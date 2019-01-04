Làm sao để nam giới vẫn sung mãn khi đến tuổi mãn dục?

Đến tuổi mãn dục, sức khỏe và nhu cầu sinh lý của nam giới có phần suy giảm, hạnh phúc vợ chồng ít nhiều bị ảnh hưởng. Do đó, làm sao vẫn sung sức khi đến độ tuổi này là câu hỏi mà nhiều quý ông đang đi tìm lời giải.

Hiện nay, tình trạng mãn dục nam đang trở thành mối lo thường trực của cánh mày râu, vì nó đe dọa đến hạnh phúc gia đình. Hơn nữa, đàn ông có tính sĩ diện rất cao, trong lòng họ luôn cho rằng dù ra ngoài đao to búa lớn như thế nào đi chăng nữa nhưng mà yếu trong chốn phòng the thì vẫn là một kẻ thất bại nhục nhã. Chính vì vậy, họ luôn muốn đầu tư, nâng cao chất lượng cuộc “yêu” để làm người đàn bà của mình hạnh phúc. Khi nào nam giới bước vào giai đoạn mãn dục? Theo thống kê của Hội Y học giới tính Việt Nam, khoảng 30% đàn ông trên 45 tuổi bước vào quá trình mãn dục nam. Họ uể oải trong chuyện chăn gối, ngày trước sung mãn bao nhiêu thì bây giờ “chuyện ấy” nguội lạnh bấy nhiêu. Điều này, khiến cho người vợ cảm thấy hụt hẫng, dễ xảy ra những mâu thuẫn khó giải quyết.

Mãn dục nam là tình trạng khiến nhiều quý ông lo lắng Đáng lo ngại, không chỉ có đàn ông trên 45 tuổi mà có rất nhiều người chỉ vừa chạm tuổi băm hoặc chưa đến tứ tuần cũng gặp phải tình trạng mãn dục nam, giảm ham muốn tình dục, gặp nhiều trục trặc về sinh lý. Theo các chuyên gia nam học, nguyên nhân dẫn đến tình trạng mãn dục nam sớm là do cánh mày râu bị thiếu hụt nội tiết tố testosterone, do tinh hoàn không sản xuất đủ. Vì vậy mà nam giới không thể tổng hợp đủ các protein cần thiết cho hoạt động tình dục và làm cương cứng. Cứ như vậy, theo thời gian, nhất là sau tuổi 40, các phủ tạng (tinh hoàn, não bộ) dần bị lão hóa kèm theo sức khỏe giảm sút khiến cơ thể nam giới không sản sinh đủ lượng nội tiết tố nam testosterone cần thiết, dẫn đến tình trạng bất lực ở nam giới. Đồng thời, nam giới cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề khác về sức khỏe như bệnh lý tim mạch, suy giảm trí nhớ, béo phì…

Làm sao vẫn sung mãn khi đến tuổi mãn dục nam? Mãn dục nam là một quá trình lão hóa tự nhiên mà nam giới ai cũng gặp phải chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Theo các chuyên gia tình trạng này hoàn toàn có thể kiểm soát được. Do đó, khi cảm thấy ham muốn giảm xuống, không còn “nghiện vợ”, nam giới nên chia sẻ thẳng thắn với vợ để cô ấy cùng bạn tìm ra giải pháp để lấy lại thăng hoa trong cuộc sống vợ chồng. Để vẫn sung mãn trong chuyện ấy quý ông có thể bổ sung thêm testosterone Vì nguyên chính dẫn đến tình trạng mãn dục nam là do thiếu hụt testosterone nên việc bổ sung testosterone tổng hợp sẽ là phương pháp hữu hiệu giúp quý ông sung mãn trở lại trong chuyện ấy. Việc bổ sung testosterone tuyệt đối phải có sự chỉ định của bác sĩ. Không nên lạm dụng để tránh gây ức chế hoạt động của tuyến yên, khiến cơ thể không sản sinh testosterone một cách tự nhiên, lâu dần lệ thuộc vào thuốc. Thậm chí làm tăng nguy cơ gặp các tác dụng phụ như suy gan, thận, teo tinh hoàn, gia tăng biến chứng tim mạch, rối loạn chuyển hóa… do thừa testosterone. Ngoài việc, bổ sung testosterone tổng hợp, phái mạnh có thể dùng thảo dược thiên nhiên có tác dụng kích thích cơ thể sản sinh nội tiết nội tiết tố testosterone, cách này cũng rất hiệu quả. Quý ông cần thường xuyên tập luyện thể thao để cải thiện tình trạng mãn dục Nam giới cần phải kiên trì thì mới có thể cải thiện tình trạng mãn dục nam. Vì vậy, trong quá trình bổ sung testosterone nam giới cũng cần phải điều chỉnh thói quen sống, sinh hoạt khoa học, lúc nào cũng phải giữ tâm lý thoải mái sẽ giúp cho việc điều trị thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, nam giới cần tránh xa các chất kích thích như rượu, bia, cà phê, thuốc lá, thức khuya… Đồng thời phải xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý, thường xuyên bổ sung các thực phẩm hỗ trợ điều trị xuất tinh sớm và cải thiện chức năng sinh lý như các loại rau quả, hải sản, các loại thịt như thịt dê, thịt chó, thịt bò… cùng với tăng cường luyện tập thể dục. Kết hợp nhiều phương pháp như trên nam giới sẽ sớm cải thiện và duy trì được phong độ trong chuyện ấy một cách ổn định.

Bật mí các điểm yếu của đàn ông khi quan hệ Nếu các nàng nắm được điểm yếu của đàn ông khi quan hệ thì chắc chắn rằng cuộc yêu sẽ vô cùng hoàn hảo. Anh ấy sẽ phát cuồng lên trong “chuyện ấy” tự tin thể hiện bản thân hơn rất nhiều.

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