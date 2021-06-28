Phụ nữ chỉ cần có 2/3 tật xấu này, đàn ông chẳng cần đuổi cũng cao chạy xa bay

Đàn ông dù “tai to mặt lớn”, hay có đi trăm phương ngàn hướng thì cũng vẫn mê đắm một người phụ nữ biết nấu ăn, vun vén gia đình. Phụ nữ đẹp đúng là hấp dẫn, nhưng phụ nữ biết nấu ăn, chăm sóc gia đình mới chính là kiểu phụ nữ mà mọi đàn ông đều muốn cưới làm vợ.

Đừng vội tin lời đàn ông khi mới yêu, rằng họ chỉ cần ở bên cạnh bạn mà không cần bạn phải nấu ăn. Phụ nữ khôn ngoan cũng nên nhận ra rằng, việc chăm chỉ bếp núc giúp bạn thể hiện được vai trò không thể thay thế của mình trong gia đình. Hơn nữa, đó cũng là cách bạn thể hiện tình yêu thương với người đàn ông của mình.

Ghen tuông là một chuyện hết sức bình thường khi yêu. Nó được xem như một loại gia vị không thể thiếu giúp tình yêu được mặn nồng hơn. Tuy nhiên, nếu phụ nữ ghen tuông một cách vô cớ, mù quáng, thì đây lại là một điều hết sức tai hại. Đàn ông sẽ vô cùng chán nản khi suốt ngày phải giải thích, dỗ dành người phụ nữ như vậy. Để chứng minh tình yêu của mình, phụ nữ có nhiều cách tốt hơn, thay vì suốt ngày ghen tuông giận dỗi, sẽ khiến đàn ông sớm muộn cũng bỏ chạy.

Ghen đúng mức, đúng nơi sẽ giúp phụ nữ được yêu nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nói xấu về người ấy

Cuộc sống vợ chồng, tình yêu chắc hẳn sẽ có rất nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều mâu thuẫn xảy ra. Điều quan trọng là cả hai sẽ cùng nhau giải quyết chúng như thế nào, thay vì ra ngoài kể xấu về người ấy với bạn bè. Điều này sẽ khiến cho đàn ông cảm thấy vô cùng xấu hổ, mất sĩ diện.

Đàn ông sẽ không bao giờ muốn yêu người phụ nữ đi nói xấu mình - Ảnh minh họa: Internet

Đối với đàn ông, họ rất coi trọng sĩ diện. Vì vậy, việc đi nói những điều không tốt về họ trước mặt người khác chẳng khác nào đạp đổ hình ảnh của anh ấy. Chẳng ai muốn yêu một người phụ nữ suốt ngày đem chuyện trong nhà kể cho người ngoài. Đàn ông chỉ cần người phụ nữ chững chạc, tinh tế mà thôi.