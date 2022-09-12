Nên tránh xa và hạn chế kết bạn với 5 kiểu người này để không rước họa vào thân

Phụ nữ yêu 12/09/2022 14:00

Những kiểu bạn bè nên tránh xa, đừng cho rằng bạn bè xã giao không sao vì chỉ cần bạn sơ hở, họ có thể kéo bạn xuống bùn lầy bất cứ lúc nào đấy.

1. Người không biết tôn trọng người khác

Phàm là người nên hiểu được mỗi một cá nhân đều có ít nhất một điều gì đó tốt đẹp để mình học hỏi, biết suy nghĩ như vậy, ta sẽ không có tâm phân biệt, dù gặp người thấp kém hơn mình cũng không tỏ lòng khinh miệt. 

Nên tránh xa và hạn chế kết bạn với 5 kiểu người này để không rước họa vào thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người không biết tôn trọng người khác cũng bởi vì cái tôi của họ quá lớn, sinh tâm ích kỷ mà luôn cho rằng mình hơn người. Người như vậy kết giao chỉ có rước về tổn thương và mệt mỏi.

2. Người có tính đố kỵ, hơn thua

Có những người hay có tâm lý so đo rồi đố kỵ với người khác. Trước mặt bạn sẽ tránh so sánh với bạn nhưng sẵn sàng chê người này, dìm người kia cũng chỉ vì họ đang "ghen ăn tức ở". Bạn đừng xem thường những biểu hiện này của một người bạn và cho rằng miễn họ không nói xấu mình là được.

Nên tránh xa và hạn chế kết bạn với 5 kiểu người này để không rước họa vào thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người đã xem bạn là bạn bè thì nên ủng hộ nhau, vui vì bạn mình thành công hay may mắn. Còn ngược lại, người chỉ muốn kéo mình xuống hoặc ngang bằng, thậm chí thua kém họ thì đúng là kiểu bạn bè nên tránh xa.

Những người đó thường có quan điểm tiêu cực, có thể kéo tụt nhiệt huyết công việc và không đem đến bất cứ cảm hứng nào cho thành công hoặc đổi mới. Ở bên những người tiêu cực sẽ khiến cho bạn giảm khả năng sáng tạo, động lực và cuối cùng dẫn đến sụp đổ.

3. Người sống hai mặt

Có một kiểu người luôn tỏ ra ủng hộ, thân thiết trước mặt nhưng lại chỉ trích, nói xấu bạn khắp nơi. Hãy nhớ rằng, bạn bè có thể đùa cợt nhau nhưng đó chỉ là chuyện vui, còn những người "hai mặt" làm thế để hạ thấp uy tín của bạn.

Nên tránh xa và hạn chế kết bạn với 5 kiểu người này để không rước họa vào thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kiểu người này trước mặt và sau lưng là hai người khác nhau, tuyệt đối không nên kết giao chứ chưa nói đến tin cậy.

4. Người không trung thực

Điều quan trọng nhất để kết bạn là phải đối xử chân thành với nhau. Trung thực là gốc rễ của nhân cách con người.

Kiểu người này thường thích khoe khoang, "thùng rỗng kêu to". Khi mới gặp ai đó, bạn dễ nghĩ rằng họ là những toàn năng và tài trí. Nhưng sau một thời gian, bạn sẽ nhận ra năng lực thực tế của những người này kém xa những gì họ khoác lác.

Nên tránh xa và hạn chế kết bạn với 5 kiểu người này để không rước họa vào thân - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Những người quan tâm quá nhiều đến thể diện thường chỉ là "hổ giấy", chỉ có vẻ bề ngoài mà bên trong rỗng tuếch. Ngoài ra, người thích khoe khoang bản thân thường chỉ biết tập trung vào bản thân và không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Làm bạn với những người này sẽ rất khó chịu và phiền toái.

5. Người thường xuyên nghĩ tiêu cực

Những người luôn thấy nửa cốc nước vơi thay vì nửa cốc nước đầy có tác động tiêu cực rất lớn, bạn không nên kết giao với những người này.

Nên tránh xa và hạn chế kết bạn với 5 kiểu người này để không rước họa vào thân - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nếu cuộc nói chuyện với người đó luôn khiến bạn cảm thấy u tối hoặc mất tinh thần, bạn nên xem xét có tiếp tục chơi với người này nữa hay không.

Có câu "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" hay "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" là như vậy. Hãy nhớ rằng, bạn không cần thiết phải tự trói bản thân vào những mối quan hệ sẽ kéo mình đi xuống.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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