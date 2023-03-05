Phụ nữ khôn không bao giờ đòi hỏi chồng 4 điều này, vợ dại đọc ngay kẻo hối không kịp

Phụ nữ yêu 05/03/2023 08:49

Là phụ nữ, dù là phụ nữ khôn ngoan hay nông cạn bạn chỉ cần không đòi hỏi những điều này ở chồng thì ắt được thương yêu như bà hoàng, cả đời hạnh phúc ấm êm.

Không đòi hỏi chồng chăm mình như con

Phụ nữ vốn yếu mềm, thích được chăm sóc, nuông chiều. Tất nhiên, đàn ông yêu thật lòng luôn sẵn sàng dành sự quan tâm, săn sóc cho người phụ nữ của mình mà chẳng hề khó chịu, cau có. Thậm chí, họ còn thấy hạnh phúc vì có thể khiến một nửa vui vẻ.

Thế nhưng, nếu chị em quá lạm dụng mà đưa ra những “yêu sách” thì dần dần sẽ khiến chồng phát chán. Thậm chí, anh ấy sẽ quay sang xem thường và thấy vợ là gánh nặng.

Phụ nữ khôn không bao giờ đòi hỏi chồng 4 điều này, vợ dại đọc ngay kẻo hối không kịp - Ảnh 1
Chính vì tôn trọng sở thích của chồng nên phụ nữ thông minh luôn được chồng yêu chiều, si mê - Ảnh minh họa: Internet

Không đòi hỏi chồng từ bỏ sở thích

Đàn ông và phụ nữ dù có hợp nhau đến mấy cũng sẽ có những khác biệt trong tính cách, lối sống và cả sở thích. Thay vì bắt chồng phải chiều theo ý mình mà từ bỏ sở thích cá nhân như phụ nữ nông cạn thì phụ nữ thông minh sẽ làm điều ngược lại.

Nàng sẵn sàng ngồi cùng chồng theo dõi trận bóng đá suốt 90 phút, phấn khích hò reo cổ vũ và tiếc nuối khi một đội tuyển yêu thích của anh ấy bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Chính sự tôn trọng, khéo léo ấy khiến phụ nữ thông minh luôn được chồng yêu chiều, si mê.

Không bắt chồng chọn lựa giữa vợ và mẹ

Đứng giữa vợ và mẹ là điều khiến mọi đàn ông khó xử. Họ chẳng thể làm người phụ nữ sinh ra mình phật lòng, càng không muốn người vợ đầu ấp tay gối tổn thương. Nếu vợ cứ muốn hơn thua, muốn chồng phải chọn giữa mẹ chồng hoặc mình thì sẽ càng làm cho không khí gia đình thêm ngột ngạt.

Một người vợ tinh tế sẽ biết cách vun vén để gia đình lúc nào cũng hòa thuận, ấm êm. Hãy cứ chân thành với nhà chồng rồi bạn sẽ nhận lại chính những chân tình ấy.

Phụ nữ khôn không bao giờ đòi hỏi chồng 4 điều này, vợ dại đọc ngay kẻo hối không kịp - Ảnh 2
Phụ nữ thông minh biết cách khích lệ tinh thần, không tiếc lời ngợi khen nên nhờ thế mà chồng càng tự tin - Ảnh minh họa: Internet

Không đòi hỏi chồng phải giống chồng người khác

Nếu phụ nữ khờ dại cứ mang chồng ra so sánh với đàn ông khác, cứ ra rả bên tai chồng những câu “sao anh không như chồng chị A cho em được nhờ”, “anh nhìn chồng người ta kìa”,… thì phụ nữ khôn khéo lại luôn ra sức động viên, khen ngợi bạn đời.

Họ biết cách khích lệ tinh thần, không tiếc lời ngợi khen nên nhờ thế mà chồng càng tự tin, mạnh mẽ và có trách nhiệm với gia đình hơn.

Đừng nghĩ đàn bà im lặng là an phận, thật ra họ đã bất lực với cuộc hôn nhân này rồi

Đừng nghĩ đàn bà im lặng là an phận, thật ra họ đã bất lực với cuộc hôn nhân này rồi

Thâm tâm tôi đã quá chán ngán những lần khuyên nhủ, những lần than vãn mong anh thay đổi. Biết rằng không thay đổi được chồng thì đàn bà im lặng có phải tốt hơn không?

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Từ khóa:   hôn nhân gia đình chuyện gia đình

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