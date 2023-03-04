Đàn bà hậu ly hôn: 5 sự thật phũ phàng không dễ vượt qua, cân nhắc ĐIỀU 4 trước khi bắt đầu 'độc thân một lần nữa'

Phụ nữ yêu 04/03/2023 05:49

Những ám ảnh về cuộc hôn nhân tan vỡ khiến nhiều chị em mất lòng tin vào đàn ông. Không ít người chấp nhận sống đến già mà không đi thêm bước nữa, bởi họ lo sợ lặp lại những chuỗi ngày đau khổ cuộc sống hôn nhân trước kia.

Sự cô đơn

Ngay sau ly hôn, đa phần phụ nữ phải đối mặt với cảm giác cô đơn vô cùng đáng sợ. Ban ngày đi làm cùng đồng nghiệp, buồn vui có thể được san sẻ đi nhưng đêm về, họ thật khó tránh khỏi nỗi buồn “phòng không gối chiếc”, khi chưa có người bạn đời bên cạnh.

Lúc này, con cái sẽ là niềm an ủi duy nhất, vì vậy bạn hãy tranh thủ gần gũi với các con, cùng học, cùng ngủ với các con để quên đi nỗi buồn trống vắng.

Đàn bà hậu ly hôn: 5 sự thật phũ phàng không dễ vượt qua, cân nhắc ĐIỀU 4 trước khi bắt đầu 'độc thân một lần nữa' - Ảnh 1
Ly hôn là sự giải thoát cho cả hai - Ảnh minh họa: Internet

Khó khăn về tài chính

Với hầu hết các gia đình, người chồng luôn là trụ cột chính lo tiền nong chi tiêu cho cả gia đình, người vợ chỉ là phụ giúp thêm mà thôi. Vì vậy, nếu không có sự chuẩn bị trước hay sự hẫu thuẫn từ bố mẹ, rất nhiều chị em rơi vào cảnh khó khăn. Không ít người phải lăn lộn kiếm sống để vượt qua những ngày tháng gian khó này, nhất là khi các con còn nhỏ, bạn sẽ phải chi tiêu nhiều hơn.

Tự ti hơn

Do những bận rộn của cuộc sống, phụ nữ hậu ly hôn sẽ hạn chế tiếp xúc với người khác hơn, đặc biệt là những mối quan hệ chung với chồng cũ. Thêm vào đó, không ít người tự cảm thấy không tự tin khi ai đó biết về hoàn cảnh đơn lẻ của mình.

Đàn bà hậu ly hôn: 5 sự thật phũ phàng không dễ vượt qua, cân nhắc ĐIỀU 4 trước khi bắt đầu 'độc thân một lần nữa' - Ảnh 2
Phụ nữ sau ly hôn sẽ không tránh được cảm giác tự ti - Ảnh minh họa: Internet

Dần dà, nếu tình trạng này kéo dài sẽ khiến họ sống cô đơn và tự ti, chính những điều này đã trở thành bất lợi với họ.

Đau khổ khi chồng cũ đi bước nữa

Mặc dù đã đường ai nấy đi, hai người trở thành xa lạ “người dưng nước lã”, nhưng bạn sẽ không tránh khỏi nỗi buồn đau khi hay tin chồng bạn sẽ tiếp tục cuộc sống mới với một cô gái khác.

Đây là sự thật mà không phải ai cũng đối mặt được dễ dàng.

Ám ảnh và sợ kết hôn

Những ám ảnh về cuộc hôn nhân tan vỡ khiến nhiều chị em mất lòng tin vào đàn ông. Không ít người chấp nhận sống đến già mà không đi thêm bước nữa, bởi họ lo sợ lặp lại những chuỗi ngày đau khổ cuộc sống hôn nhân trước kia.

Ly hôn là một sự giải thoát cho nhau của cả vợ và chồng, nhưng với phụ nữ chưa bao giờ là dễ dàng cả. Vì thế bạn phải nhìn trước được những khó khăn vất vả để tự đó biết cách vượt qua, đồng thời xây dựng cho mình một cuộc sống tốt đẹp, xứng đáng với bản thân và những người thương yêu.

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