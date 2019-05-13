Một khi đã không còn hứng thú, đàn ông sẽ nói chuyện với bạn với 4 kiểu này

Phụ nữ yêu 13/05/2019 05:12

Đàn ông khi còn yêu sẵn sàng làm mọi chuyện vì phụ nữ, huống hồ là những lời ngọt ngào hoa mỹ. Nhưng khi đàn ông đã hết yêu rồi thì từng lời nói ra đều có thể nhìn thấy lòng dạ đã thay đổi của anh ấy.

Đàn ông khi không còn yêu bạn sẽ thay đổi hoàn toàn cách nói chuyện với bạn. Vì đôi khi đàn ông không có ý định chia tay nhưng từng hành động, cử chỉ, lời nói dù là nhỏ nhất của anh ấy đều có dấu hiệu đã hết tình cảm.

Để nhận diện một người đàn ông cạn tình, bạn không chỉ thấy ở những hành động rõ ràng mà còn qua cách nói chuyện của họ.

Một khi đã không còn hứng thú, đàn ông sẽ nói chuyện với bạn với 4 kiểu này - Ảnh 1
Để nhận diện một người đàn ông cạn tình, bạn không chỉ thấy ở những hành động rõ ràng mà còn qua cách nói chuyện của họ - Ảnh minh họa: Internet

Luôn là người kết thúc cuộc nói chuyện hay cuộc gọi

Lúc mới yêu, đàn ông luôn dư dả thời gian cho bạn trong mọi cuộc nói chuyện. Anh ấy có thể thức cả đêm chỉ để trò chuyện với bạn và luôn để bạn cúp máy trước. Đàn ông khi ấy luôn có nhiều câu chuyện để nói với bạn, nhiều lời hỏi han ngọt ngào dành cho bạn. Nhưng khi đã có cảm giác chán, đàn ông thường không muốn nói gì và tỏ ra không có gì để nói với bạn. Hoặc nếu phải nghe bạn nói, họ cũng chỉ nghe cho có để nhanh chóng kết thúc để làm việc khác.

Tệ hơn chính là khi anh ấy không còn muốn nghe bạn nói, không trả lời điện thoại của bạn. Đàn ông khi đã hết yêu, một lời nói dành cho đối phương cũng khiến anh ấy thấy dư thừa tới mức khó chịu.

Một khi đã không còn hứng thú, đàn ông sẽ nói chuyện với bạn với 4 kiểu này - Ảnh 2
Đàn ông khi đã hết yêu, một lời nói dành cho đối phương cũng khiến anh ấy thấy dư thừa tới mức khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Nói chuyện, nhắn tin ngắn gọn

Cũng không khác độ dài của những cuộc trò chuyện, một câu nói của đàn ông khi hết yêu cũng rất ngắn gọn. Họ chỉ nói khi cần thiết, hoặc chỉ trả lời khi bạn hỏi, thậm chí là cộc lốc.

Khi chán nhau rồi, người ta thường nói những lời không còn cảm xúc với nhau. Một câu nói trống không, một tin nhắn ngắn gọn đều nói lên rằng đối phương đã không còn như trước.

Một khi đã không còn hứng thú, đàn ông sẽ nói chuyện với bạn với 4 kiểu này - Ảnh 3
Khi chán nhau rồi, người ta thường nói những lời không còn cảm xúc với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Không hay chia sẻ, kể chuyện với bạn

Ngày trước, bạn luôn là người đầu tiên anh ấy chia sẻ mọi chuyện trong ngày cùng. Chỉ có bạn là người anh ấy muốn kể bất kì chuyện gì. Nhưng giờ thì đã khác.

Khi đi làm về gặp bạn, thay vì nói chuyện với bạn, anh ấy chỉ tránh đi bằng một câu câu thở than mỏi mệt. Hay lúc đi ngủ là thời gian ngắn ngủi cuối ngày để ủi an nhau, anh ấy cũng có lý do để không muốn trò chuyện với bạn.

Khi giao tiếp của cả hai dần ít và mờ nhạt đi thì chứng tỏ tình cảm của một trong hai đã không còn.

Một khi đã không còn hứng thú, đàn ông sẽ nói chuyện với bạn với 4 kiểu này - Ảnh 4
Khi giao tiếp của cả hai dần ít và mờ nhạt đi thì chứng tỏ tình cảm của một trong hai đã không còn - Ảnh minh họa: Internet

Không muốn nghe bạn nói

Khi đàn ông lên tiếng “Em đừng nói nữa” thì có nghĩa là họ không muốn nghe bạn nói, thậm chí là thấy phiền phức.

Nếu câu nói này lặp lại quá nhiều lần thì có nghĩa là anh ấy thật sự đã không còn muốn nghe bạn nói nữa. Không đơn giản là vì anh ấy mệt hay tâm trạng không tốt, mà là do anh ấy đã không còn đủ tình cảm để chia sẻ hay kiên nhẫn nghe bạn nói. Lúc này, có lẽ bạn nên hiểu anh ấy đã không còn như trước.

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