Muốn chồng cả đời chung thủy, không bao giờ tòm tem bên ngoài vợ hãy làm ngay điều này

Hãy để anh ấy có thời gian café cùng bạn bè, tán gẫu cùng đồng nghiệp và theo đuổi đam mê lành mạnh. Việc “đá thúng đụng nia”, “mặt sưng mày xỉa” sẽ khiến vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp thậm chí cự cãi không đáng có.

Ngoài gia đình, vợ con đàn ông còn có vô vàn mối quan tâm khác. Vậy nên, một người vợ khôn ngoan đừng bao giờ ra sức giữ chồng bằng cách bám dính lấy chồng hay khó chịu khi anh ấy rời khỏi nhà. Thay vào đó, chị em hãy tôn trọng thời gian và không gian cá nhân của chồng.

Không so sánh chồng với đàn ông khác

Đàn ông khác, hay chồng người khác dù có tốt đẹp đến mấy vẫn không phải là thứ thuộc về bạn. Thay vì mang chồng mình ra so sánh, nhất là so sánh với người cũ bạn nên thẳng thắn góp ý với anh ấy về những thiếu sót, những điều bạn chưa hài lòng.

Việc bày tỏ quan điểm, hoàn thiện nhau là cách giúp vợ chồng thêm gắn kết, bền chặt và yêu thương nhau nhiều hơn.

Chỉ một cái ôm lúc thức giấc cũng dư sức khiến chồng bạn cảm thấy ấm áp, ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet

Không vô tâm với chồng

Phụ nữ đã kết hôn chớ dại trở nên vô tâm, lạnh lùng với chồng. Hãy dành sự quan tâm, dịu dàng, chăm sóc để đối phương luôn thấy ấm áp, hạnh phúc khi kề bên. Chỉ với ly nước ép khi chồng tan sở, chiếc áo được là thẳng thớm, tinh tươm hay một bát cháo nóng lúc ốm đau cũng dư sức khiến chàng bám vợ như sam, không bao giờ tơ tưởng đến đàn bà khác.

Không lớn tiếng với chồng

Đàn ông dù mạnh mẽ, cứng rắn đến mấy cũng cần một người vợ nhu mì, dịu dàng. Vậy nên, khi chồng làm sai điều gì chị em chớ dại lớn tiếng đôi co, cự cãi bởi nó chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Việc bình tĩnh phân tích, giải bày và đưa ra phương án giải quyết để kết thúc vấn đề mới là hành động khôn ngoan.

Thân thiết với bạn của chồng

Với đàn ông, sau gia đình, vợ con thì bạn bè chính là người thân thiết với họ nhất. Những quan điểm, suy nghĩ của chàng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều từ những người bạn. Thế nên, sao bạn không thân thiết, niềm nở và vui vẻ với bạn của chồng để mỗi khi vợ chồng hục hặc chính những người bạn ấy sẽ đưa chồng bạn về nhà với vợ con thay vì say bí tỉ bên ngoài để người khác dụ dỗ, sa ngã.