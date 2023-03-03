5 kiểu phụ nữ cực kích thích, đàn ông đứng đắn mấy cũng "cảm nắng", kiểu thứ ba cực kỳ nguy hiểm

Phụ nữ yêu 03/03/2023 18:28

Đứng trước những kiểu phụ nữ hấp dẫn này, đàn ông ngoại tình là chuyện sớm muộn, vợ khôn ngoan hãy đề phòng kẻo mất chồng như chơi.

Không phải thông minh hãy xinh đẹp, đây mới là những kiểu phụ nữ kích thích đàn ông ngoại tình mãnh liệt nhất, chị em nhất định phải cẩn thận kẻo bị cắm sừng.

1. Người cũ lẳng lơ

Không phải tự nhiên mà người ta vẫn truyền tai nhau câu nói “tình cũ không rủ cũng tới”. Bởi có những mối quan hệ dù đã chấm dứt, đã là quá khứ nhưng vẫn khiến đàn ông khắc cốt ghi tâm.

Khi đàn ông gặp lại người yêu cũ, mọi ký ức ngày xưa đổ về khiến bản thân họ không thể nào kiểm soát được tình cảm của mình. Vì vậy chồng ngoại tình với người cũ là chuyện hoàn toàn có thể xảy đến mà vợ chẳng hề biết mình đang bị qua mặt.

5 kiểu phụ nữ cực kích thích, đàn ông đứng đắn mấy cũng 'cảm nắng', kiểu thứ ba cực kỳ nguy hiểm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Phụ nữ tỏ ra bí ẩn

Đàn ông là giống loài thích chinh phục, thứ gì càng khó có được càng kích thích ham muốn chiếm hữu nơi họ. Đây là lý do vì sao đàn ông khó lòng giữ được sự yêu mến và ngưỡng mộ của mình khi đứng trước kiểu người luôn tỏ ra bí ẩn và khó đoán.

Vì tò mò, thích những gì độc lạ nên đàn ông trăng hoa sẽ không dễ dàng bỏ qua kiểu phụ nữ đặc biệt, quyến rũ này. Người vợ chính chuyên nên biết để tìm cách “dằn mặt”, đừng để chồng có cơ hội phản bội mình. 

3. Nữ đồng nghiệp tâm lý, trẻ trung

“Cô ấy chỉ là đồng nghiệp của anh”, “Giữa anh và cô ấy không có tình cảm gì đặc biệt cả”, “Chả lẽ đồng nghiệp đi ăn với nhau cũng không được”, “Em đừng ghen bóng ghen gió như thế”… là những câu nói đàn ông ngoại tình thường dùng để lấp liếm cho mối quan hệ vụng trộm của mình với đồng nghiệp nữ.

Ngày nào ở nhà cũng thấy vợ trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch, đến chỗ làm thấy đồng nghiệp nữ trẻ trung mơn mởn, ăn mặc đẹp, nước hoa thơm phức đàn ông sẽ ngầm so sánh. Hơn cả, nếu đồng nghiệp nữ là người tâm lý, thường xuyên hỗ trợ mình trong công việc thì dám chắc đàn ông đứng đắn đến mấy cũng sẽ nghiêng ngả.

5 kiểu phụ nữ cực kích thích, đàn ông đứng đắn mấy cũng 'cảm nắng', kiểu thứ ba cực kỳ nguy hiểm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

4. Em gái mưa thích giả vờ “nai tơ”

Có rất nhiều “em gái mưa” vờ là em gái thân thiết để ở bên cạnh mồi chài, níu kéo tình cảm của đàn ông. Họ tự lợi dụng danh xưng đó để khiến gia đình bạn lục đục, vợ vì ghen tuông mà thường xuyên càm ràm, cãi nhau với chồng.

Tuy ngoài mặt ngây thơ, giả vờ vô tội trong thâm tâm lúc nào ả đàn bà này cũng muốn giành giật hạnh phúc của người khác. Khi đứng trước kiểu phụ nữ tâm cơ như thế này, đàn ông khó lòng mà giữ được mình. 

5. Phụ nữ ngọt ngào

Cuộc sống hôn nhân khiến phụ nữ trở nên khô khan, cộc cằn và thực tế đến mức lạnh lùng. Không còn những câu “Em yêu anh”, “Em nhớ anh”, “Anh làm em rất hạnh phúc”… mà thay vào đó sẽ là những câu hội thoại “Tháng này sao anh tiêu nhiều tiền thế”, “Anh ở bẩn vừa thôi, em không rảnh mà dọn dẹp cho anh cả ngày”, “Sắp tới ngày đóng tiền học cho con rồi đấy, anh xoay xở đi”…

Bước ra khỏi nhà, được tiếp xúc với người phụ nữ dịu dàng, ngọt ngào và luôn sẵn sàng lắng nghe mọi tâm tư của mình thì đàn ông không say nắng mới là chuyện lạ.

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Từ khóa:   Phụ nữ yêu hôn nhân gia đình

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