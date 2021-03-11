Muốn an yên vui sướng cả đời, phụ nữ nên 'cạch mặt' 8 kiểu đàn ông này

Từ lúc yêu nhau, nếu bạn biết được người yêu mình mang tính cách này, tốt nhất hãy rời bỏ anh ta ngay lập tức. Bởi vì những người gia trưởng, độc đoán luôn luôn cho mình là đúng, không bao giờ cho người khác có cơ hội được giải thích và lắng nghe ý kiến của bất kỳ ai.

Nếu sau này về chung một nhà, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy bị “lép vế” và ấm ức vô cùng vì mình không có tiếng nói trong gia đình. Lâu dần bạn sẽ cảm thấy tủi thân và bế tắc trong cuộc sống.

2.Kiểm soát quá mức

Khi yêu, nhiều người vẫn nghĩ rằng, đối phương muốn kiểm soát chặt chẽ là vì sợ mất và yêu mình say đắm. Nhưng không, ranh giới giữa kiểm soát và sự quan tâm rất mong manh khiến nhiều chị em lầm tưởng.

Người đàn ông có tính kiểm soát thường rất hay yêu cầu và muốn bạn làm theo ý của anh ấy mà không hề quan tâm đến cảm xúc hay tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chỉ cần anh ấy biết bạn đi ra ngoài gặp bạn bè, thì y như rằng chưa đầy một tiếng là điện thoại reo liên tục. Và những lần bận việc đột xuất, bạn về muộn, nhưng anh ta không tin, bắt bạn phải thay đổi giờ giấc làm việc.

Hoặc thậm chí là chiếc điện thoại - nơi lưu giữ những gì riêng tư của mỗi người nhưng người đàn ông này cũng đòi hỏi "quyền kiểm soát" và bắt đầu khó chịu khi thấy bạn liên lạc với một số người mà anh ta không thích.



Bạn sẽ cảm thấy nghẹt thở vô cùng vì bị kiểm soát quá mức. Lúc này, bạn chỉ ước mình được quay lại cuộc sống độc thân - Ảnh minh họa: Internet

3.Vô trách nhiệm

Khi xảy ra bất cứ vấn đề gì, người đàn ông vô trách nhiệm sẽ không tự nhìn nhận lại bản thân mình và rút kinh nghiệm nếu thật sự sai, thay vào đó, anh ta luôn tìm nhiều lý do để chối bỏ sự thật. Người đàn ông này luôn cố chấp và tệ hơn là anh ta còn đổ lỗi cho bạn. Nếu người đàn ông của bạn có những biểu hiện này, tốt nhất hãy rời bỏ anh ta.

Bởi khi một người đàn ông thật sự yêu bạn, dù đúng hay sai, anh ta vẫn nhận lỗi, chấp nhận phần thiệt thòi về mình chứ không hơn thua với người yêu của mình.



Người đàn ông vô trách nhiệm thường chối bỏ sự thật và hay đổ lỗi cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

4.Hay dùng vũ lực để giải quyết vấn đề

Người ta vẫn thường nói rằng “phụ nữ là để yêu”, có thể quan điểm này sẽ rất xa lạ đối với những kiểu đàn ông vũ phu. Anh ta có thể nổi nóng với bạn dù chỉ là những việc nhỏ nhặt nhất.

Trong cuộc sống, không thể tránh khỏi những lúc mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Những lúc ấy, người đàn ông thường hay cáu gắt, nóng nảy, không kiềm chế được cảm xúc và bắt đầu nói những lời nặng nề làm bạn tổn thương. Với những tính cách như vậy, liệu rằng khi xảy ra tranh luận, anh ta có chịu bình tâm suy nghĩ, nói chuyện nhỏ nhẹ và tìm cách giải quyết vấn đề? Hay chỉ cần bạn to tiếng cãi lại thì rất có thể anh ta sẽ chẳng ngần ngại mà “ra tay” với chính người bạn đời tương lai của mình?

5.Bản tính lăng nhăng, không chung thủy

Sự chung thủy là thước đo của tình yêu. Nếu một người đàn ông mà có bản tính lăng nhăng, trăng hoa, đứng núi này trông núi nọ thì tốt nhất bạn nên cắt đứt ngay.

