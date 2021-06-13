Muốn biết người bên cạnh bạn đang có tình cảm ở mức nào, có phải người đàn ông yêu thật lòng không, hãy để ý xem anh ấy thường xuyên hôn lên bộ phận cơ thể nào của bạn nhé.
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Hôn lên má hoặc tóc
Nếu người đàn ông đang ở bên cạnh bạn thường xuyên dành những nụ hôn nhẹ lên đôi má hoặc mái tóc của bạn thì chứng tỏ anh ấy chỉ đang dừng lại ở mức độ thích bạn mà thôi, chưa thể gọi là yêu sâu đậm, cuồng nhiệt bạn. Những người đàn ông như vậy thường khá ấm áp, lãng mạn, mong muốn tiến xa hơn để có thể chở che cho người phụ nữ của mình.
Bạn có thể yên tâm với người đàn ông này và trao tình yêu cho anh ấy. Bởi trong tương lai, khi hai bạn tiến xa hơn, anh ấy sẽ trở thành người đàn ông yêu thật lòng, chân thành và lãng mạn.
Hôn lên bàn tay hoặc thậm chí là chân
Những người đàn ông yêu thật lòng, một khi đã quyết tâm gắn bó đến cùng, một lòng một dạ đi cùng bạn đến cuối cuộc đời thì chẳng ngần ngại gì mà không dành cho bạn những nụ hôn ngọt ngào lên bàn tay hoặc thậm chí là đôi chân của bạn nếu có cơ hội. Đó là dấu hiệu của việc anh ấy luôn con bạn là duy nhất, mong muốn được chung thủy, kề cạnh và xem bạn như là một nữ hoàng của riêng anh ấy.
Hôn các bộ phận trên khuôn mặt
Những người đàn ông yêu thật lòng, một khi đã yêu say đắm, không còn e ngại điều gì thì họ thường dành những nụ hôn rất ngọt ngào của mình lên các bộ phận trên khuôn mặt người phụ nữ. Một nụ hôn bất chợt lên đôi môi, đôi mắt hoặc mũi cũng đủ chứng tỏ cho bạn thấy, người đàn ông đối diện đang say đắm bạn đến nhường nào.
Những nụ hôn như vậy thể hiện tình yêu cháy bỏng đến từ đối phương muốn dành cho bạn. Nó cũng đồng nghĩa với việc, trong mắt anh ấy chỉ có mỗi một mình bạn, và cho dù bạn có làm gì thì cũng đã thuộc về anh ấy.