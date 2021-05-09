Muốn đàn ông sập bẫy 'lưới tình' phụ nữ cần sở hữu 6 'bảo bối' này

Phụ nữ yêu 09/05/2021 06:17

Người phụ nữ hấp dẫn có 6 đặc điểm này sẽ khiến đàn ông bị mê hoặc. Anh ấy sẽ nhanh chóng vướng phải lưới tình của bạn, muốn thoát cũng khó.

Người phụ nữ hấp dẫn có 6 nét tính cách “nóng bỏng” này luôn là tâm điểm trong mắt đàn ông.

Dịu dàng

Phụ nữ dịu dàng là hình mẫu đa số đàn ông say mê. Đàn ông luôn thích kiểu phụ nữ nhẹ nhàng, ân cần, giữ bản năng nguyên sơ của phái yếu.

Thế nào là một người phụ nữ dịu dàng? Sự dịu dàng toát ra từ trong tâm thế bình thản, làm gì cũng từ tốn nhưng dứt khoát, bản lĩnh. Sự dịu dàng có thể chữa lành những vết thương của bất kì ai nhanh chóng. Sự dịu dàng như một loại năng lực kì diệu của phụ nữ, khiến đàn ông ở độ tuổi nào cũng say mê.

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Sự dịu dàng ở phụ nữ còn là khả năng lắng nghe, thấu hiểu khi nói chuyện với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Nét dịu dàng của phụ nữ thể hiện ở nhiều mặt. Có người dịu dàng trong dung mạo, có người dịu dàng trong công việc, có người dịu dàng trong từng lời nói, hành động ân cần. Sự dịu dàng ở phụ nữ còn là khả năng lắng nghe, thấu hiểu khi nói chuyện với người khác.

Dáng chuẩn

Thực tế, con người đều là động vật thị giác, chuộng cái đẹp, ưu ái cho vẻ bề ngoài. Vì những gì đẹp mắt đều cho người ta mong muốn có được, dù là đàn ông hay phụ nữ. Đối với đồ vật, đồ đẹp luôn đắt giá và mau chóng hết hàng. Đối với con người, phụ nữ đẹp trong tư thế, dáng vẻ, tâm thế luôn có khí chất nổi bật.

Phụ nữ có dung mạo đẹp phải được chăm chút, giữ gìn. Phụ nữ có tâm hồn đẹp phải rèn luyện tính khí, giữ những thói quen lành mạnh. Dù là hình thể hay tính khí đều cần thời gian rèn giũa, nỗ lực phấn đấu. Đằng sau một vóc dáng chuẩn, một tâm hồn đẹp là nhiều nghị lực, can đảm.

Ăn nói tao nhã

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Người phụ nữ có cách ăn nói, cư xử lịch thiệp, thanh tao chứng tỏ cô ấy có cốt cách nội hàm - Ảnh minh họa: Internet

Những người đàn bà thu hút thường có cách nói chuyện tao nhã được đàn ông tôn trọng. Người phụ nữ có cách ăn nói, cư xử lịch thiệp, thanh tao chứng tỏ cô ấy có cốt cách nội hàm. Có hiểu biết, tìm tòi, học hỏi, đọc sách nhiều, phụ nữ mới có khả năng thấu hiểu, ứng phó văn minh, thể hiện sự thanh thuần riêng biệt. Đây quả thật là kiểu phụ nữ đàn ông thích theo đuổi nhất.

Ngây thơ và sôi nổi

Nhiều người đàn ông say mê những cô nàng trẻ trung đôi mươi. Vì đây là kiểu phụ nữ dồi dào sức sống, cho người đối diện cảm giác sống động sôi nổi nhưng cũng ngây thơ, hồn nhiên. Đàn ông thích kiểu phụ nữ này vì nét đẹp rực rỡ, tươi mới của họ. Có điều gì rực rỡ, mới mẻ mà không khiến người ta xao động đâu?

Suy nghĩ nhanh nhạy

Người đàn bà hấp dẫn có đầu óc nhanh nhạy luôn giữ vị trí không thể thay đổi trong lòng của đàn ông. Phụ nữ có đầu óc luôn có sức thu hút đặc biệt. Họ có sự quyến rũ từ khí chất, tài năng.

Kiên trì và bình tĩnh

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Người phụ nữ hấp dẫn đàn ông nhất khi làm gì, trong tình huống nào cũng đều giữ được sự kiên trì, bình tĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ hấp dẫn đàn ông nhất khi làm gì, trong tình huống nào cũng đều giữ được sự kiên trì, bình tĩnh. Kiểu phụ nữ này cho đàn ông cảm giác thực tế, vì họ biết bản thân đang làm gì, tập trung vào điều gì. Đàn ông đánh giá cao những người phụ nữ có sức mạnh và độc lập vững  vàng. Đàn ông thấy rằng đây là người phụ nữ xứng đáng để anh ta bảo vệ, cũng là người có thể trở thành “trợ thủ” đắc lực bên cạnh.

Thế giới rất đơn giản, mọi khó khăn đều do con người suy nghĩ phức tạp

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Con người đừng nên sống quá phức tạp. Thế giới vốn rất đơn giản nhưng những suy nghĩ phức tạp của con người khiến xã hội này trở nên khó khăn hơn.

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