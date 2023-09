Một khi đã không còn hứng thú, đàn ông sẽ nói chuyện với bạn với 4 kiểu này

Đàn ông khi đã hết yêu, một lời nói dành cho đối phương cũng khiến anh ấy thấy dư thừa tới mức khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Nói chuyện, nhắn tin ngắn gọn

Cũng không khác độ dài của những cuộc trò chuyện, một câu nói của đàn ông khi hết yêu cũng rất ngắn gọn. Họ chỉ nói khi cần thiết, hoặc chỉ trả lời khi bạn hỏi, thậm chí là cộc lốc.

Khi chán nhau rồi, người ta thường nói những lời không còn cảm xúc với nhau. Một câu nói trống không, một tin nhắn ngắn gọn đều nói lên rằng đối phương đã không còn như trước.

Khi chán nhau rồi, người ta thường nói những lời không còn cảm xúc với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Không hay chia sẻ, kể chuyện với bạn

Ngày trước, bạn luôn là người đầu tiên anh ấy chia sẻ mọi chuyện trong ngày cùng. Chỉ có bạn là người anh ấy muốn kể bất kì chuyện gì. Nhưng giờ thì đã khác.

Khi đi làm về gặp bạn, thay vì nói chuyện với bạn, anh ấy chỉ tránh đi bằng một câu câu thở than mỏi mệt. Hay lúc đi ngủ là thời gian ngắn ngủi cuối ngày để ủi an nhau, anh ấy cũng có lý do để không muốn trò chuyện với bạn.

Khi giao tiếp của cả hai dần ít và mờ nhạt đi thì chứng tỏ tình cảm của một trong hai đã không còn.

Khi giao tiếp của cả hai dần ít và mờ nhạt đi thì chứng tỏ tình cảm của một trong hai đã không còn - Ảnh minh họa: Internet

Không muốn nghe bạn nói

Khi đàn ông lên tiếng “Em đừng nói nữa” thì có nghĩa là họ không muốn nghe bạn nói, thậm chí là thấy phiền phức.

Nếu câu nói này lặp lại quá nhiều lần thì có nghĩa là anh ấy thật sự đã không còn muốn nghe bạn nói nữa. Không đơn giản là vì anh ấy mệt hay tâm trạng không tốt, mà là do anh ấy đã không còn đủ tình cảm để chia sẻ hay kiên nhẫn nghe bạn nói. Lúc này, có lẽ bạn nên hiểu anh ấy đã không còn như trước.