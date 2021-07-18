Làm được 5 điều này, phụ nữ nhan sắc đến đâu cũng khiến đàn ông khao khát, si mê không lối thoát

Trong tình yêu, đa số phụ nữ đều mắc phải một lỗi lầm cực lớn, chính là để cho đàn ông nhìn thấy tận tâm can, biết bạn quá yêu họ và không thể nào sống thiếu họ. Đừng bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ giúp đàn ông cảm động và sẽ yêu thương bạn trọn đời. Ngược lại, một khi đàn ông biết được điểm yếu này của bạn, họ có thể dùng nó để điều khiển cảm xúc của bạn. Thậm chí, họ có thể rời bỏ bạn bất cứ lúc nào.

Đừng để đàn ông biết bạn yêu họ nhiều như thế nào

Với nhiều đàn ông, những người phụ nữ quá lụy tình, yếu đuối như vậy thường không mang lại nhiều cảm xúc và rất dễ bị nhàm chán. Phụ nữ quyến rũ , thông minh là phải biết cách thể hiện tình yêu của mình cùng với lý trí. Có như vậy mới không bị đàn ông nắm thóp.

Phụ nữ quyến rũ là phải biết độc lập về tất cả mọi thứ. Dựa dẫm vào đàn ông cũng tốt, nhưng chỉ nên ở một giới hạn nào đó. Nếu bạn sống quá phụ thuộc vào đàn ông, bạn có thể không còn được coi trọng trong mắt họ. Ngược lại, những người phụ nữ độc lập về tài chính, về suy nghĩ luôn có một hấp lực cực kỳ lớn.

Xinh đẹp thôi chưa đủ, thông minh mới là mấu chốt giúp đàn ông quyết định gắn bó

Đàn ông yêu bằng mắt, vì thế nên ngoại hình của phụ nữ rất quan trọng để thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, để cưới làm vợ và quyết định gắn bó cả đời thì nhan sắc không thôi chưa đủ. Theo một khảo sát, đến 80% đàn ông cho rằng, họ mong muốn cưới một người phụ nữ thông minh hoặc là xinh đẹp nhưng không có trí tuệ. Những người phụ nữ thông minh, biết cách cư xử luôn được đàn ông tôn trọng, cưng chiều hết mực. Vì vậy, ngay từ bây giờ, hãy trau dồi cho mình những kiến thức cần thiết, nếu không thông minh bẩm sinh, bạn có thể tự khiến mình trở nên tinh tế, lịch sự và hiểu biết bằng cách học hỏi.

Đàn ông luôn muốn gắn bó với người phụ nữ thông minh - Ảnh minh họa: Internet

Hãy giữ lại những bí mật của riêng mình

Khi yêu, cả hai người đều chia sẻ mọi thứ với đối phương, tuy nhiên, chỉ nên chia sẻ nếu như người ấy có thể thấu hiểu, lắng nghe. Bên cạnh đó, phụ nữ nên nhớ đừng bao giờ chia sẻ hết tất cả cho người đàn ông của mình. Đặc biệt là những chuyện trong quá khứ, bởi nó có thể là nguyên nhân khiến người ấy thay đổi tình cảm đối với bạn. Hãy nhớ, phụ nữ có bí mật riêng luôn có sức cuốn hút mạnh mẽ trong mắt đàn ông. Họ sẽ khao khát được khám phá bạn.

Đừng dại dột chia sẻ hết bí mật với người ấy - Ảnh minh họa: Internet

Đảm đang là yếu tố không thể thiếu

Dù có thông minh xinh đẹp cỡ nào, nhưng bạn quá vụng về trong chuyện bếp núc, nhà cửa, con cái thì cũng khó có được hạnh phúc. Dĩ nhiên, bạn hoàn toàn có thể nhờ đến sự trợ giúp của người giúp việc. Tuy nhiên, đàn ông vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nếu người phụ nữ của mình biết nấu ăn, chăm lo chu đáo cho gia đình. Đây là mẫu phụ nữ lý tưởng mà hầu hết đàn ông đều mong muốn gắn bó.