Không phải xinh đẹp, giỏi chuyện giường chiếu, phụ nữ khôn ngoan cần làm 5 điều này để khiến đàn ông một lòng một dạ chung thủy cả đời

Người đàn bà khôn ngoan muốn đàn ông tôn trọng, hãy tỏ ra hiểu chuyện. Không chỉ làm cho vẻ ngoài của mình xinh đẹp, hoàn thiện hơn, bạn còn phải nuôi dưỡng tâm hồn và nâng cao kiến thức cho mình. Đừng nghĩ đã lấy chồng sinh con thì chỉ nên biết cách làm việc nhà. Bạn phải tự trau dồi thêm kiến thức cho bản thân để không bị ai xem thường.

Không hỏi một việc quá nhiều lần

Đồng thời bạn có thể nói chuyện với chồng mỗi khi anh ấy đề cập đến một vấn đề nào đó, không cần hỏi đi hỏi lại nhiều lần khiến chồng chán ngán. Người phụ nữ bản lĩnh sẽ khiến cho người đàn ông bên cạnh phải nể phục. Chứ không phải người dành tất cả tình yêu, thanh xuân của mình để tận tụy vì gia đình.

Không đòi hỏi, làm nũng để được quà

Muốn có được thứ mình cần, hãy đi làm kiếm tiền và tự mua những món đồ mình thích. Khi đó, bạn sẽ cảm thấy tự hào và hãnh diện hơn. Sẽ không ai xem thường bạn là đồ ăn bám, vô dụng.

Đồng thời cũng chứng minh cho đối phương thấy bạn không phải là “ký sinh trùng” sống bám vào đàn ông để hưởng giàu sang. Thay vào đó, bạn có khả năng tự làm mình hạnh phúc, vui vẻ mỗi ngày.

Phải chăm chỉ làm việc, không được lười nhác

Người đàn bà hiện đại hãy chăm chỉ làm việc kiếm tiền. Đừng bao giờ có tư tưởng chồng nuôi và đâm ra lười nhác, lười lao động. Bạn nên nhớ có làm mới có ăn, không làm mà chỉ đòi hưởng thụ thì sẽ bị khinh thường. Thế nên hãy cố gắng hết mình trong công việc. Hãy nỗ lực kiếm tiền để không phải sống dựa vào bất cứ ai.

Ảnh minh họa: Internet

Không dựa dẫm vào đàn ông

Người đàn ông có thể là chỗ dựa vững chắc cho bạn, nhưng đó chỉ là nhất thời. Khi đã chán, họ sẽ không còn muốn đưa bờ vai cho bạn dựa vào. Không còn muốn lau nước mắt cho bạn, cũng không muốn lắng nghe những điều bạn than vãn. Thế nên hãy trở nên mạnh mẽ để tự làm chỗ dựa cho mình.

Biết cách lắng nghe và thấu hiểu

Người đàn ông cần nhất là sự thấu hiểu, lắng nghe. Thế nên vợ khôn ngoan hãy học cách lắng nghe những gì chồng nói. Đừng chỉ ép anh ấy phải thấu hiểu tâm tư tình cảm của vợ. Bạn phải biết được tâm tư của chồng đang như thế nào. Có vậy hôn nhân mới bền vững được.