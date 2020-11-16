Muốn chiếm trọn trái tim lẫn thể xác đàn ông, phụ nữ khôn ngoan ‘đánh’ vào 3 điểm này

Phụ nữ yêu 16/11/2020 05:00

Người đàn bà khôn ngoan không cần tốn công tốn sức giữ chồng, chỉ cần nhẹ nhàng “đánh” vào 3 điểm này, bạn đã có được trọn vẹn trái tim lẫn thể xác của đàn ông.

Dưới đây là những điều đàn bà khôn ngoan nên biết để giữ chồng bên cạnh không dám rời nửa bước.

Xây dựng mối quan hệ tốt với gia đình chồng, bạn bè chồng

Muốn giữ chồng, bạn phải tạo được mối quan hệ tốt với những người xung quanh chồng. Có nhiều người phụ nữ thường lơ là việc này vì nghĩ chỉ cần biết chồng là được, chứ không cần quan tâm đến gia đình, bạn bè của chồng. Nhưng thực tế những yếu tố xung quanh góp phần vào việc bạn có giữ được trái tim lẫn thể xác của chồng hay không.

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Đàn bà khôn ngoan nên biết dung hòa mối quan hệ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi lấy lòng được ba mẹ chồng, bạn sẽ có được thêm một đồng minh vững chắc. Khi có được mối quan hệ tốt với bạn bè chồng, bạn sẽ hiểu hơn về người đàn ông của mình. Bên cạnh đó còn giúp cho tình cảm vợ chồng được thoải mái hơn. Bạn không ghen tuông vô cớ với gia đình, bạn bè của chồng. Cũng giúp chồng tự do qua lại với những mối quan hệ mà anh ấy thích.

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Bạn nên biết lấy lòng gia đình, bạn bè của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ đừng bao giờ chống đối lại những người xung quanh chồng. Dù không thích cũng hãy giữ mối quan hệ ở mức trung bình, không làm phật lòng bất cứ ai là được. Hãy nhớ họ sẽ là những đồng minh tốt nhất khi chồng bạn lỡ có lầm đường lạc lối.

Hãy để chàng thấy vai trò quan trọng của bạn

Đừng cố gắng dùng mọi cách để giữ chồng. Hãy thể hiện giá trị và bản lĩnh của mình để chồng giữ ngược lại. Trước hết bạn phải biết kiếm tiền, biết chăm sóc gia đình, biết dung hòa mọi mối quan hệ. Thậm chí là còn phải biết làm cho bản thân trở thành một phần không thể thiếu của chồng. Vì khi trở thành người quan trọng nhất, đàn ông sẽ rất dễ sợ đánh mất bạn.

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Đàn bà phải biết tận tâm có chừng mực - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà trong hôn nhân đừng tự làm mất giá trị của mình. Bạn phải biết tận tâm, hy sinh đúng chừng mực để cho chồng biết được vai trò của mình trong gia đình. Có vậy đàn ông mới tôn trọng và yêu thương bạn hết lòng.

Thể hiện tình cảm chân thành nhất

Trong một mối quan hệ, tình cảm chân thành luôn là yếu tố quyết định hạnh phúc. Phụ nữ đừng bao giờ có tư tưởng đứng núi này trông núi nọ, hoặc ông ăn chả bà ăn nem. Nếu còn yêu nhau thì hãy dành sự chân thành, chung thủy nhất để đối đãi với nhau.

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Phụ nữ hãy thể hiện tình cảm chân thành của mình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không còn yêu thì hãy lên tiếng buông tay rồi mạnh ai nấy đi tìm hạnh phúc mới. Chứ người đàn bà khôn ngoan tuyệt đối không được ngoại tình hoặc bắt cá nhiều tay. Vì điều này sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến danh dự của bạn.

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Hạnh phúc hay khổ đau suy cho cùng là do chính mình quyết định đàn bà ạ, đừng đổ lỗi cho số phận.

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