Đây là bí mật của đàn ông khiến nhiều phụ nữ đau lòng nhất. Đôi khi đàn ông xem trọng sĩ diện của bản thân hơn là người vợ tào khang bên cạnh. Họ sẵn sàng làm vợ tổn thương, đau lòng chứ không bao giờ muốn đánh mất thể diện của mình.

Chẳng hạn khi ở nơi đông người, họ sẵn sàng quát mắng vợ để bảo vệ tự tôn của mình chứ không hề quan tâm đến cảm xúc của vợ như thế nào. Trên thực tế, lòng tự trọng chiếm vị trí quan trọng hơn phụ nữ trong lòng đàn ông.

Đây là một trong những điều phụ nữ nên biết để chuẩn bị tinh thần. Người đàn ông sợ đánh mất công danh, tiền tài. Họ có thể làm tổn thương, làm buồn lòng vợ nhưng không bao giờ để ảnh hưởng đến công việc của mình.



Đàn ông xem trọng sự nghiệp hơn vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đa số đàn ông thường xem trọng sự nghiệp hơn là phụ nữ. Dù đã có gia đình hay còn độc thân, họ luôn coi trọng sự nghiệp.

Mất tiền

Người ta thường nói đàn ông phóng khoáng trong chi tiêu. Nhưng thực tế, không ít mày râu lại tính toán chi li hơn phụ nữ. Họ rất quan trọng vấn đề tài chính trong hôn nhân. Họ sẵn sàng chỉ trích nếu vợ tiêu xài quá mức hoặc hạn chế chi tiêu khi cả hai đi ăn chung với nhau.



Đàn ông sợ mất tiền hơn mất vợ - Ảnh minh họa: Internet

Có một thực tế phũ phàng rằng nhiều người đàn ông chi tiêu phóng khoáng với người ngoài nhưng với người nhà lại keo kiệt, bủn xỉn.

Mất mối quan hệ quan trọng

Đây là điều mà bất cứ người đàn ông nào cũng sợ. Họ có thể bỏ vợ ở nhà để chạy đến gặp bạn bè ngay khi có điện thoại. Họ sẵn sàng bỏ những bữa cơm gia đình để tiếp một khách hàng quan trọng.

Vì họ nghĩ vợ con vẫn ở đó đợi mình về mỗi ngày. Còn những mối quan hệ kia mất đi rồi khó lòng mà tìm lại được. Thế nên họ cứ mải mê làm vừa lòng người dưng mà buồn lòng người thân.

Mất điện thoại

Có thể nói điện thoại là vật bất ly thân của đàn ông. Bởi bên trong thiết bị này chứa đựng rất nhiều điều bí mật mà vợ không thể nào đụng đến được. Vì vậy họ rất sợ mất điện thoại và sợ những bí mật đó bị phanh phui.