Thường những người đàn ông có tính lăng nhăng rất giỏi ăn nói, lúc nào cũng ngọt ngào và quan tâm hết mức khiến cho phụ nữ dễ xiêu lòng. Sáng anh ta có thể hẹn một cô gái đi uống cafe, trưa anh ta nhắn tin tán tỉnh vài người và tối lại nói yêu bạn say đắm mà bạn không hề hay biết.



Những người đàn ông có tính lăng nhăng rất giỏi ăn nói, lúc nào cũng ngọt ngào và quan tâm khiến bạn dễ xiêu lòng - Ảnh minh họa: Internet

Có thể “phụ nữ thường yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt” nên cũng nhờ vì thế mà những anh chàng “lăng nhăng” lại được lòng rất nhiều chị em phụ nữ bởi có tài ăn nói.

Bản tính lăng nhăng thì khó có thể mà thay đổi được, bởi thế, anh ta có thể viện nhiều lý do, nói dối có “đẳng cấp” và đặc biệt không xem bạn là người duy nhất. Đừng vì những lời mật ngọt để mình phải sống trong nước mắt bạn nhé!

6.Hứa “suông” cho qua mọi chuyện

Khi yêu, phụ nữ không khó gặp phải những kiểu đàn ông nói nhiều nhưng chẳng bao giờ thấy hành động. Những lời hứa chắc nịch của anh ta khiến bạn tin sái cổ nhưng hết lần này đến lần khác anh ta đều thất hứa và khiến bạn hụt hẫng vô cùng.

Những lời hứa chắc nịch của anh ta khiến bạn tin sái cổ nhưng luôn khiến bạn hụt hẫng - Ảnh minh họa: Internet

Anh ta có thể thất hứa lần một thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Khi anh ta làm cho bạn giận, bạn muốn anh ta thay đổi theo chiều hướng tích cực, anh ta hứa sẽ thay đổi những thói quen không tốt, hứa không làm bạn buồn, hứa không vô tâm... nhưng rồi tất cả cũng chỉ là một lời hứa “suông”.

7.Keo kiệt, tính toán quá chi ly

Nếu một người đàn ông quá keo kiệt, tính toán chi ly cả với người ngoài lẫn người yêu của mình thì bạn nên xem lại. Bạn hãy thử tưởng tượng xem, cuộc sống sẽ như thế nào khi anh ta luôn quản lý chặt chẽ tiền bạc khi đưa cho bạn, anh ta không cho bạn mua món này này, hoặc bắt bạn phải mua món khác vì nó rẻ hơn.

Đàn ông sống quá tính toán và chi li, luôn tính đến chuyện được mất sẽ khiến mối quan hệ của cả hai lâu dần trở nên mệt mỏi và bế tắc.

8.Hời hợt, vô tâm

Khi yêu phải người đàn ông vô tâm, dù họ có giàu có cách mấy, chắc chắn bạn sẽ phải tủi thân và rơi nước mắt rất nhiều. Anh ta nói yêu bạn nhưng chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc và tìm hiểu sở thích của bạn là gì.

Thường với những kiểu đàn ông hời hợt vô tâm, các mối quan hệ bạn bè hay những cuộc vui bên ngoài luôn là mối ưu tiên hàng đầu của họ. Những khi giận hờn nhau, bạn rất muốn được anh ta vỗ về hay quan tâm bạn nhiều hơn, nhưng điều mà bạn nhận được chính là sự im lặng bởi anh ta chẳng bao giờ để ý xem bạn nghĩ gì đâu.

Bạn hãy đoán xem cuộc sống sau khi kết hôn của hai bạn sẽ như thế nào khi lấy một người vô tâm? Chắc chắn là bạn sẽ đau khổ và tủi thân vô cùng.

Đối với những người vô tâm, bạn chưa bao giờ là mối bận tâm của anh ta cả - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân là hạnh phúc cả một đời. Việc tìm kiếm một người tâm đầu ý hợp với mình là điều rất khó. Có thể nhiều phụ nữ sẽ chọn lấy một người đàn ông mà họ yêu nhiều hơn là lấy một người yêu họ. Bạn có quyền được yêu, được tìm hiểu và được lựa chọn bạn tâm giao của mình. Tuy nhiên hãy là một người phụ nữ thông minh và sáng suốt để đưa ra những lựa chọn đúng đắn cho cuộc đời mình nhé!