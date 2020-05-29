Lý do chồng không còn thích hôn vợ và lời cảnh tỉnh cho hôn nhân của bất kì ai

Nhưng từ khi kết hôn, những điều đó dường như đã không còn như cũ. Nhiều cặp vợ chồng chỉ gần gũi chuyện ấy, và những nụ hôn say đắm, nồng nàn cũng dần biến mất. Thậm chí, nhiều người đàn ông không còn thích hôn vợ như trước. Sự từ chối này cảnh tỉnh phụ nữ một điều quan trọng để giữ tình cảm vợ chồng không có kẽ hở cho người thứ ba xen vào.

Đàn ông khi bắt đầu cưa cẩm bạn là lúc trong đầu luôn có suy nghĩ phải hôn bạn nhiều nhất. Từ nụ hôn má yêu chiều, nụ hôn trán bao dung, đến nụ hôn môi đắm say. Phụ nữ khi yêu với những nụ hôn của đàn ông càng mong chờ cũng càng thỏa mãn. Vì đó là cách biểu đạt tình yêu, nỗi nhớ và mong muốn chiếm hữu của đàn ông. Nụ hôn thể hiện tình cảm ban sơ, bản năng nguyên thủy nhất của đàn ông trong tình yêu.

Thực tế của phụ nữ sau khi có chồng con thường phũ phàng hơn khi độc thân. Không dành thời gian cho việc tập luyện, cơ thể cũng bị biến đổi sau khi có con. Nhưng đó là thử thách của bất kì đàn bà có chồng nào, cũng là trách nhiệm đàn ông phải đồng hành cùng vợ.

Nhiều người chồng thừa nhận rằng, dù biết vợ hy sinh vì gia đình nhưng nhìn thấy bộ dạng luộm thuộm, thậm chí là có mùi của vợ khiến họ không thể nào liên tưởng đến một nụ hôn ngọt ngào.

Phụ nữ không chỉ phải thu xếp công việc, thời gian khoa học, mà còn cần sự thấu hiểu của chồng, cho vợ thời gian chăm sóc cơ thể. Vì bộ dạng của một người phụ nữ sẽ ảnh hưởng nhiều đến gia đình. Bạn có thể không tươi trẻ như thuở độc thân, nhưng phải gọn gàng, thơm tho và không ngừng yêu thương cơ thể của mình.

Đàn ông không hôn khi vợ chồng gần gũi

Đàn ông dù bao nhiêu tuổi đều chịu ảnh hưởng bởi sức hấp dẫn của vẻ bề ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông dù bao nhiêu tuổi đều chịu ảnh hưởng bởi sức hấp dẫn của vẻ bề ngoài. Ngày đầu gặp nhau, đàn ông bị sức hút ngoại hình của phụ nữ mà muốn tìm hiểu, làm quen. Sau khi kết hôn, đàn ông vẫn là sinh vật “thị giác” như thế.

Một nụ hôn không thể nói lên nhiều về tình yêu của đàn ông, nhưng khi một người chồng chủ động hôn vợ, thì chính là vợ vẫn còn nhiều sức hấp dẫn với anh ấy. Đàn ông cảm thấy vợ kém sức hút là vì nhiều phụ nữ bỏ qua việc làm đẹp, trang phục khi ở nhà, đặc biệt là trong phòng ngủ. Khi sức hút giữa vợ chồng càng giảm thì sẽ dẫn đến tình trạng khủng hoảng trong hôn nhân, là thời điểm cảm xúc và tình dục đều tiến về 0.

Phụ nữ đừng đánh giá thấp những bộ váy ngủ gợi cảm, một mùi hương quyến rũ, hay dáng vẻ được chăm chút ngay khi ở nhà. Bởi khi lấy nhau, hình dáng bạn ở nhà mới là những gì đàn ông thấy nhiều nhất.

Hãy nhớ, đàn ông đều thích phụ nữ đẹp

Điều quan trọng nhất với phụ nữ không phải chỉ là trở thành người vợ đảm, người mẹ giỏi, mà còn là phải duy trì được hình ảnh bên ngoài của mình. Một người vợ có bề ngoài cẩu thả, xuề xòa thì dù có hy sinh vì gia đình thế nào cũng không giữ được chồng. Đàn ông luôn thích phụ nữ đẹp, đó là sự thật mà phụ nữ không bao giờ được quên. Vì thế, muốn giữ tình cảm vợ chồng, giữ những nụ hôn tự nguyện từ chồng thì vợ phải biết chăm sóc cơ thể, giữ gìn vẻ bề ngoài.

Vì thế, muốn giữ tình cảm vợ chồng, giữ những nụ hôn tự nguyện từ chồng thì vợ phải biết chăm sóc cơ thể, giữ gìn vẻ bề ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn luôn gọn gàng và xinh đẹp, bạn cũng chẳng cần phải tự hỏi vì sao chồng không còn hôn bạn nữa. Vì lúc đó, đàn ông sẽ chủ động hôn và giữ lấy bạn không rời.