Rối loạn kinh nguyệt sau sảy thai là hiện tượng thường gặp ở các chị em trong độ tuổi sinh sản, không chỉ làm ảnh hưởng lớn tới tâm lý mà còn cản trở đến việc thụ thai sau này.

Sau sảy thai, có không ít các chị em phải đối mặt với tình trạng rối loạn kinh nguyệt kéo dài suốt nhiều tháng liền. Nguyên nhân có thể do vào thời điểm này, tâm lý của các chị em không ổn định, mệt mỏi, buồn chán. Hơn nữa, cơ thể phải chịu nhiều tác động do sự mất cân bằng nội tiết tố trong cơ thể như estrogen, progesterone, testosterone, androgen chủ yếu là estrogen cũng khiến kinh nguyệt bị ảnh hưởng, chậm hơn và thất thường. Điều này đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của các chị em. Do đó, các bác sĩ chuyên khoa cho biết, tùy vào cơ địa và tâm sinh lý của mỗi người mà kinh nguyệt sẽ trở lại bình thường sớm hay muộn. Để khắc phục tình trạng rối loạn kinh nguyệt sau sảy thai các chị em cần phải biết chăm sóc cơ thể mình, đầu tiên cần phải:

Ổn định tâm lý Các chị em cần phải ổn định tâm lý sau sảy thai Với những chị em đang khao khát được làm mẹ thì sảy thai là chuyện rất buồn, khiến tinh thần bất ổn. Điều này, càng khiến cho tình trạng rối loạn kinh nguyệt kéo dài hơn. Chính vì vậy, để sớm khắc phục được tình trạng rối loạn kinh nguyệt, các chị em cần phải giữ cho tâm lý ổn định, thoải mái nhất có thể, thậm chí là tinh thần phải tốt và sức khỏe hồi phục hoàn toàn hơn lúc chưa mang thai thì mới sớm có thể đậu thai và đón con yêu chào đời khỏe mạnh. Do đó, dù có đau buồn và day dứt như thế nào, các chị em cũng nên sớm nhận ra là mình còn nhiều cơ hội phía trước để mang thai. Vì vậy, hãy dành nhiều thời gian để trò chuyện, tâm sự và gặp mặt bạn bè, để một lần nữa tâm trạng sẽ hào hứng và bình ổn trở lại một cách từ từ. Cần phục hồi phục sức khỏe sau sảy thai Sau khi sảy thai, các chị em cần bổ sung chế độ dinh dưỡng đầy đủ, nghỉ ngơi điều độ là điều rất cần thiết để giúp kinh nguyệt dần vào chu kỳ ổn định đồng thời làm cho cơ thể khỏe khoắn hơn, tăng cường sức đề kháng toàn thân. Lúc này, các chị em cần được bù nước, để nuôi dưỡng cơ thể, tăng tốc độ phục hồi. Bên cạnh đó, phụ nữ sau khi sảy thai được bổ sung một số loại vitamin cần thiết từ chế độ dinh dưỡng khoa học, đặc biệt là bổ sung sắt và acid folic để cơ thể hồi phục tốt nhất chuẩn bị cho lần bầu bí tiếp theo.

Bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể sau sảy thai Ngoài ra, tình trạng rối loạn kinh nguyện sau sảy thai có thể được cải thiện nhanh chóng và hiệu quả hơn nếu chị em biết cách bổ sung nội tiết tố nữ đúng và đủ theo chỉ định của bác sĩ. Đây là cách này giúp các chị em khắc phục được tình trạng rối loạn kinh nguyệt từ bên trong. Ngoài ra, các chị em cần phải tránh vận động nặng nói không với tập thể dục trong 2 tuần đầu sau khi sảy thai để tăng tốc độ phục hồi của cơ thể. Đồng thời, cần phải kiêng quan hệ tình dục từ 1 đến 1,5 tháng cho đến khi cơ thể hoàn toàn hồi phục. Đi thăm khám bác sĩ nếu cần Thông thường, phụ nữ sau khi xảy thai có thể bị rối loạn kinh nguyệt trong vòng 1 đến 2 chu kỳ kinh. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài hơn thì các chị em nên đến thăm khám tại các cơ sở y tế uy tín để tìm ra nguyên nhân và cách điều trị hợp lý. Nếu cần thiết các chị em nên đi thăm khám Việc rối loạn kinh nguyệt sau sảy thai cũng có thể là do tình trạng viêm nhiễm phụ khoa gây ra. Vì vậy chị em nên đến bệnh viện để được khám, làm các xét nghiệm, bác sĩ chỉ định điều trị dứt điểm. Sau khi hiện tượng rối loạn kinh nguyệt do sảy thai được khắc phục thì các chị em cứ để chu kỳ kinh tự nhiên trong vòng 3-6 tháng, không nên căng thẳng, áp lực chuyện có em bé. Các chị em cứ sinh hoạt bình thường, tâm lý thoải mái, giao hợp định kỳ 2-3 lần/tuần thì sẽ sớm có tin vui mà thôi.

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