàn ông nào cũng muốn khoe với cả thiên hạ, muốn đưa vợ đi cùng trong những dịp gặp gỡ với niềm tự hào không thể che giấu. Đây không chỉ là vì yêu mà còn vì chàng muốn nhờ mọi người “giữ vợ” giúp mình.

Vậy nên, nếu bạn nhờ chồng đưa đi đâu anh ấy cũng tìm đủ lí do để từ chối, hoặc nếu đồng ý cũng khó chịu, hằn học thì đồng nghĩa với việc anh ấy đã không còn xem trọng bạn nữa. 

4 dấu hiệu bình thường nhưng "tố cáo" phụ nữ GIỎI CHUYỆN ẤY, cái thứ 2 ít ai để ý nhưng cực chính xác!

4 dấu hiệu bình thường nhưng "tố cáo" phụ nữ GIỎI CHUYỆN ẤY, cái thứ 2 ít ai để ý nhưng cực chính xác!

Muốn biết phụ nữ giỏi chuyện ấy hay không bạn chỉ cần dựa vào những dấu hiệu vô cùng đơn giản dưới đây là đủ.

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Từ khóa:   Hôn nhân chuyện gia đình phụ nữ và hôn nhân

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